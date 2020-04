FC Bayern München: Benjamin Pavard verrät seinen härtesten Gegenspieler

Bayern-Verteidiger Benjamin Pavard hat Eden Hazard als seinen härtesten Gegenspieler und Zinedine Zidane als sein Idol bezeichnet.

Bayern-Verteidiger Benjamin Pavard hat verraten, gegen welchen Gegenspieler er sich in seiner Karriere am schwersten getan hat. Außerdem sprach der 24-Jährige über sein Idol.

Im Interview mit Sport1 antwortete Pavard auf die Frage, welcher Akteur denn sein härtester Gegenspieler gewesen sei, mit Real Madrids Eden Hazard.

Zidane das Idol von Pavard

Auf sein Idol angesprochen entgegnete der Franzose ebenfalls einem Namen, der derzeit bei den Königlichen unter Vertrag steht. Landsmann und Real-Coach Zinedine Zidane sei der Held seiner Kindheit gewesen.

Pavard kommt in der aktuellen Spielzeit auf 35 Einsätze für den FC Bayern. Nach Joshua Kimmich und Manuel Neuer lief er damit am dritthäufigsten aller FCB-Akteure in der Saison 19/20 auf.