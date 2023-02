Europa League: Freiburg trifft im Achtelfinale auf Juventus - machbare Aufgaben für Leverkusen und Union

Freiburg bekommt es im Achtelfinale der Europa League mit Weltklub Juve zu tun. Für Union und Leverkusen gibt es machbare Gegner.

WAS IST PASSIERT? Der SC Freiburg hat das große Los gezogen: Die Breisgauer treffen im Achtelfinale der Europa League auf den italienischen Rekordmeister Juventus Turin.

Union Berlin bekommt es mit Union Saint Gilloise zu tun. Gegen die Belgier mussten die Berliner bereits in der Gruppenphase antreten. Bayer Leverkusen trifft auf Ferencvaros Budapest. Das ergab die Auslosung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) am Freitag in Nyon.

WIE GEHT ES WEITER? Freiburg muss zunächst auswärts antreten, Union und Bayer haben im Hinspiel Heimrecht. Leverkusen und Berlin haben sich in der Zwischenrunde durchgesetzt, Freiburg war als Gruppensieger direkt für das Achtelfinale qualifiziert.

Die Achtelfinal-Hinspiele werden am 9. März ausgetragen, die Rückspiele finden eine Woche später (16. März) statt. Am Tag darauf werden die Viertelfinal-Paarungen ausgelost, die im April (13. und 20.) auf dem Programm stehen. Das Endspiel geht am 31. Mai in Budapest über die Bühne. Gesucht wird dann der Nachfolger des Vorjahres-Gewinners Eintracht Frankfurt.

Europa League, Achtelfinale: Die Duelle im Überblick