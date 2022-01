Die 3. Runde im FA Cup startet und wir dürfen uns am Samstag und Sonntag auf zahlreiche hochklassige Begegnungen freuen.

Ab dieser Runde starten auch die Schwergewichte der Premier League in den Wettkampf und wir dürfen gespannt sein, ob es heute und am Sonntag die eine oder andere Pokal-Überraschung geben wird.

Chelsea, Manchester United, Arsenal & Co. - sie alle möchten den Titelverteidiger Leicester City vom Thron stoßen und den FA Cup 2021/2022 gewinnen. GOAL verrät Euch, welche Partien am Samstag und Sonntag live auf DAZN laufen.

FA Cup heute live: Der Turniermodus

Anders als wir es beispielsweise vom DFB-Pokal kennen, starten in der ersten Runde des FA Cups nicht direkt alle Mannschaften in den Wettbewerb. In den ersten beiden Runden spielen vorrangig Amateurmannschaften um den Einzug in die nächste Runde. Erst ab der dritten Runde mischen dann Teams aus der Premier League und der Championship (2. Liga) mit.

FA Cup heute live: DAZN zeigt Pokalspiele live

Euer Lieblingsteam ist beim FA Cup vertreten und Ihr möchtet kein Match verpassen? Dann können wir Euch DAZN als Sparringspartner empfehlen! Mit dem Streamingdienst seht Ihr ausgewählte Begegnungen des FA Cups live und exklusiv.

Welche Begegnungen heute und am Sonntag live auf DAZN laufen, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt des Artikels.

FA Cup heute live: Welche Spiele zeigt DAZN am Samstag und Sonntag?

Die folgenden Spiele seht Ihr am Samstag und Sonntag ausschließlich bei DAZN:

Begegnung Datum | Uhrzeit Millwall vs. Crystal Palace Samstag, 08. Januar 2022 | 13.45 Uhr Leicester City vs. Watford Samstag, 08. Januar 2022 | 16.00 Uhr FC Chelsea vs. Chesterfield Samstag, 08. Januar 2022 | 18.30 Uhr West Ham vs. Leeds United Sonntag, 09. Januar 2022 | 15.00 Uhr FC Liverpool vs. Shrewsbury Sonntag, 09. Januar 2022 | 15.00 Uhr Tottenham Hotspur vs. Morecambe Sonntag, 09. Januar 2022 | 15.00 Uhr Nottingham vs. FC Arsenal Sonntag, 09. Januar 2022 | 18.10 Uhr

FA Cup, Bundesliga, Champions League uvm. live auf DAZN: Das kostet die Mitgliedschaft

Wer heute live dabei sein möchte, benötigt ein Abonnement bei DAZN. Die Mitgliedschaft beim Streamingdienst eröffnet Euch hierbei zwei Optionen der Bezahlung:

Jahresmitgliedschaft: einmalig 149,99 € (≙12,50€ pro Monat)

Monatsmitgliedschaft: monatlich 14,99€ (monatlich kündbar)

Neben dem FA Cup seht Ihr zahlreiche weitere spannende Ligen (Bundesliga, Serie A, Ligue 1, LaLiga) live auf DAZN. Auch den Großteil der Champions League gibt es nur hier.

Solltet Ihr Euch auch für Sportarten abseits von Fußball interessieren, seid Ihr bei DAZN trotzdem richtig: Der Sender hat auch Handball, Wintersport, Kampfsport oder Basketball in seinem Programm.

FA Cup heute live: Der Terminkalender für den Wettbewerb