FC Bayern München: Javi Martinez kann sich Verbleib vorstellen

Athletic Club aus Bilbao interessiert sich für Javi Martinez - so viel ist schon seit Wochen klar. Doch der Baske könnte auch beim FC Bayern bleiben.

Verlässt er den FC Bayern nun doch nicht? Javi Martinez kann sich einen Verbleib in München zumindest vorstellen. Wie Goal und SPOX aus dem Umfeld des Spielers erfahren haben, hätte Martinez kein Problem damit, seinen bis 2021 datierten Vertrag beim Rekordmeister zu erfüllen. Er will nicht um jeden Preis wechseln.

Klar ist: Athletic Club aus Bilbao möchte seinen "verlorenen Sohn" gerne zurückholen und auch Martinez zeigt Interesse an einer Rückkehr zu den Basken. Allerdings würde der spanische Erstligist den 32-Jährigen gerne zum Nulltarif verpflichten, um ihm in Sachen Gehalt entgegenzukommen.

Nach Informationen von Goal und SPOX ist eine Vertragsauflösung und ein damit verbundener ablösefreier Abgang von Martinez keine Option für den FCB. Der Deal stockt, zumal Athletic parallel noch an der Verpflichtung von Außenstürmer Alex Berenguer (25, ) arbeitet. Ausgang ebenfalls offen. Martinez trainierte am Montag normal mit seinen Kollegen an der Säbener Straße.

Bayern-Trainer Flick plant weiter mit Martinez

"Solange Javi hier ist, plane ich mit ihm", bekräftigte Bayern-Trainer Hansi Flick schon nach dem UEFA Supercup gegen den (2:1 n.V.) am vergangenen Donnerstag, bei dem der eingewechselte Routinier mit seinem Siegtor in der Verlängerung per Kopf zum Helden avancierte. Man könne sich "immer zu 100 Prozent" auf den Weltmeister von 2010 verlassen.

"Ich weiß nicht, was in den nächsten Tagen passieren wird, aber wenn ich mich so verabschiede, ist das ein Traum", sagte der 2012 für 40 Millionen Euro aus Bilbao gekommene Martinez nach seinem 21. Titelgewinn mit den Münchnern.

Bleibt Martinez bei Bayern, wenn Cuisance geht?

Bis zum 5. Oktober stehen noch einige Gespräche hinsichtlich der Zukunft des Defensivmannes an. Ein Comeback bei Athletic ist nicht die einzige Option, dem Vernehmen nach liegen ihm noch lukrative Angebote aus und vor.

Auch Bilbaos Erzrivale soll bei Martinez angeklopft haben. Der Rechtsfuß betonte in der Vergangenheit aber immer wieder, dass in nur Athletic für ihn infrage käme. Gut möglich, dass am Ende sogar die Bayern auf einen Verbleib des Spaniers pochen, sollte der angeblich bei im Wort stehende Michael Cuisance wechseln und Flicks Mittelfeld weiter ausdünnen.