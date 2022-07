FC Barcelona: Lenglet steht offenbar vor Tottenham-Wechsel

Tottenham steht allem Anschein nach vor einem Verkauf von Bergwijn und will das Geld zu Teilen in Lenglet investieren.

Barcelona-Innenverteidiger Clement Lenglet steht angeblich vor einem Wechsel zu Tottenham Hotspur. Laut Fabrizio Romano arbeiten die Nordlondoner aktuell daran, Steven Bergwijn an Ajax Amsterdam zu verkaufen und wollen einen Teil des eingenommenen Geldes anschließend in den Lenglet-Transfer fließen lassen.

Demnach soll der 27-Jährige erst einmal leihweise in die Premier League wechseln und die Mannschaft von Antonio Conte verstärken.

FC Barcelona: Xavi plant nicht mit Lenglet

Barca-Trainer Xavi soll Medienberichten zufolge nicht mehr mit Lenglet planen und ihn aufgrund der namhaften Konkurrenz mit Gerard Pique, Ronald Araujo, Eric Garcia und Neuzugang Andreas Christensen auf die Verkaufsliste der Katalanen gesetzt haben.

Lenglet wechselte im Sommer 2018 für eine Ablösesumme in Höhe von knapp 36 Millionen Euro vom FC Sevilla nach Barcelona. Anfangs konnte er sich noch beweisen und Einsatzzeiten sammeln, in der vergangenen Saison blieb der Innenverteidiger jedoch hinter seinen Möglichkeiten. Bei den Spurs will Lenglet nun offenbar einen Neuanfang wagen.