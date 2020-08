Champions League heute live sehen: Alle Informationen zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM

Die Champions League geht in die nächste Runde. Goal verrät Euch, wo Ihr das Viertelfinale heute live im TV und LIVE-STREAM ansehen könnt.

Nachdem letzte Woche die verbleibenden Rückspiele im Achtelfinale ausgetragen wurden, geht es in der nun Schlag auf Schlag: In einem neuen Modus werden zwischen Mittwoch und Samstag die Teilnehmer für die Runde der letzten Vier ausgespielt. Anstoß ist jeweils um 21 Uhr.

Seit der Auslosung vor einigen Wochen stand bereits fest, dass im Viertelfinale und (am Mittwoch im LIVE-TICKER) sowie und (am Donnerstag im LIVE-TICKER) aufeinandertreffen werden.

Seit Samstag sind auch die verbleibenden Paarungen sicher: Der bekommt es nach dem Sieg gegen die SSC Napoli mit dem FC Bayern zu tun, der sich ohne Probleme gegen den durchsetzte. ist nach dem Weiterkommen gegen gegen gefordert, das aus dem Wettbewerb warf.

Mehr Teams

Die Champions League heute live sehen: Goal verrät Euch, wie die Spiele im TV und im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen werden.

Die Champions League heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Das Viertelfinale in der Übersicht

DATUM UHRZEIT PARTIE Mittwoch, 12. August 21 Uhr Atalanta Bergamo - Paris Saint-Germain Donnerstag, 13. August 21 Uhr RB Leipzig - Atletico Madrid Freitag, 14. August 21 Uhr FC Barcelona - FC Bayern Samstag, 16. August 21 Uhr Manchester City - Olympique Lyon

Bild: Getty Images

Die Champions League heute live sehen: So werden die Spiele gezeigt / übertragen

Mit dem Pay-TV-Anbieter Sky und dem Streamingdienst DAZN besitzen in dieser Saison gleich zwei Sender die Übertragungsrechte an der Champions League. Dadurch kann man leicht den Überblick verlieren, bei welchem der beiden TV-Partner die Spiele gezeigt werden.

Die Champions League heute live im TV bei Sky schauen

Das Viertelfinale der Champions League erstreckt sich über vier Tage, an denen immer ein Duell um 21 Uhr ausgetragen wird. Je eine dieser Partien wird jeweils exklusiv im Pay-TV bei Sky und im LIVE-STREAM auf DAZN übertragen. Die verbleibenden Spiele können auf beiden Sendern verfolgt werden.

Aber wie lautet die genaue Regelung? Für das Viertelfinale der Champions League haben sich die beiden TV-Anbieter darauf geeinigt, dass die Begegnung zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern nur live auf Sky übertragen wird. Sky hatte nämlich das Erstzugriffsrecht auf eine der Partien.

Aufgrund des vertraglich vereinbarten Auswahlverfahrens ist zudem das Aufeinandertreffen zwischen RB Leipzig und Atletico Madrid sowohl bei Sky als auch beim ebenfalls kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN zu sehen. Dieselbe Vereinbarung gilt für die Begegnung zwischen Manchester City und Olympique Lyon.

Die Champions League heute im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket erleben

Ob Ihr die Begegnungen im TV oder im LIVE-STREAM schauen möchtet, ist Euch überlassen: Neben der TV-Übertragung könnt Ihr die Champions League nämlich auch über die beiden Online-Dienste Sky Go und Sky Ticket verfolgen, die sich nur in der Vertragslaufzeit unterscheiden.

Alle, die bereits ein Sky-Abonnement abgeschlossen haben, können Sky Go kostenlos nutzen: Dafür müsst Ihr nur die Sky-Go-App aus dem Google Play-Store oder dem App-Store herunterladen und schon könnt Ihr Euch mit dem Login-PIN, den Ihr bei Abschluss Eures Vertrags erhalten habt, anmelden.

Für alle, die bislang kein Sky-Kunde sind, hat der Sender das Sky Ticket im Angebot, das monatlich gekündigt werden kann. Für 29,99 Euro bekommt Ihr im August mit dem Supersport Ticket die volle Ladung Live-Sport auf Euren Fernseher. Dieses enthält neben besagten Spielen im Viertelfinale auch beide Halbfinals sowie das Finale.

Auf der Webseite des Unternehmens findet Ihr eine Übersicht über alle Pakete, die Ihr bei Sky erwerben könnt, und die verschiedenen Zahlungsmethoden, die Euch zur Verfügung stehen.

Bild: Getty Images

Die Champions League heute im LIVE-STREAM bei DAZN erleben

Außer der Begegnung zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern werden alle Spiele im Viertelfinale der Champions League auch bei DAZN übertragen. Für das Duell zwischen Atalanta Bergamo und Paris Saint-Germain besitzt der Streamingdienst sogar die exklusiven Übertragungsrechte.

Doch wie bei Sky müsst Ihr auch für DAZN zunächst ein Abonnement abschließen, um die Inhalte sehen zu können. Mit dem kostenlosen Probemonat, den alle Neukunden bei ihrer ersten Anmeldung erhalten, könnt Ihr das komplette Angebot aber zunächst für vier Wochen testen.

