FC Bayern: Ex-Talent Kenan Yildiz soll sich von Juventus Turin verraten fühlen

Für Kenan Yildiz läuft es bei den Bianconeri nicht nach Wunsch. Kommt es zu einem schnellen Abschied aus Turin?

WAS IST PASSIERT? Im Sommer wechselte Kenan Yildiz vom FC Bayern zu Juventus, ist dort nun aber offenbar unglücklich und fühlt sich wegen nicht eingehaltener Versprechen verraten. Das geht aus einem Bericht von Sport1 hervor.

WAS IST DER HINTERGRUND? Dem 17-Jährigen soll wohl versprochen worden sein, ab 2023 nicht mehr für die U19, sondern die U23 der Alten Dame in der drittklassigen Serie C zu spielen. Dort saß der Stürmer aber nur einmal auf der Bank und kam nicht zum Einsatz.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: 13 Tore in 29 Partien hat der Türke für Juves U19 geschossen, denkt trotz Vertrag bis 2025 aber nun angeblich über einen Abschied nach. Im Sommer zeigte der FC Barcelona Interesse, laut Sport1 ist jetzt auch Benfica auf Yildiz scharf.

WAS WURDE GESAGT? "Die Zahl der Vereine, die an Kenan interessiert sind, ist überdurchschnittlich gestiegen", sagte Hector Peris Ros, der Chef seiner Berateragentur, kürzlich bei Tuttojuve.com.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Yildiz war 2012 von Jahn Regensburg in die Jugend des FC Bayern gewechselt. Dort durchlief er alle Jugendteams, ehe er sich nach zehn Jahren im vergangenen Sommer Juve anschloss.