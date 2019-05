FC Arsenal: Vorzeitiges Saisonaus für Aaron Ramsey

Aaron Ramsey vom FC Arsenal wechselt im Sommer zu Juventus Turin. Für seinen aktuellen Verein wird er nicht mehr zum Einsatz kommen können.

Für den walisischen Nationalspieler Aaron Ramsey vom englischen Premier-League-Klub ist die Saison und damit seine Zeit bei den Gunners vorzeitig beendet. Ramsey wechselt im Sommer zu Juventus.

Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler wird wegen muskulärer Probleme in dieser Spielzeit nicht mehr zum Einsatz kommen, gab sein Klub vor dem Halbfinal-Hinspiel in der am Donnerstag gegen den bekannt.

Ramsey, der seit 2008 bei Arsenal unter Vertrag stand, wechselt im Sommer zum italienischen Rekordmeister . Dort soll er pro Woche umgerechnet 450.000 Euro (400.000 Pfund) verdienen.