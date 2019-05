Celta Vigo vs. FC Barcelona: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - alle Infos zur Übertragung von LaLiga

Während Barca bereits Meister ist, kämpft Celta Vigo noch um den Klassenerhalt. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird.

Der frisch gekrönte spanische Meister trifft am 36. -Spieltag auf . Anstoß der Begegnung ist am Samstag, den 4. Mai, um 20.45 Uhr im Estadio de Balaidos in Vigo.

Am vergangenen Wochenende war es vollbracht: Drei Spieltage vor Saisonende sicherte sich der FC Barcelona durch einen 1:0-Heimsieg gegen Levante den 26. Meistertitel der Vereinsgeschichte.

Während es sportlich für Lionel Messi und Co. im Auswärtsspiel bei Celta Vigo um nichts mehr geht, benötigen die Gastgeber dringend Punkte, um sich aus dem Abstiegskampf zu befreien. Derzeit steht Celta mit 37 Punkten auf Rang 15 und hat lediglich zwei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.

In diesem Artikel erklären wir Euch, wie Ihr die Partie zwischen Celta Vigo und dem FC Barcelona im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Zudem liefern wir Euch hier die Aufstellungen beider Teams, sobald sie feststehen.

Celta Vigo - FC Barcelona: Die LaLiga-Partie im Überblick

Duell Celta Vigo - FC Barcelona Datum Samstag, 4. Mai 2019, 20.45 Uhr Ort Estadio de Balaidos, Vigo Zuschauer 29.000 Plätze

Celta Vigo vs. Barcelona heute live im TV sehen - geht das?

Zunächst die schlechte Botschaft für alle Fans des FC Barcelona: Die Partie gegen Celta Vigo wird in nicht im Free-TV gezeigt. Der Grund: Kein TV-Sender hat sich die Übertragungsrechte an der spanischen Liga gesichert.

Trotzdem gibt es eine Möglichkeit, das Kräftemessen zwischen Celta Vigo und Barcelona live und in voller Länge zu verfolgen - und zwar mit dem LIVE-STREAM von DAZN .

Der Streamingdienst überträgt die Begegnung zwar nur im LIVE-STREAM, doch dieser kann mit wenigen Handgriffen auch auf Eurem TV-Gerät zum Laufen gebracht werden.

Alle wissenswerten Informationen rund um den LIVE-STREAM von DAZN findet Ihr im folgenden Abschnitt.

Celta Vigo - FC Barcelona im LIVE-STREAM sehen - so funktioniert's

Um den LIVE-STREAM abrufen zu können, braucht Ihr ein Abonnement bei DAZN. In einem kostenlosen Probemonat könnt Ihr das Programm des Streamingdienstes aus Ismaning zunächst auf Herz und Nieren prüfen.

Ist dieser Gratismonat beendet, bekommt man für 9,99 Euro monatlich jede LaLiga-Partie live und in voller Länge zu sehen.

Mithilfe der DAZN-App, welche kostenlos (zum Beispiel im Apple Store und Google-Play-Store) heruntergeladen werden kann, könnt Ihr den LIVE-STREAM problemlos auf Eurem Smart-TV, der Spielekonsole oder auf vielen anderen mobilen Geräten anschauen.

Neben der spanischen Liga gehören auch die Begegnungen der Premier League, und sowie die -Highlights und seit dieser Saison auch die und zum Angebot des Streamingdienstes. Ihr schaut nicht nur Fußball? Auch die NBA, NHL, NFL und viele weitere Sportarten werden gezeigt.

Celta Vigo gegen Barcelona im LIVE-STREAM bei DAZN sehen

Ihr entscheidet Euch eines Tages, das Abo beenden zu wollen? Dann könnt Ihr jederzeit problemlos zum Monatsende kündigen, vertragliche Bindungen gibt es nicht.

Am Samstag beginnt die Übertragung aus Vigo bereits einige Minuten vor dem Anstoß, der für 20.45 Uhr angesetzt ist. Sobald das Spiel läuft, übernimmt Jan Platte als Kommentator. An seiner Seite steht Jonas Hummels als Experte bereit.

Sobald die Aufstellungen beider Mannschaften bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle!

Celta Vigo vs. FC Barcelona im LIVE-TICKER verfolgen

Wer die Begegnung in Vigo nicht per LIVE-STREAM verfolgen möchte, kann sich die Informationen über den Spielverlauf auch anderweitig beschaffen: Beim LIVE-TICKER von Goal zu Celta Vigo vs. Barca verpasst Ihr nichts von der Partie.

Bereits rund eine halbe Stunde vor Anstoß liefern wir Euch die wichtigsten Informationen. Sobald der Ball rollt, halten wir Euch mit blitzschnellen Aktualisierungen über die Geschehnisse auf dem Rasen auf dem Laufenden.