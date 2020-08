Wer zeigt / überträgt Olympique Lyon vs. FC Bayern München live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Champions League

Halbfinale in der UEFA Champions League: Olympique Lyon und Bayern München spielen gegeneinander. Wer zeigt das Spiel live im TV und LIVE-STREAM?

Im Halbfinale der UEFA trifft der auf . Das Spiel wird am Mittwoch, den 19. August, um 21 Uhr in Lissabon steigen .

Die Münchner präsentierten sich im Viertelfinale der Königsklasse in absoluter Top-Form, als man einen hilflosen mit 8:2 abschoss. Das Team von Hansi Flick weiß aber ganz genau, dass der kommende Gegner ein solches Schützenfest keineswegs zulassen wird. Lewandowski, Müller und Co. wollen aber dennoch unbedingt ins Finale.

Olympique Lyon siegte gegen völlig überraschend mit 3:1 und zog so ebenfalls in das Semifinale ein. Das Team von Rudi Garcia hatte zuvor schon um Superstar Cristiano Ronaldo ausgeschaltet.

Im Finale trifft der Sieger aus diesem Duell auf den Sieger des zweiten Halbfinals zwischen PSG ( ) und dem Bundesligisten .

Wer zeigt / überträgt Olympique Lyon vs. FC Bayern München live im TV und LIVE-STREAM? Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der vollen 90 Minuten zwischen dem FCB und der Mannschaft aus .

Olympique Lyon vs. FC Bayern München im Halbfinale der UEFA Champions League

Duell Olympique Lyon - FC Bayern München Runde Champions League, Halbfinale Datum 19. August 2020 | 21 Uhr Ort Estadio da Luz, Lissabon ( ) Zuschauer keine Zuschauer (Geisterspiel)

Ehe wir Euch Details zur Übertragung des Halbfinales der UEFA Champions League liefern, eine Info vorab: Das Spiel Olympique Lyon vs. FC Bayern München wird am Mittwochabend in voller Länge auf gleich mehreren Kanälen zu sehen sein. Das sind die guten Nachrichten, über die Ihr Euch freuen dürft.

Wer zeigt / überträgt Olympique Lyon vs. FC Bayern München live im TV?

Es ist Zeit für das Halbfinale der Champions League, der FC Bayern München ist einer der Top-Favoriten auf den Gewinn des Henkelpotts. Unter den Top 4 wird dieser nun ausgespielt.

Olympique Lyon gegen FC Bayern München findet am Mittwoch statt. Doch wo werden das Spiel bzw. die vollen 90 Minuten live im TV gezeigt / übertragen? Goal liefert in diesem Artikel alle Informationen zur Übertragung im Fernsehen.

Vorab die Information, dass es im TV genau eine Option gibt, wie Ihr das Duell in voller Länge live sehen könnt.

Sky zeigt / überträgt Olympique Lyon vs. FC Bayern München live im TV

Der Unterföhringer Pay-TV-Sender Sky hält die Rechte an der Übertragung des Halbfinales der Champions League. Damit wird das Duell Olympique Lyon vs. FC Bayern München dort live im TV gezeigt / übertragen.

Die Übertragung des Halbfinales beginnt am Mittwoch bereits deutlich vor Anpfiff in Lissabon. Denn: Natürlich muss die Ausgangslage genauestens analysiert werden und die Vorberichterstattung dient dabei als ideale Lösung.

Um bei Sky Fußball bzw. die Champions League live sehen zu können, braucht Ihr allerdings ein zahlungspflichtiges Abonnement. Dieses könnt Ihr direkt auf der Homepage von Sky abschließen.

Sky ist allerdings nicht der einzige Sender, der die CL in dieser Saison live überträgt. Auch der Ismaninger Streamingdienst DAZN zeigt / überträgt Fußball aus der Königsklasse live und in voller Länge. Im nächsten Abschnitt gibt es alle Details zur Übertragung von Olympique Lyon vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM. Hier entlang.

Zeigt / überträgt das Free-TV Olympique Lyon vs. FC Bayern München live?

Im frei empfangbaren Fernsehen werden die vollen 90 Minuten von Olympique Lyon vs. FC Bayern München nicht gezeigt / übertragen. Das liegt daran, dass die Rechte einzig und allein bei DAZN und Sky liegen.

Diese beiden Sender übertragen alle Begegnungen der UEFA Champions League live und in voller Länge.

