Der 10. September 2026 dürfte für den gerade einmal 15-jährigen JJ Gabriel ein lebensverändernder Tag gewesen sein. Und auch für Manchester United war der Tag womöglich von großer Bedeutung für die Zukunft des Vereins.

Gabriel selbst hatte nach außen hin allen Grund zum Lachen. Erstmals lief er für den United-Nachwuchs in der UEFA Youth League auf. 90 Minuten stand er auf dem Feld und machte, was er wollte. Das waren in diesem Fall mal eben drei Tore. Einmal per Volley, einmal selbst per Hacke eingeleitet, mit einer lockeren Körpertäuschung und Tunnel veredelt sowie einmal ein kaltschnäuziger Strahl zum 5:0-Endstand gegen Sabah FK.

Der jüngste Spieler der Red Devils, der in dem Wettbewerb jemals einen Hattrick erzielt hat. Insider Fabrizio Romano ließ daraufhin wissen, dass die Verantwortlichen vereinsintern "geschockt" davon sein sollen, wie gut der Youngster bereits ist. Nur war der wiederum wohl vom Verhalten des Vereins geschockt.

Denn Gabriel hätte am liebsten gar nicht gespielt. Sein Plan war nicht, schon am Nachmittag auf dem Leigh Sport Village seinen Dreierpack gegen die Jungs aus Aserbaidschan vor 410 Zuschauern zelebrieren zu müssen. Gabriel hatte übereinstimmenden Berichten zufolge gehofft, schon beim Konzert der Großen mitspielen zu dürfen und Stunden später mit der ersten Mannschaft beim Champions-League-Auftakt gegen die Männer von Sabah anzutreten.

Es war offenbar der Moment, in dem das Verhältnis des Teenagers zu seinem Verein endgültig gekippt ist. Wenige Tage darauf fehlte er beim Training der Mannschaft von Chefcoach Michael Carrick. Auch der weitere übliche Schritt, den auch unzufriedene Spieler höheren Alters bestens beherrschen, folgte: Die Posts bei Social Media waren plötzlich verschwunden, United nicht mehr Teil der berüchtigten Bio.

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"Schock" für Manchester United: Situation um JJ Gabriel ist eskaliert

Es sollte nur der Vorlauf zu dem sein, was in Manchester laut Telegraph "fast beispiellos" sei und einen "Schock" ausgelöst habe: Gabriel teilte dem Klub im Rahmen einer formellen Mitteilung mit, dass seine Registrierung bitte aufgelöst werden soll. Trotz des drastischen Schritts vermuteten die Bosse, dass er trotzdem wieder beim Training erscheinen würde. Carrick hatte ihn schließlich für das kommende Pokalspiel als Teil des Kaders eingeplant. Daraus wurde nichts. Gabriel will den Verein wohl schnellstmöglich verlassen. Am 6. Oktober feiert er seinen 16. Geburtstag - und einem Wechsel stünde aufgrund einer besonderen Pass-Regelung wohl nichts mehr im Wege. Wie konnte die Situation dermaßen eskalieren?

Für United, das Gabriels Registrierung nicht zurückziehen wollte, ist die Situation eine mittelgroße Katastrophe. Der Verein glaubt, alles getan zu haben, um den Youngster zufriedenzustellen. Als er sich vor vier Jahren dem Nachwuchs angeschlossen hatte, wurde er gemeinsam mit dem Sohn von Cristiano Ronaldo präsentiert. Es war das erste von vielen folgenden Zeichen der Wertschätzung.

United-Legende Wayne Rooney vermutete, dass Gabriel vom Verein eine "besondere Behandlung" erfahren habe. Er hat recht. Gabriel durfte mit den Profis trainieren, führte Gespräch mit Ex-Coach Ruben Amorim und sogar mit Sir Alex Ferguson. Carrick, der ihn schon im Jugendbereich als Trainer begleitet hatte, verhalf ihm zu einer offiziellen Trikotnummer im Profikader. Es gab ein realistisches Szenario, dass er mittlerweile schon der jüngste United-Profi aller Zeiten sein könnte. Nur erschien er nicht mehr.

