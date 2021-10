Der FC Barcelona steht in der Champions League gewaltig unter Druck, heute geht es für die punktlosen Katalanen gegen Dynamo Kiew. Der Anstoß im Camp Nou erfolgt um 18.45 Uhr.

Beim FC Barcelona läuft es einfach nicht rund. Nicht nur die ständigen finanziellen Horrormeldungen belasten das katalanische Gemüt, auch sportlich ist die Blaugrana weit von den eigenen Ansprüchen entfernt. Vor allem in der Champions League gerieten die ersten Spiele zum Desaster: 0:3 gegen den FC Bayern, 0:3 bei Benfica Lissabon. Barca ist heute gegen Kiew zum Siegen verdammt, soll in ein paar Wochen nicht das Aus nach der Gruppenphase stehen.

Ein willkommener Aufbaugegner sind die Ukrainer dabei keinesfalls. Zwar war Dynamo in München relativ überfordert, doch hier und da blitzten die Qualitäten auf. Und eine hohe Niederlage gegen die Bayern ist aktuell keine Schande. Sollte Kiew im Camp Nou der Führungstreffer gelingen, könnte es für die Katalanen äußerst ungemütlich werden.

Der FC Barcelona empfängt in der Champions League heute Dynamo Kiew. Goal hat alle wichtigen Informationen rund um das Königsklassen-Duell.

Gelingt dem FC Barcelona auf europäischer Bühne der Befreiungsschlag? Oder entwickelt sich die aktuelle Champions-League-Saison endgültig zu einem nie dagewesenen Desaster? Hier erfahrt Ihr nun, wo das Spiel zu sehen ist.

Seit dieser Saison liegen die Übertragungsrechte an der Champions League für Deutschland beim Streamingdienst DAZN und dem Versandhändler Amazon. DAZN zeigt an jedem Spieltag alle Partien am Mittwoch sowie sämtliche Spiele außer eines am Dienstag. Diese eine Dienstagspartie wird von Amazon übertragen, der Konzern darf selbst wählen, welches Spiel sie live und exklusiv anbieten wollen.

Da es sich bei der Begegnung zwischen dem FC Barcelona und Dynamo Kiew heute aber um ein Mittwochsspiel handelt, gibt es gar keinen Grund für lange Überlegungen. Das Spiel ist live und exklusiv bei DAZN zu sehen.

Alle Fans aufgepasst: Barcelona und Kiew treffen heute im frühen Slot aufeinander! Bereits um 18.45 Uhr wird die Partie angepfiffen, DAZN beginnt die Vorberichterstattung eine Viertelstunde zuvor. Franz Büchner wird das Einzelspiel kommentieren, in der Konferenz mit dem Parallelspiel zwischen Red Bull Salzburg und dem VfL Wolfsburg ist Uwe Morawe für das Spiel in Spanien zuständig.

Im linearen TV ist die Partie übrigens nicht zu sehen, zumindest nicht die vollen 90 Minuten. Für Vodafone- oder Sky-Kunden stehen seit ein paar Monaten die beiden linearen Sender DAZN 1 und DAZN 2 als Zusatzoption zur Verfügung, hierfür wird keine Internetverbindung benötigt. Allerdings sind auf den linearen Kanälen nicht alle Inhalte der DAZN-Plattform zu sehen.

Und so läuft ab 18.30 Uhr zwar die Konferenz auf DAZN 2, allerdings nicht das Einzelspiel zwischen Barcelona und Kiew. Dieses ist ganz klassisch nur via LIVE-STREAM nutzbar. Hierfür gibt es allerdings haufenweise Möglichkeiten. Die Zeiten, in denen der Laptop mit dem Fernseher verbunden werden musste, sind vorbei.

Die DAZN-App kann ganz entspannt auf dem eigenen Smart-TV installiert werden, wer einen älteren Fernseher hat, der kann einen TV-Stick wie den Amazon Fire TV Stick oder den Google Chromecast anschließen und die App dort installieren. Auch die Nutzung via Konsole ist möglich. Für unterwegs kann DAZN natürlich auch via Smartphone oder Tablet genutzt werden. Eine Übersicht über alle unterstützten Geräte gibt es hier.

