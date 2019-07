Bayern-Star Robert Lewandowski wird deutlich: Ohne Neuzugänge "wird es schwierig"

Ohne Neuzugang für die Offensive ist der FC Bayern in die USA gereist. Das missfällt einigen Spielern. Lewandowski erhöht den Druck.

Stürmerstar Robert Lewandowski hat mit klaren Worten neue Spitzenspieler für den deutschen Rekordmeister Bayern München gefordert. "Wenn du auf Topniveau spielen willst und daran denkst, alle Titel zu gewinnen, dann brauchst du auch Verstärkungen in der Mannschaft", sagte der 30 Jahre alte Pole bei einer Presserunde auf der US-Tour der Münchner in Los Angeles.

Lewandowski sieht vor allem das Ziel Champions-League-Sieg in weite Ferne rücken. "Das ist der Grund, warum wir auf die Transfers warten. Sonst wird es schwierig, um große Titel zu spielen", sagte Lewandowski: "Ich hoffe, dass der Vorstand und die Leute, die daran arbeiten, uns als Mannschaft verstärken. Nicht nur mit jungen Spielern, sondern auch mit Spielern, die direkt top in der Welt sind. Das ist klar unser Wunsch, und ich hoffe, dass das in den nächsten Tagen passiert."

Robert Lewandowski: FC Bayern "in den letzten zwei Jahren ohne große Transfers"

Man wisse, "dass die Bayern in den letzten zwei Jahren wohl keinen großen Transfer gemacht haben", so der Toptorjäger, jetzt müsse man aber "weitergehen bei Transfers". Sportdirektor Hasan Salihamidzic trat die USA-Reise nicht mit an, um sich zeitgleich in Europa um Verstärkungen zu bemühen.

Lewandowski betonte, dass "auch die anderen auf die neuen Spieler warten". Zuletzt hatte der Berater von Torhüter Manuel Neuer, Thomas Kroth, in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung den aktuellen Kader als nicht konkurrenzfähig im Vergleich mit den englischen Topteams bezeichnet und über den Nationaltorwart gesagt: "Wenn er merkt, der FC Bayern klotzt ran, dann wird er noch mal richtig aufblühen."

Bayern-Boss Rummenigge sieht in "Europa wenig Besseres"

Karl-Heinz Rummenigge ist trotz aller Kritik aber mit dem Kader zufrieden. Die Bayern hätten "eine gute Mannschaft. Vor allem was die Abwehr betrifft, sehe ich in Europa wenig Besseres", sagte der Vorstandschef. Mit Lewandowski befinde sich der Klub in guten Gesprächen.

Eine kurz vor dem Abschluss stehende Vertragsverlängerung wollte dieser derweil nicht bestätigen. "Wir sind in Gesprächen. Wie lange das dauert, weiß ich nicht genau. Aber wir sind auf dem Weg", sagte der polnische Nationalspieler.