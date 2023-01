FC Bayern München - Hasan Salihamidzic: Eric Maxim Choupo-Moting "will unbedingt bleiben"

Choupo-Motings Vertrag beim FC Bayern läuft Ende Juni aus. In München ist man aber optimistisch, dass der Stürmer verlängert.

WAS IST PASSIERT? Bayern München glaubt fest an eine weitere Zusammenarbeit mit Stoßstürmer Eric Maxim Choupo-Moting über die laufende Saison hinaus. "Wir führen sehr gute Gespräche mit seinem Management und wollen unbedingt, dass er bleibt. Er hat auch gesagt, er möchte unbedingt bleiben. Das sind schon mal sehr gute Voraussetzungen", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic bei Bild TV.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Vertrag von Choupo-Moting (33) beim deutschen Rekordmeister läuft im Sommer aus. Laut Klubrichtlinie erhalten Profis über 30 Jahren in der Regel nur noch Arbeitspapiere über ein Jahr, Choupo-Moting soll aber einen Kontrakt über zwei Saisons anstreben.

WAS WURDE GESAGT? "Choupo hat eine sehr, sehr gute Phase, er hat sich in die Mannschaft reingespielt. Es macht Freude, ihn spielen zu sehen", sagte Salihamidzic: "Jetzt schauen wir mal, ob wir die Details klären können..."

Der Nationalspieler Kameruns stand in München bis zum vergangenen Sommer im Schatten von Weltfußballer Robert Lewandowski. Erst seit Mitte Oktober setzt Trainer Julian Nagelsmann auf ihn im Sturmzentrum - seine Bilanz seither: elf Tore in zehn Spielen. Auch am vergangenen Freitag bei RB Leipzig (1:1) war er erfolgreich.

