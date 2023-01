FC Barcelona und AC Mailand offenbar an João Cancelo dran

João Cancelo hat bei Manchester City aktuell einen schweren Stand. Das ruft nun offenbar den FC Barcelona und die AC Mailand auf den Plan.

WAS IST PASSIERT? Der FC Barcelona und die AC Mailand sind offenbar an Außenverteidiger João Cancelo von Manchester City interessiert. Das berichten die Zeitungen Sport und Sun.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 28 Jahre alte Portugiese, der vor der WM in Katar bei den Citizens unumstritten war, hat seit dem Turnier einen schweren Stand in seinem Klub. Nachdem die Skyblues zwischenzeitlich zwei Pflichtspiele in Folge verloren hatten - im Ligapokal beim FC Southampton und in der Liga im Derby gegen United -, reagierte Trainer Pep Guardiola und verbannte Cancelo auf die Bank. Es folgten zwei klare Siege.

Nun ist der 41-malige Nationalspieler allem Anschein nach nicht mehr unumstritten, auf der rechten Defensivseite überzeugte zuletzt Youngster Rico Lewis, links verteidigte Nathan Aké. Diese Situation ruft naturgemäß das Interesse anderer Klubs hervor.

Barça sucht bereits seit längerer Zeit nach einem neuen Rechtsverteidiger, die Position ist eine der Schwachstellen im Kader der Katalanen. Laut Sport wurde bereits Kontakt zu Cancelos Berater Jorge Mendes aufgenommen. Das Interesse von Barça ist dabei nicht neu, schon 2018 vor seinem Wechsel vom FC Valencia zu Juventus Turin waren die Spanier an ihm dran. Auch ein Jahr später, als er zu ManCity ging, streckte Barcelona seine Fühler aus, hatte aber das Nachsehen.

In diesem Jahr könnte die finanzielle Situation dem Klub um Trainer Xavi einen Strich durch die Rechnung machen. Erst vor knapp einem Jahr unterschrieb Cancelo eine langfristige Vertragsverlängerung bis 2027 in Manchester, entsprechend hoch dürfte die Ablösesumme für ihn sein.

Diese könnte auch für Milan eine Hürde darstellen, allerdings gab es zuletzt Berichte, wonach Linksverteidiger Theo Hernández die Rossoneri im Sommer verlassen könnte. Da Cancelo auch links spielen kann, könnte der Portugiese ein direkter Ersatz für den Franzosen sein. Das nötige Kleingeld wäre bei einem Verkauf des Vizeweltmeisters definitiv vorhanden.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Cancelo kommt in der laufenden Saison für die Citizens auf 26 Pflichtspiele, in denen er an sieben Toren beteiligt war.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

DIE TRANSFERHISTORIE: Cancelo kam im Alter von 13 Jahren in die Nachwuchsabteilung von Benfica und durchlief dort sämtliche Nachwuchsmannschaften. 2014 verließ er den Klub Richtung Valencia, zunächst auf Leihbasis, ein Jahr später permanent. Die Saison 2017/18 verbrachte er als Leihspieler bei Inter Mailand, ehe der Abschied Richtung Juventus erfolgte. Im Laufe seiner Karriere gewann er bislang unter anderem vier nationale Meisterschaften, mit der portugiesischen Nationalmannschaft wurde er 2019 Nations-League-Sieger.