FC Barcelona: Victór Barberá wechselt wohl zum FC Brügge

Offensivtalent Victór Barberá sieht seine Zukunft nicht beim FC Barcelona. Der 18-Jährige soll sich mit dem FC Brügge über einen Wechsel einig sein.

WAS IST PASSIERT? Victór Barberá vom FC Barcelona steht vor einem Wechsel zum belgischen Topklub FC Brügge. Wie Mundo Deportivo berichtet, ist der Transfer in diesem Sommer bereits fix.

WAS IST DER HINTERGRUND? Laut des Berichts sieht der 18 Jahre alte Offensivspieler in Barcelona keine Chance auf zeitnahe Einsätze in der ersten Mannschaft. Aus diesem Grund soll der spanische U19-Nationalspieler eine Vertragsverlängerung ausgeschlagen haben.

Beim FC Brügge soll Barberá in die Fußstapfen von Ferran Jutglà treten. Dieser war im vergangenen Sommer vom FC Barcelona zum FC Brügge gewechselt. Mit starken Leistungen spielte sich Jutglà auf die Notizzettel einiger Klubs und soll im Sommer zu Lazio Rom transferiert werden.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Barberá machte in dieser Saison mit acht Toren in 20 Spielen für die zweite Mannschaft des FC Barcelona auf sich aufmerksam. Zudem erzielte er in vier Youth-League-Spielen sieben Tore.