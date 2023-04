FC Barcelona hat wohl Interesse an Alexander Bah von Benfica

Der FC Barcelona könnte auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger offenbar in Lissabon fündig werden.

WAS IST PASSIERT? Der FC Barcelona will in diesem Sommer offenbar Alexander Bah vom portugiesischen Topklub Benfica unter Vertrag nehmen. Das berichtet die Mundo Deportivo.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der designierte spanische Meister ist auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger. Diese Rolle füllte Bah bei Benfica in dieser Saison hervorragend aus.

Ein weiterer Kandidat in Barcelona soll der beim FC Bayern München unglückliche Noussair Mazraoui sein. Der Marokkaner hatte sich erst kürzlich über seine mangelnden Einsatzzeiten beim deutschen Rekordmeister beschwert.

DIE BILDER ZUR NEWS:

(C)Getty Images

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Bah kam erst zu dieser Saison für acht Millionen Euro von Slavia Prag zu Benfica. Unter dem deutschen Trainer Roger Schmidt schaffte es der 25 Jahre alte dänische Nationalspieler schnell in die Stammformation. Sein Vertrag läuft noch bis 2027, weshalb die Katalanen für Bah wohl eine Menge Geld bieten müssten.

Mit acht Einsätzen in der Champions League hatte Bah auch maßgeblichen Anteil daran, dass es Benfica bis ins Viertelfinale der Königsklasse schaffte. Dort musste er dann jedoch in beiden Spielen gegen Inter Mailand, nach denen die Portugiesen letztlich ausschieden, wegen einer Knieverletzung zuschauen.