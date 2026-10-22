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FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images Sport
Oliver Maywurm

FC Bayern als mögliche Option erwähnt: Sorgt ein Topstar von Real Madrid für einen Transferhammer?

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T. Alexander-Arnold
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Bei Real Madrid läuft es für Trent Alexander-Arnold nicht wie gewünscht. Ist ein Comeback in Liverpool vorstellbar?

Der ehemalige englische Nationalspieler Stan Collymore kann sich für Real Madrids Trent Alexander-Arnold eine Rückkehr zum FC Liverpool vorstellen - und riss auch die Option FC Bayern an.

"Ich glaube, Liverpool würde Trent wieder willkommen heißen, denn wir Fußballfans sind alle wankelmütig", sagte Collymore dem griechischen Wettportal Betarades über seine Einschätzung zu Alexander-Arnolds Zukunft.

Der Rechtsverteidiger hatte seinen Heimatklub aus Liverpool 2025 unter teilweise heftigen Unmutsbekundungen der Fans verlassen, die ihm den Wechsel nach Madrid übel nahmen. Alexander-Arnold hat bei Real bis 2031 unterschrieben, ist nach einer durchwachsenen und von Verletzungen überschatteten ersten Saison aber immer noch nicht so wirklich angekommen. Unter dem neuen Trainer Jose Mourinho ist der englische Nationalspieler keineswegs gesetzt und saß bereits mehrfach 90 Minuten lang auf der Bank - so auch beim jüngsten 4:1 gegen RB Leipzig in der Champions League am Mittwoch.

Trent Alexander-Arnold schmort bei Real Madrid häufig auf der Bank

Oft gibt Mourinho Neuzugang Denzel Dumfries auf der rechten Seite den Vorzug gegenüber Alexander-Arnold oder er zieht Mittelfeldspieler Federico Valverde nach rechts hinten. "Alexander-Arnold erlebt eine neue Demütigung – ein deutliches Zeichen für den ehemaligen Liverpool-Star", schrieb das Liverpool Echo am vergangenen Wochenende, nachdem der gebürtige Liverpooler bei Reals 4:1-Erfolg in LaLiga über den FC Sevilla mal wieder nicht zum Einsatz gekommen war.

Aufgrund der unbefriedigenden Einsatzzeiten soll Alexander-Arnold schon leise an einen Abschied aus Madrid denken. "Wenn er sagt, dass er ein bisschen naiv gewesen sei mit seiner Vorstellung, dass Real Madrid, wenn man bei Liverpool spielt, noch eine Stufe besser ist, und wenn er all die richtigen Dinge sagt und dann auf den Platz kommt und einen Ball über 40, 50 Meter zu jemandem schlägt, der ihn in den Strafraum bringt, sodass Isak treffen kann, dann wird er wieder willkommen geheißen, denn Fußballfans sind sehr, sehr verzeihend", malte Collymore ein mögliches Szenario für eine Liverpool-Rückkehr des verlorenen Sohnes.

354 Pflichtspiele hat Alexander-Arnold bereits für die Reds absolviert, Collymore könnte ihn sich aber auch bei Bayern München vorstellen. "Man könnte ihn auch leicht den Weg von Harry Kane gehen sehen und zu einem Klub wie Bayern wechseln, die ihn mit offenen Armen nehmen würden. Er würde über rechts marschieren und Bälle auf Olise, Díaz und Harry Kane schlagen", so der 55-Jährige, der von 1995 bis 1997 selbst für Liverpool spielte.

FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-VILLARREALGetty Images

Sucht der FC Bayern einen neuen Rechtsverteidiger?

Bayern wurde in den vergangenen Monaten zwar immer wieder mit der Verpflichtung eines neuen Rechtsverteidigers in Verbindung gebracht, unter anderem Givairo Read von Feyenoord Rotterdam soll bei den FCB-Verantwortlichen erneut Thema gewesen sein. Ob der FCB dazu bereit wäre, sich in derart kostspieligen Sphären wie jener von Alexander-Arnold umzusehen, darf allerdings bezweifelt werden. Schließlich wird der Marktwert des 28-Jährigen auf rund 60 Millionen Euro taxiert und sein Vertrag bei den Königlichen läuft noch gut viereinhalb Jahre.

Zudem haben die Bayern mit Konrad Laimer und Josip Stanisic ein verlässliches Duo für die Rechtsverteidigerposition im Kader, dazu kann Neuzugang Nathaniel Brown statt links hinten im Notfall auch rechts aushelfen. Bei Sacha Boey will der Rekordmeister derweil im Winter erneut einen Anlauf starten, einen passenden Abnehmer für den Franzosen zu finden.

Alexander-Arnold ist diese Saison bisher wettbewerbsübergreifend zu sechs Einsätzen (ein Assist) für Real gekommen. Nachdem er für die WM von Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel nicht nominiert worden war, kehrte Alexander-Arnold in der zurückliegenden Länderspielphase in die Nationalmannschaft zurück. In den beiden Nations-League-Partien gegen Tschechien (2:0 auswärts, 3:0 zuhause) Ende September respektive Anfang Oktober stand er jeweils in der Startelf, absolvierte seine Länderspiele Nummer 35 und 36.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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