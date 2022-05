FC Bayern: Leroy Sane kauft sich offenbar Luxus-Villa in Hollywood

Bayern-Star Leroy Sane hat sich offenbar eine Luxus-Villa in den Hollywood Hills in Los Angeles gekauft. Das berichtet das amerikanische Makler-Portal Dirt.

Das 7,6-Millionen Euro teure Anwesen liegt demnach direkt in den Hollywood Hills, in den Hügeln oberhalb von Los Angeles in Kalifornien. Das Grundstück soll insgesamt 1740 Quadratmeter groß sein, mit einer Wohnfläche von 269 Quadratmetern.

Redfin

Insgesamt soll das Anwesen drei Schlafzimmer, vier Badezimmer samt Regenwalddusche, eine Doppelgarage sowie einen Garten mit Pool, Whirlpool und Grillecke beherbergen.

Grund für den Kauf könnte Sanes Freundin Candice Brook sein. Zwar wohnt die US-Amerikanerin zusammen mit dem Bayern-Star und den gemeinsamen Kindern in München, dennoch soll sie sich des Öfteren in Kalifornien aufhalten.