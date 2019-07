FC-Bayern-Nachwuchsstürmer Joshua Zirkzee angeblich vor Wechsel in die Niederlande

Der Ex-Klub von Joshua Zirkzee ist angeblich an einer Rückholaktion des Stürmers vom FC Bayern München interessiert. Eine Leihe steht wohl im Raum.

Der niederländische Erstligist ADO Den Haag ist offenbar am 18-jährigen Nachwuchsstürmer Joshua Zirkzee vom interessiert. Laut Voetbal International steht ein einjähriges Leihgeschäft im Raum.

Zirkzee kam in der vergangenen Saison sowohl in der A-Jugend- als auch für die Reserve des FC Bayern in der Regionalliga zum Einsatz. In wettbewerbsübergreifend 26 Spielen gelangen ihm 16 Treffer.

Zirkzee bei Bayern bis 2020 unter Vertrag

Außerdem trainierte er bereits einige Male mit der Profimannschaft. Im vergangenen Sommer reiste er mit den Profis ins Trainingslager in die USA und im Winter nach . Beim derzeitigen Trip des FC Bayern in die USA ist Zirkzee jedoch nicht dabei.

Bereits von 2013 bis 2016 spielte Zirkzee in der Nachwuchsabteilung von ADO, ehe er zunächst zu Rotterdam und 2017 schließlich zum FC Bayern wechselte. Sein Vertrag läuft bis 2020.