Carrick hatte ihn Anfang August zwar in einem Freundschaftsspiel gegen Atletico Madrid eingesetzt, doch die acht Minuten reichten Gabriel nicht. Bei den weiteren Tests musste er dann sogar über die komplette Spielzeit auf der Bank sitzen. Für die A-Liste in der Champions League wurde er nicht berufen. Und auch nicht für die B-Liste, auf der sich die Eigengewächse befinden. Voraussetzung ist in diesem Falle aber ein Alter von 16 Jahren. So konnte er gegen Sabah noch gar nicht dabei sein. Für das nächste Spiel gegen Atletico hätte Carrick ihn angeblich gerne über die Liste nominiert.

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Bekanntes Muster? Gabriel soll mehrfach über einen Wechsel nachgedacht haben

Alles zu spät. Gabriel hätte gerne früher ein Zeichen gesehen, ihm wurde laut The Athletic ein schnellerer nächster Schritt versprochen. Der Blick ging Richtung London, Richtung Arsenal. Mikel Arteta hatte einst den jetzigen Dortmunder Ethan Nwaneri mit nur 15 Jahren eingesetzt. Einfach, um ihm zu zeigen, dass der Klub an ihn glaubt - und ihm einen Rekord zu gönnen. Max Dowman, der auf der A-Liste für die Königsklasse stand, durfte Gleiches erleben.

So schockiert United in den letzten Tagen auch war: Der Klub hat mit Gabriel schon Ähnliches erlebt. Seit Manchester ihn als Neunjährigen verpflichtet hat, gab es immer wieder Gerüchte über einen Wechsel. Im letzten Sommer soll der Stadtrivale in Himmelblau schon in der Pole Position gewesen sein. Gabriel hatte dem Verein, der angeblich glaubt, finanziell in der besten Position zu sein, zu diesem Zeitpunkt schon einmal einen Wechselwunsch mitgeteilt. Eine Krisensitzung klärte die Situation.

"Nicht zuträglich": Schadet Gabriels Vater seinem Sohn?

Offen bleibt, mit wem die Situation geklärt werden musste: JJ Gabriel oder Joe O'Cearuill. Der ehemalige Nationalspieler Irlands ist der Vater vom umworbenen Youngster. Laut Medienbericht ist er auch dafür verantwortlich, dass sein Sohn, der eigentlich Joseph Junior Andreou O'Cearuill heißt, nun einen "besser zu vermarktenden Namen" trägt. Er soll darauf drängen, dass Gabriel nicht nur ein Weg zu den Profis aufgezeigt wird, sondern er ihn schon gehen darf.

GegenüberThe Athletic zeigten sich Mitarbeiter aus dem Nachwuchsbereiches stets angetan von Gabriel, der per Homeschooling unterrichtet wird. Nicht nur als Fußballer, sondern auch als Mensch. Allerdings soll es kaum möglich sein, über ihn zu sprechen, ohne auch seinen Vater zu erwähnen. Während die einen den ehemaligen Verteidiger als "guten Menschen, dem das Wohl seines Sohnes am Herzen liegt" betiteln, finden andere, "dass sein Engagement der Fußballkarriere des Jungen nicht zuträglich" sei.

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Bei Bayern München kennt man ihn: Wer berät JJ Gabriel?

In seiner inoffiziell beratenden Tätigkeit hat er mittlerweile wohl auch prominente Gesellschaft. Nach Informationen der Manchester Evening News hat auch Ali Barat im Poker um das Wunderkind, das er ab dem 6. Oktober dann auch offiziell vermitteln darf, seine Finger schon im Spiel. Barat wurde schon zweifach als weltbester Agent ausgezeichnet und katapultierte sich in Deutschland rund um das Leihgeschäft von Nicolas Jackson zum FC Bayern München ins mediale Blickfeld. In diesem Sommer bekleckerte sich Barat, der nach eigenen Angaben "das Spiel neu definiert" hat, im Transferpoker um Noah Atubolu aber nicht wirklich mit Ruhm.

