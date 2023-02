FC Barcelona: Andreas Christensen angeblich schon wieder vor dem Absprung

Andreas Christensen kam vor dieser Saison zum FC Barcelona. Ein Verkauf des Dänen nach nur einer Spielzeit ist wohl möglich.

WAS IST PASSIERT? Beim FC Barcelona spielt man mit dem Gedanken, Andreas Christensen in diesem Sommer wieder zu verkaufen. Das berichtet The Athletic.

WAS IST DER HINTERGRUND? Grund für den möglichen Wechsel des Dänen sind laut dem Bericht die weiter anhaltenden finanziellen Probleme des FC Barcelona. Deshalb würde der Verein ein gutes Angebot für Christensen wohl nicht ablehnen.

Christensen war erst im vergangenen Sommer-Transferfenster gemeinsam mit Raphinha, Jules Koundé und Robert Lewandowski zu den Katalanen gewechselt. Der dänische Nationalspieler kam ablösefrei vom FC Chelsea

BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Zu Beginn der Saison kam Christensen in der Barça-Abwehr nicht an Koundé, Ronald Araújo und Gerard Piqué vorbei. Zudem setzten ihn eine Erkältung und ein verstauchter Knöchel außer Gefecht.

Nach dem Rücktritt von Piqué und der Versetzung von Koundé auf die rechte Abwehrseite wurde Christensen jedoch zum Stammspieler in der Innenverteidigung - und schlug sich dabei hervorragend. Die beiden vergangenen Ligaspiele stand er jeweils über die volle Spielzeit auf dem Platz.

Wettbewerbsübergreifend kommt er in dieser Saison auf 17 Einsätze, in denen er ein Tor erzielte und drei vorbereitete.

WIE GEHT ES WEITER? Der Vertrag des 26-Jährigen läuft bis 2026. Barcelona hofft laut dem Bericht, Christensen halten zu können. Wenn jedoch ein Rechtsverteidiger erster Güte verpflichtet wird und Koundé auf seine bevorzugte Position als Innenverteidiger versetzt werden kann, könnte der Däne verkauft werden.