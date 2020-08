Gegen wen spielt der FC Bayern München im Halbfinale der Champions League?

Champions League: Goal wirft einen Blick auf den möglichen Gegner des FC Bayern München im Halbfinale.

Der befindet sich zurzeit in Top-Form. Im Achtelfinale der Champions League wurde der überrannt. Während das Team von Hansi Flick gegen den FC Barcelona spielt, schauen wir uns die möglichen Halbfinalgegner der Münchner an.

Die wird in dieser Saison in Turnierform in entschieden, pro Runde gibt es nur noch eine K.-o.-Partie, in der es um alles geht.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wer die möglichen Gegner von Bayern München im Halbfinale der Champions League sind. Wer wissen will, welcher Sender die Champions League überträgt, dem haben wir hier einen separaten Artikel dazu verlinkt.

Mehr Teams

Gegen wen spielt der FC Bayern München im Halbfinale der Champions League? Die möglichen Gegner

Im Viertelfinale stehen die acht besten Mannschaften Europas, ins Halbfinale können nur vier Teams einziehen. Sollte Bayern gegen den gewinnen, spielen sie im Halbfinale entweder gegen oder . Das Match zwischen City und Lyon steigt morgen Abend um 21 Uhr (Live auf DAZN und Sky). Der Sieger dieses Duells muss dann gegen den deutschen Rekordmeister ran.

Gegen wen spielt der FC Bayern München im Halbfinale der Champions League? Die Partien im Viertelfinale

...vs... ...vs... FC Bayern München ...vs... FC Barcelona Manchester City ...vs... Olympique Lyon

Gegen wen spielt der FC Bayern München im Halbfinale der Champions League? Ein Blick auf Manchester City

Manchester City wird vom Ex-Bayern Coach Pep Guardiola trainiert und zählt zu den besten Mannschaften der Welt. Der Verein hat im letzten Jahrzehnt Unmengen von Geld, welches von Investoren bereitgestellt wurde, in eine Weltklasse-Mannschaft gepumpt. Spieler wie Kevin De Bruyne und Raheem Sterling wurden gekauft. Die Champions League konnten die "Sky Blues" aber noch nicht gewinnen. Im letzten Jahr war im Viertelfinale gegen Schluss. In das Spiel gegen Olympique Lyon geht City favorisiert, zuvor konnte man im Achtelfinale aus dem Wettbewerb kegeln.

Gegen wen spielt der FC Bayern München im Halbfinale der Champions League? Ein Blick auf Olympique Lyon

Die Franzosen sind schon als Außenseiter in die K.-o.-Phase der Champions League gestartet und werden es auch bleiben. Mit ihnen ist aber nicht zu spaßen: Im Achtelfinale besiegte man mit Superstar Christiano Ronaldo. Das Team um den Niederländer Memphis Depay wird auf seine Chance gegen City lauern und dann eiskalt zustechen. In der vergangenen CL-Saison hat man gegen Manchester City in der Gruppenphase gespielt, das erste Spiel gewann Lyon mit 2:1, das zweite endete 2:2-Unentschieden. Danach musste Olympique im Achtelfinale gegen den FC Barcelona die Segel streichen.

Quelle: Imago Images / Poolfoto

Gegen wen spielt der FC Bayern München im Halbfinale der Champions League? Die vergangenen Halbfinals des FC Bayern München

Gesamtergebnisse der letzten fünf Halbfinalduelle des FC Bayern:

Saison 12/13 : FC Bayern München 7:0 FC Barcelona

Saison 13/14 : Bayern München 0:5 Real Madrid

Saison 14/15 : FC Barcelona 5:3 Bayern München

Saison 15/16 : Atletico Madrid 2:2 Bayern München (Atletico gewann aufgrund der mehr erzielten Auswärtstore)

Saison 17/18 : Real Madrid 4:3 Bayern München

Der FC Bayern München zählt zweifelsohne zu den besten Teams der Champions League. Der letzte CL-Triumph und die gleichzeitig letzte Finalteilnahme war in der Saison 2012/13, danach sind die Münchner viermal im Halbfinale an spanischen Klubs gescheitert. In diesem Jahr würde entweder ein englischer oder ein französischer Verein im Halbfinale warten.