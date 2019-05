FC Arsenal: Mesut Özil und Henrikh Mkhitaryan stehen auf der Verkaufsliste

Der FC Arsenal droht erneut, die Champions League zu verpassen. Zur kommenden Saison steht der Mannschaft ein Umbruch bevor.

Der Mannschaft des englischen Spitzenklubs steht ein Umbruch bevor. Die Gunners-Verantwortlichen planen, im Sommer fünf neue Spieler in den Norden Londons zu locken, allerdings muss dafür erst einmal Geld generiert werden. Leidtragende könnten unter anderem Mesut Özil und Henrikh Mkhitaryan sein.

Erlebe die Champions League live auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Die beiden ehemaligen -Profis zählen zu den Top-Verdienern des Klubs, Özil liegt mit seinem wöchentlichen Gehalt von 400.000 Euro sogar an der Spitze. Obwohl der Weltmeister von 2014 immer wieder erklärt hat, Arsenal treu bleiben zu wollen, möchten die Vereinsbosse einen Verkauf forcieren, um das Salär Özils anderweitig einzuplanen. Der Ex-Schalker zählt unter Trainer Unai Emery nicht mehr zu den unangefochtenen Stammspielern. Ein Transfer Özils wird allerdings, das wissen auch die Klubchefs, aufgrund der hohen Gehaltsforderungen des Spielgestalters, keine leichte Angelegenheit.

Auch Stephan Lichtsteiner soll Arsenal verlassen

Nach Informationen von Goal und SPOX soll auch Stephan Lichtsteiner Arsenal verlassen. Der Schweizer war im vergangenen Sommer ablösefrei von Juventus in die englische Hauptstadt gewechselt, sein Vertrag läuft nach der Saison aus. Weitere Streichkandidaten sind die Defensivkräfte Shkodran Mustafi und Carl Jenkinson sowie Mittelfeldspieler Mohamed Elneny.

Bereits fest stehen die Abgänge von Aaron Ramsey, Petr Cech und Danny Welbeck. Während Ramsey im Sommer bei Juve anheuert, beendet der tschechische Keeper seine ruhmreiche Laufbahn. Welbeck hat noch keinen neuen Arbeitgeber gefunden.

FC Arsenal droht erneut, die Königsklasse zu verpassen

Arsenal droht, die Qualifikation für die Champions League zum dritten Mal in Folge zu verpassen. Derzeit rangiert man mit 67 Punkten auf dem fünften Platz. Stadtrivale hat einen Spieltag vor Schluss drei Punkte Vorsprung und das deutlich bessere Torverhältnis.

Die einzige realistische Chance auf einen Platz in der Königsklasse dürfte daher der Sieg in der sein. Im Halbfinal-Hinspiel bezwang die Emery-Elf den FC Valencia mit 3:1 und verschaffte sich so eine ordentliche Ausgangslage fürs Rückspiel.