FC Bayern: Manuel Neuer fällt nach überraschender Knie-Operation aus

Bayern München muss in den kommenden Wochen auf seinen Kapitän Manuel Neuer verzichten. Wie der Bundesliga-Rekordmeister offiziell mitteilte, wurde der Torhüter am Sonntag erfolgreich am rechten Kniegelenk operiert und steht zunächst nicht zur Verfügung.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic sagte: "Wir alle im Verein und die ganze Mannschaft wünschen Manuel eine gute und rasche Genesung und wir sind sicher, dass er schon bald wieder topfit bei uns ist."

Manuel Neuer fehlt dem FC Bayern in der CL gegen Salzburg

In den nächsten Spielen, darunter unter anderem das Achtelfinale der Champions League gegen Red Bull Salzburg, wird Neuer von Sven Ulreich ersetzt.

Beim 3:2 gegen RB Leipzig am Samstag feierte Neuer seinen insgesamt 310. Sieg in der Bundesliga. Damit stellte der Kapitän der Münchner den bisherigen Rekord von Oliver Kahn ein.

"Es ist schon eine besondere Zahl. Aber wichtig ist, dass wir als Mannschaft die Siege einfahren und ganz oben stehen", sagte Neuer am Samstag. Auf den 311. Sieg muss er nun warten.