Wer die volle Ladung Live-Sport sehen will, der kann bei DAZN zwischen zwei Paketen wählen. Das flexible und monatlich kündbare Monatsabo kostet 14,99 Euro. Die Bindung für ein Jahr via Jahresabo belohnt DAZN mit einem Preisnachlass. Die Kosten von 149,99 Euro, die für den Jahrespass fällig werden, entsprechen einem Monatspreis von 12,50 Euro.

Bei DAZN kommen Sportfans voll auf ihre Kosten. Neben der Champions League gibt es internationalen Spitzenfußball aus zahlreichen europäischen Ligen. Wer nicht nur Fußball mag, der kann sich bei DAZN ebenfalls austoben. Die Saisons in der NFL und NBA laufen bereits oder starten alsbald, zudem zeigt DAZN zahlreiche Boxkämpfe der Extraklasse. Auch Darts, Tennis, UFC und vieles mehr ist bei DAZN zu sehen.

Ihr habt Interesse an DAZN? Dann könnt Ihr Euch gleich hier anmelden.

Wer das Spiel selbst nicht sehen kann, für den bieten wir heute Abend unseren umfangreichen LIVE-TICKER an. Hier verpasst Ihr kein Tor, keinen Elfmeter und keine andere bedeutende Szene.

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn werden die Aufstellungen veröffentlicht, an dieser Stelle werden sie dann nachgereicht.

Barcelona verlor seine ersten beiden Spiele in der Champions League gegen Dynamo Kiew in der Gruppenphase 1997/98, hat aber seitdem viermal in Folge gegen Dynamo Kiew gewonnen, davon zweimal in der Gruppenphase der letzten Saison.

Dynamo Kiew hat eines seiner sechs Auswärtsspiele gegen Barcelona in europäischen Wettbewerben gewonnen (1U 4N), und zwar mit 4-0 in der Champions League im November 1997, als Andriy Shevchenko einen Hattrick erzielte. Dies ist immer noch die höchste Heimniederlage Barcelonas überhaupt im Europapokal der Landesmeister/Champions League.

Barcelona hat zuletzt erstmals drei Heimspiele in Serie in der Champions League verloren. Das sind auch gleich viele Niederlagen wie in den 74 Champions-League-Heimspielen zuvor zusammen (59S 12U 3N).

Dynamo Kiew hat drei seiner vier Auswärtsspiele unter Mircea Lucescu in der UEFA Champions League verloren (1U), darunter die letzten drei allesamt. Zuletzt gab es für Dynamo im November 2006 vier Auswärtsniederlagen in Folge in der CL.

Obwohl Ronald Koeman nur 4% seiner Champions-League-Heimspiele des FC Barcelona leitete (5/131), fallen 25 % aller Heimniederlagen in diesem Wettbewerb auf ihn (3/12). Kein anderer Barcelona-Trainer verlor so viele CL-Heimspiele wie Koeman.

Dynamo Kiews Trainer Mircea Lucescu hat sieben seiner zehn Champions-League-Spiele gegen Barcelona verloren (2S 1U). Nur Arsène Wenger hat in der Champions-League-Geschichte häufiger gegen einen einzelnen Gegner verloren (acht Niederlagen gegen Barcelona).

Der FC Barcelona ist erstmals mit zwei Niederlagen in eine Champions-League-Saison gestartet und auch erstmals in den ersten zwei CL-Spielen einer Saison ohne Tor geblieben. Barcelona ist saisonübergreifend seit fünf CL-Spielen sieglos (1U, 4N) – so lange wie zuvor nur von November 1994 bis November 1997 (damals 8 Spiele).

Barcelona hat in dieser Saison weniger Schüsse aufs Tor abgegeben (1) als jede andere Mannschaft in der UEFA Champions League, und nur Wolfsburg und der FC Porto (11) haben gesamt weniger Abschlüsse abgegeben als Ronald Koemans Mannschaft (13). Kiew will zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte (nach März 1988 im UEFA-Pokal) drei Europapokal-Spiele in Folge ohne Gegentor bleiben.

Barcelonas Ansu Fati war bei zwei Startelfeinsätzen in der Champions League im Camp Nou an drei Toren direkt beteiligt (ein Tor und zwei Assists), zuletzt im November 2020 gegen Dynamo Kiew, als Fati den Assist zum Treffer von Gerard Piqué zum 2-1-Sieg beisteuerte.