Barat soll nun im Falle von Gabriel Gespräche mit den Bayern und Real Madrid organisiert haben. Sportdirektor Christoph Freund hielt sich auf Nachfrage bisher bedeckt: "Ich spreche nicht über Spieler, die bei anderen Vereinen unter Vertrag stehen. Wir kennen den Spieler, weil er sehr, sehr talentiert ist - ein außergewöhnliches Talent. Mehr kann ich dazu aber nicht sagen."

Zuletzt hieß es, dass sich Gabriel derweil schon in Spanien ein eigenes Bild von den Bedingungen bei Real gemacht haben soll - und beim FC Barcelona. Bei Barca drückte Sportdirektor Deco zuletzt jedoch auf die Bremse: "Es gibt nichts zu sagen über diesen Jungen. Es ist normal, dass immer wieder Spieler mit uns in Verbindung gebracht werden. Dabei stehen große Interessen auf dem Spiel. Auch wenn sie noch jung sind, sind wir an keinem Spieler interessiert. Was seine Situation angeht, bin ich mir nicht sicher, was passiert ist. Ich weiß es nicht. Er ist nach wie vor Spieler bei Manchester United."

Das dürfte bei dem Juwel, das sich laut Manchester Evening News aktuell schon mit einem Privattrainer in Barcelona fithält, aber nicht mehr lange der Fall sein. Dass all die Topklubs mehr oder weniger offensiv um ihn werben, ist wenig überraschend. Auch in Manchester plante man ihn intern wohl schon als nächsten "100-Millionen-Pfund-Spieler" ein. Sollte er tatsächlich ohne Ablöse gehen, wandern nur 100.000 Pfund als Aufwandsentschädigung in die Kassen.

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Was sind die Stärken und Schwächen von JJ Gabriel?

Ein lächerlicher Preis mit Blick auf Gabriels Potenzial. Der Offensivspieler lieferte mit seinem Hattrick beim letzten Auftritt eine klassische Kostprobe seines Könnens. Wenn der Teenager erst einmal in Abschlusssituationen kommt, schlägt es direkt ein. Der Abschluss mit dem schwachen Fuß ist gut, mit Rechts überragend. Zwar hat er auch gefühlvolle Chips im Repertoire, doch zumeist jagt er den Ball einfach gnadenlos rein.

Hilfreich ist dabei sein vermutlich größte Stärke: seine Balance. Gabriel kann aus jedem Winkel abdrücken. Im Dribbling wiederum muss er den Ball nicht einmal berühren, um Gegenspieler in die völlig falsche Richtung zu schicken. Schon als Neunjähriger tauchte er einem Video als "Kid Messi" auf. Will man ihm mit einem Ex-Barca-Star vergleichen, dann wohl aber eher Neymar. Gabriel spielt mit dem gewissen "Straßenfußballer-Flair". Technik und Ballkontrolle sind außergewöhnlich - auch im Vergleich mit anderen Profis. Ein durchaus vorhandenes Selbstvertrauen für einen 15-Jährigen schadet der Anpassung im Training Berichten zufolge auch eher weniger.

Seine Schwächen sind derweil genaue die Schwächen, die 15-Jährige zumeist haben. Im Zweikampf ist er physisch häufiger unterlegen, die Entscheidungsfindung ist manchmal zum Verzweifeln. Viel mehr gibt es bei Gabriel, der zumeist als hängende Spitze eingesetzt wird oder auf die Flügel ausweicht, nicht zu beklagen. Wäre da nicht das Drama um seine Person.

Unklar ist, wie es für das Wunderkind weitergehen wird. Bei welchem Verein er sich mit welchem Weg zufrieden zeigt. Und wohin dieser Weg wirklich führen kann. Man kann nur hoffen, dass er nicht nur den Worten seines Vaters und Barats lauscht, sondern auch denen von Ex-Stürmer-Star Emile Heskey: "Dir steht möglicherweise eine großartige Karriere bevor. Du solltest nichts Dummes anstellen."

Die Statistiken von JJ Gabriel bei Manchester United

Wettbewerb Spiele Tore Vorlagen U18 Premier League 26 26 3 FA Youth Cup 6 3 1 Premier League 2 2 2 2 UEFA Youth League 1 3 -



