FC Bayern München II vs. Hallescher FC heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - Die Übertragung der 3. Liga

In der 3. Liga empfängt heute der FC Bayern München II den Halleschen FC. Goal liefert alle Infos zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

Spannendes Saisonfinale in der 3. Liga! Am heutigen Samstag empfängt der FC Bayern München II den Halleschen FC . Los geht's um 13.30 Uhr im Stadion an der Grünwalder Straße.

Vom Meister zum Absteiger - dieses harte Schicksal könnte die zweite Mannschaft des FC Bayern heute ereilen. Vor dem letzten Spieltag belegen die kleinen Bayern mit Rang 18 einen Abstiegsplatz. Um die Klasse noch zu halten, muss der FC Bayern II zum einen gewinnen, zum anderen auf Patzer des SV Meppen und des KFC Uerdingen hoffen.

Meppen liegt mit einem Punkt mehr auf Platz 17, davor Uerdingen mit drei Zählern mehr auf dem Konto als der FC Bayern II. Diese schaffen den Klassenerhalt beispielsweise bei einem eigenen Sieg, einem Unentschieden des SV Meppen und einer Uerdinger Niederlage.

Ganz entspannt kann dagegen der Tabellenelfte aus Halle in das Saisonfinale gehen.

Der FC Bayern München II empfängt in der 3. Liga den Halleschen FC. Goal liefert die Infos zum Spiel und zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM. Außerdem gibt es hier etwa eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellungen der beiden Mannschaften.

Begegnung FC Bayern München II - Hallescher FC Wettbewerb 3. Liga, 38. Spieltag Datum Samstag, 22. Mai Anstoß 13.30 Uhr Ort Stadion an der Grünwalder Straße

FC Bayern II vs. Hallescher FC heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der 3. Liga

In der Saison 2020/21 werden alle Drittligaspiele live im TV und im LIVE-STREAM übertragen - daran ändert sich selbstverständlich auch am letzten Spieltag nichts.

Das volle Paket mit jedem Spiel als Einzelspiel und einer Konferenz bekommt Ihr bei Magenta Sport, für die Live-Übertragung im Free-TV sind die 3. Programme der ARD verantwortlich.

Wird FC Bayern II gegen den Halleschen FC heute live im Free-TV übertragen?

Leider nicht! Die Partie des FC Bayern II gegen Halle wird heute nicht im Free-TV übertragen.

Die verantwortlichen Landesrundfunkanstalten haben sich für drei andere Partien entschieden. Das sind FC Ingolstadt gegen 1860 München (BR), Waldhof Mannheim gegen KFC Uerdingen (WDR) und Hansa Rostock gegen den VfB Lübeck (MDR, NDR).

FC Bayern II vs. Hallescher FC heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung von Magenta Sport

Live könnt Ihr FC Bayern II gegen den Halleschen FC heute also exklusiv nur bei Magenta Sport, dem Bezahlsender der Telekom, verfolgen. Dieser beginnt mit der Übertragung der Partie um 13.15 Uhr. Moderator ist Simon Köpfer, das Spiel kommentieren wird Franz Büchner.

Bayern II gegen Hallescher FC ist auch Bestandteil der Konferenz ab 13.15 Uhr. In dieser werden heute alle zehn Spiele des letzten Spieltags in Einblendungen gezeigt.

Über Magenta Sport könnt Ihr das Spiel auch im LIVE-STREAM verfolgen. Auf Eurem Smartphone oder Tablet müsst Ihr dafür zuvor die kostenlose App via Play Store oder App Store downloaden.

Auf Eurem PC ist der LIVE-STREAM über alle gängigen Browser (Firefox, Chrome, Safari, Edge) abrufbar. Mit der App könnt Ihr Magenta Sport auch auf diversen Streaming-Sticks empfangen und damit ebenfalls wie gewohnt Euren Fernseher nutzen.

FC Bayern II vs. Hallescher FC heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Das kostet Magenta Sport

Da es sich bei Magenta Sport um einen Service der Telekom handelt, sind deren Kunden etwas im Vorteil. Für sie ist Magenta Sport im ersten Jahr nämlich noch kostenlos. Ab dem 13. Monat kostet Magenta Sport für Telekom-Kunden 4,95 Euro pro Monat.

Etwas teurer wird es, wenn Ihr nicht Kunde der Telekom seid. Dann werden für Magenta Sport im Jahresabo 9,95 Euro pro Monat fällig, das flexiblere Monatsabo kostet 16,95 Euro.

FC Bayern II vs. Hallescher FC heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Aufstellungen

Aufstellung FC Bayern München II:

Aufstellung Hallescher FC:

FC Bayern II vs. Hallescher FC: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER bei Goal

Keine Möglichkeit, das Spiel heute live bei Magenta Sport zu verfolgen? Goal hat mit seinem kostenlosen LIVE-TICKER die perfekte Alternative für Euch parat!

Hier geht's zum LIVE-TICKER FC Bayern II - Hallescher FC.

