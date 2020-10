FC Barcelona - Ronald Koeman attackiert Getafe-Spieler Allan Nyom: "Er hat hässliche Dinge zu mir gesagt"

Barca-Trainer Koeman hat sich nach der Niederlage in Getafe selbstkritisch gezeigt, sich aber auch über den gegnerischen Spieler Nyom aufgeregt.

Trainer Ronald Koeman hat nach seiner ersten Niederlage mit dem (0:1) fehlenden Respekt in den Reihen des bemängelt. Auf der anschließenden Pressekonferenz beschwerte sich der 57-Jährige über Allan Nyom: "Er hat in zwei oder drei Situationen hässliche Dinge zu mir gesagt, die ich nicht wiederholen möchte. Das war nicht schön."

Koeman recriminando a Bordalás la actitud de Nyom. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/jvEcpj5CK6 — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) October 17, 2020

Getafe-Trainer Jose Bordalas nahm Nyom gegen die Vorwürfe von Koeman in Schutz: "Ich habe nicht mit dem Jungen gesprochen, das werde ich morgen machen. Ich bezweifle aber, dass Nyom das getan hat, ich kenne ihn gut. Er ist sehr wetteifernd, aber eine sehr respektvolle Person. Ich erlaube kein schlechtes Benehmen meiner Spieler", so der 56-Jährige.

Koeman nach Getafe-Pleite: "Das war einfach nicht gut genug"

Gegen den Verein aus dem Madrider Vorort musste sich Barca nach einem verwandelten Foulelfmeter von Jaime Mata (56.) mit 0:1 geschlagen geben. Sieben Punkte nach vier Spielen bedeuten für die Mannschaft um Lionel Messi derzeit nur Platz neun in . Am nächsten Samstag kommt es zum Clasico gegen (ab 16 Uhr im LIVE-TICKER).

Im Duell mit dem spanischen Rekordmeister muss Barca eine Leistungssteigerung zeigen: "In der ersten Halbzeit haben wir das Spiel kontrolliert, wir hatten eine wirklich gute Chance durch Griezmann, in Führung zu gehen", bilanzierte Koeman, betonte aber: "Am Ende hatten wir beim Lattentreffer auch ein bisschen Pech. Das war heute aber einfach nicht gut genug von uns."