Quelle: Getty Images

Wer zeigt / überträgt Olympique Lyon vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM?

Im Internet und auf mobilen Geräten gibt es gleich mehrere Möglichkeiten, wie Ihr das Halbfinale der UEFA Champions League Olympique Lyon vs. FC Bayern München anschauen und live verfolgen könnt.

DAZN zeigt / überträgt Olympique Lyon vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM

Wollt Ihr einen LIVE-STREAM zu Olympique Lyon vs. FC Bayern München sehen, dann seid Ihr bei DAZN an der richtigen Adresse. Das Halbfinale der UEFA Champions League wird dort live und in voller Länge übertragen.

DAZN und Sky zeigen das CL-Halbfinale beide live im TV und LIVE-STREAM, das ist die Regelung bei den Übertragungsrechten. DAZN zeigt Bayern gegen Olympique Lyon live und in voller Länge in und Österreich.

Bei DAZN kommen die vollen 90 Minuten (und auch eine Verlängerung bzw. ein Elfmeterschießen) im LIVE-STREAM. Um ca. 20.45 Uhr beginnen die Vorberichte zum Halbfinale. Wer genau die Partie als Kommentator, Moderator und Experte begleitet, steht nach aktuellem Stand noch nicht fest.

Sky Ticket zeigt / überträgt Olympique Lyon vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM

Sky Ticket ist eine weitere Option, wie Ihr Olympique Lyon vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Um 21 Uhr werden die vollen 90 Minuten dort ganz gezeigt / übertragen - auch, wenn Ihr kein Abonnement bei Sky habt.

Denn Sky Ticket ist unabhängig von einem langfristigem Abo. Um die Champions League im LIVE-STREAM genießen zu können, benötigt Ihr das Sportpaket bei Sky Ticket. Dafür gibt es zwei Varianten.

Olympique Lyon vs. FC Bayern München live im Stream: Die Kosten des Sportpakets bei Sky Ticket im Überblick

Das Monatsticket : 9,99 Euro im ersten Monat - 29,99 Euro monatlich ab dem zweiten Monat - Abo jederzeit monatlich kündbar

Das Tagesticket: Sky Ticket 24 Stunden gültig - einmalig 9,99 Euro

Bild: Getty Images

Sky Go zeigt / überträgt Olympique Lyon vs. FC Bayern München live im Stream

Wenn Ihr Sky als Abonnement besitzt, dann habt Ihr die Gelegenheit Olympique Lyon vs. FC Bayern München live im Stream von Sky Go zu sehen. Denn: Sky Go ist der zugehörige Streamingdienst, der die Champions League ebenfalls überträgt.

Hier kommt dann das für die Übertragung wichtige Sky-Abonnement zum Tragen. Habt Ihr eines, dann könnt Ihr Euch auf jedem mobilen Endgerät bei Sky Go mit einer Kundennummer (10-stellig) und einem PIN anmelden. Hier geht es direkt zu Sky Go und Olympique Lyon vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM.

Wer zeigt / überträgt Olympique Lyon vs. FC Bayern München in der Zusammenfassung?

Olympique Lyon vs. FC Bayern München in der UEFA Champions League - so lautet eines der beiden Halbfinals. Das Duell wird sowohl live bei Sky als auch live im Stream von DAZN gezeigt / übertragen.

Habt Ihr die vollen 90 Minuten aber live verpasst, dann bleibt Euch noch der Highlightclip von DAZN. DAZN zeigt / überträgt Olympique Lyon gegen Bayern auch in den Highlights - und das bereits kurz nach Ende der Partie. Mit einem Gratismonat von DAZN seht Ihr die Highlights kostenlos.

Wer zeigt / überträgt Olympique Lyon vs. FC Bayern München? Der LIVE-TICKER von Goal

Goal bietet eine lohnenswerte Alternative, um Olympique Lyon vs. FC Bayern München live zu verfolgen. Denn, wenn Ihr die vollen 90 Minuten live im TV und LIVE-STREAM sicher verpasst, dann könnt Ihr auf Eurem Smartphone dennoch live dabei sein.

Im LIVE-TICKER zur Champions League könnt Ihr ab 20 Uhr mit dabei sein, wenn die Vorberichterstattung startet. Auch ab dem Anpfiff um 21 Uhr verpasst Ihr bei Goal keine nenneswerte Szene.

Wer zeigt / überträgt Olympique Lyon vs. FC Bayern München live? Die Übertragung im Überblick