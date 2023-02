FC Barcelona vs. Manchester United: TV, LIVE STREAM, TICKER – gibt es eine Übertragung?

Barça bekommt es in der Europa League mit Manchester City zu tun. GOAL liefert Euch alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

Am heutigen Donnerstagabend (16. Februar 2023) ist Manchester United zu Gast beim FC Barcelona. Die Partie der Europa League wird um 18.45 Uhr im Spotify Camp Nou in Barcelona angepfiffen.

Wenn man an zurückliegende Begegnungen der beiden Teams denkt, dann hat man sofort die Champions League im Kopf. Dieses Mal treffen beide Vereine allerdings in der Europa League aufeinander. Der FC Barcelona empfängt United als Tabellenführer von LaLiga, die Mannschaft von Trainer Erik ten Hag ist aktuell aber ebenfalls gut in Form. In der Premier League jagt man Arsenal und Manchester City, trotzdem will man natürlich auch in der Europa League punkten und solange wie möglich im internationalen Geschäft bleiben.

Alle nötigen Infos zur Übertragung des Spiels zwischen Barcelona und Manchester United im TV und LIVE-STREAM liefert Euch GOAL.

FC Barcelona vs. Manchester United: Die Partie auf einen Blick

Begegnung FC Barcelona vs. Manchester United Wettbewerb Europa League Anpfiff 16. Februar - 18.45 Uhr Spielort Spotify Camp Nou (Barcelona)

FC Barcelona vs. Manchester United: Läuft das Spiel im TV?

Die Europa League wird im Free-TV ausschließlich bei RTL übertragen. Allerdings zeigt dieser Sender pro Spieltag auch immer nur eine Partie, wenn möglich mit deutscher Beteiligung.

Heute könnt Ihr dort daher nur das Spiel Bayer Leverkusen vs. AS Monaco live erleben, alle anderen heutigen Spiele der Europa League, inklusive Barça vs. United werden leider nicht im TV übertragen.

FC Barcelona vs. Manchester United: Die Partie per LIVE-STREAM sehen

Ganz verzichten müsst Ihr auf eine Übertragung allerdings nicht. RTL überträgt zwar nur ein Spiel im TV, allerdings gibt es bei RTL+ diverse LIVE-STREAM-Übertragungen von vielen anderen Europa-League-Spielen heute zu sehen.

Dort könnt Ihr also auch den FC Barcelona und Manchester United im STREAM erleben. Allerdings braucht Ihr dafür ein kostenpflichtiges Abo.

Dabei fallen bei RTL+ monatliche Kosten in Höhe von 4,99 Euro für das Premium-Abo an. Falls Ihr gar keine Werbung mehr sehen wollt und sogar Musik streamen möchtet, dann ist das Max-Abo für 9,99 Euro monatlich das Richtige für Euch.

Sobald Ihr Euch dann für eine Abo-Variante entschieden habt, könnt Ihr ganz einfach auf der Website von RTL+ den LIVE-STREAM zum Spiel anklicken und seid schon 90 Minuten lang mit dabei. Mehr Infos zu RTL+ und den Link, um Euch dort anzumelden findet Ihr hier.

FC Barcelona vs. Manchester United: Der LIVE-TICKER von GOAL

GOAL bietet Euch zu diesem Duell in der Europa League natürlich auch einen LIVE-STREAM an. Dort werdet Ihr das gesamte Spiel über mit allen relevanten Infos zu Toren, Auswechslungen, gelben Karten und mehr versorgt.

Hier geht es zum LIVE-TICKER für das Spiel FC Barcelona vs. Manchester United.

FC Barcelona vs. Manchester United: Die Aufstellungen der Mannschaften

Die Aufstellungen beider Teams könnt Ihr hier einsehen, sobald sie von den Mannschaften bekanntgegeben worden sind.