Das bedeutet im Umkehrschluss: Wenn Ihr Euch noch heute für den Gratismonat anmeldet, könnt Ihr alle verbleibenden Spiele der Champions League, die auf DAZN übertragen werden, kostenlos live und in voller Länge im LIVE-STREAM erleben. Hat Euch das Programm gefallen, verlängert sich Euer Abo anschließend automatisch.

Für 11,99 Euro monatlich habt Ihr unbegrenzten Zugriff auf das komplette DAZN-Programm. Ihr könnt sogar ein bisschen Geld sparen, indem Ihr gleich ein Jahresabo für einmalig 119,99 Euro abschließt - dann liegt der monatliche Preis für DAZN bei knapp zehn Euro.

In einem separaten Artikel auf unserer Seite haben wir genau beschrieben, wie Ihr Euch bei DAZN anmelden könnt.

Die Champions League heute live im TV sehen: So werden die Highlights gezeigt / übertragen

Doch das Angebot von DAZN endet noch nicht bei den Live-Spielen, denn auf der Plattform des Streamingdienstes könnt Ihr Euch sowohl die Highlights aller CL-Spiele ansehen, als auch die Begegnungen - auch die, die bei Sky übertragen werden - ab 0 Uhr in der Wiederholung anschauen.

Die Highlights der Champions League bei DAZN anschauen

Bereits 40 Minuten nach dem Ende liefert Euch DAZN die Zusammenfassungen aller Viertelfinals. Somit könnt Ihr Euch auch ohne Sky-Abo die besten Szenen aus Europas Königsklasse im Video ansehen. Die Highlights auf der DAZN-Webseite lassen sich über alle mobilen Geräte mit einem Internetzugang anschauen.

Wie bereits erwähnt, habt Ihr bei DAZN aber auch die Möglichkeit, Euch die Spiele nochmals im Re-Live anzusehen. Diese sind eine Woche lang auf der Plattform verfügbar. Mit der kostenlosen DAZN-App, die im Google Play-Store und App-Store zum Download bereitsteht, bringt Ihr DAZN zudem in wenigen Schritten auf Eurem Smart-TV zum Laufen.

Bild: Getty Images

Die Einzelspiele der Champions League heute live im Pay-TV: So werden die Spiele gezeigt / übertragen

DATUM UHRZEIT PARTIE TV-Sender / LIVE-STREAM Mittwoch, 12. August 21 Uhr Atalanta Bergamo - Paris Saint-Germain DAZN Donnerstag, 13. August 21 Uhr RB Leipzig - Atletico Madrid Sky Sport 1 HD / DAZN Freitag, 14. August 21 Uhr FC Barcelona - FC Bayern Sky Sport 1 HD / DAZN (Highlights) Samstag, 15. August 21 Uhr Manchester City - Olympique Lyon Sky Sport 1 HD / DAZN

Die Champions League heute live sehen: Alle Informationen zur Übertragung

Den Startschuss in das Viertelfinale der Champions League liefert am Mittwoch das Duell zwischen Atalanta Bergamo und Paris Saint-Germain. Bereits ab 20.45 Uhr versorgt Euch Moderator Alex Schlüter in den Vorberichten mit allen wissenswerten Informationen. Als Kommentator führt Euch Marco Hagemann durch den Abend, er wird unterstützt von Experte Ralph Gunesch.

Am Donnerstag beginnt Sky bereits um 19.30 Uhr mit der Übertragung. Moderator Michael Leopold sowie die beiden Experten Dietmar Hamann und Erik Meijer werden Euch wie gewohnt mit Vorberichten und Analysen auf den CL-Abend einstimmen. Bei RB Leipzig gegen Atletico Madrid ist im Anschluss Kommentator Kai Dittmann im Einsatz.

DAZN beginnt am Donnerstag um 20.45 Uhr mit den Vorberichten. Als Moderator liefert Euch Alex Schlüter alle Hintergründe zum Aufeinandertreffen, ehe im Anschluss Uli Hebel als Kommentator zu hören sein wird. Ihm steht am Abend Experte Ralph Gunesch zur Seite.

Auch am Freitag geht der Pay-TV-Sender Sky schon um 19.30 Uhr auf Sendung. Moderator Sebastian Hellmann sowie die beiden Experten Lothar Matthäus und Erik Meijer versorgen Euch mit allen wichtigen Informationen zur Champions League, ehe Kommentator Wolff Fuss ab 20.55 Uhr das Duell zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern am Mikrofon begleiten wird.

Bei DAZN beginnt die Übertragung am Samstag um 20.45 Uhr. Bei der Begegnung zwischen Manchester City und Olympique Lyon kümmert sich Moderator Lukas Schönmüller um die Vorberichte, ehe Kommentator Jan Platte und Experte Sebastian Kneißl übernehmen und Euch am Mikrofon durch den Abend führen.

Sky beginnt am Samstag schon um 19.30 Uhr mit der Übertragung. Moderator Sebastian Hellmann sowie die beiden Experten Lothar Matthäus und Erik Meijer kümmern sich um die Vorberichte. Anschließend ist Martin Groß als Kommentator im Einsatz und wird Euch das letzte Viertelfinale der Champions League kommentieren.