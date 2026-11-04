"Es wäre natürlich ein großer Traum": Ibrahim Maza spricht plötzlich über Wechsel zu PSG

Ibrahim Maza hat mit durchaus explosiven Aussagen durchklingen lassen, dass er mit einem Abgang von Bayer Leverkusen liebäugelt, um seinem großen Ziel näherzukommen.

Angesprochen auf das angebliche Interesse von PSG, welches vor wenigen Wochen ans Tageslicht gekommen war, sagte der Mittelfeldspieler gegenüber RTL und Sky: "Es wäre natürlich ein großer Traum, mal für so einen großen Verein spielen zu können. Also ich glaube, wir wissen alle, was für ein großer Verein Paris ist und er gehört zu den besten Vereinen der Welt, zusammen mit Real, Barca, Arsenal. Und bei so einem Klub spielen zu dürfen - darauf arbeite nicht nur ich hin, sondern viele Fußballer."

Maza wolle "unbedingt mal die Champions League gewinnen. Das ist schon ein Ziel, natürlich. Und mein Traum ist es, irgendwann zu den Besten der Welt zu gehören und den Ballon d'Or zu gewinnen. Dafür arbeite ich", ergänzte er. Von den Vergleichen mit Florian Wirtz fühlt sich Maza indes geschmeichelt. "Das sehe ich eher positiv. Natürlich. Toll, dass ich, wie die meisten sagen, Dinge wie Flo Wirtz habe. Und ja, es ist natürlich was Schönes, dass man in Bezug auf so einen Weltklassespieler wie Flo sagt: 'Der hat etwas von ihm.'"

Ebenso empfindet er es als motivierend, dass Lionel Messi im Zuge der Ballon-d'Or-Verleihung bei der Kopa-Trophäe für den besten Nachwuchsspieler als Einziger für ihn gestimmt hatte, die sich letztlich Lamine Yamal vom FC Barcelona zum dritten Mal in Serie sicherte. "Von Lionel Messi ausgewählt zu werden, ist eine große Ehre für mich. Das ist auch schon was Besonderes, finde ich. Das gibt einem noch mal eine große Motivation, dass ein Messi sagt okay, der hat was", erklärte Maza.

Ibrahim Maza träumt auch von Titel mit Bayer Leverkusen

Gleichwohl betonte Maza, dass er in dieser Saison schon mit Bayer Leverkusen nach den Sternen greifen wolle. "Ich möchte jetzt dieses Jahr sicherlich Trophäen gewinnen: Die Europa League und den DFB-Pokal. Über die Bundesliga wollen wir uns zu 100 Prozent für die Champions League qualifizieren", sagte er und betonte: "Ich glaube, wir haben eine super Mannschaft, einen super Trainer und wenn jeder alles gibt, können wir das auch schaffen."

Der 20-Jährige gehört zweifellos zu den größten Talenten Europas und hat in der noch jungen Saison bereits mehrfach angedeutet, zu was er imstande ist. Nach zwölf Pflichtspielen hat Maza bereits sieben Torbeteiligungen auf dem Konto, vier Treffer erzielte er selbst. Das ändert jedoch nichts daran, dass die Werkself unter Trainer Carles Martinez zwischen Genie und Wahnsinn wandelt.

Nach acht Spieltagen steht mit 13 Punkten Platz sechs zu Buche, zuletzt hagelte es eine krachende 2:4-Niederlage gegen den kriselnden VfB Stuttgart. In der Europa League kann Bayer hingegen eine perfekte Ausbeute von neun Punkten aus drei Spielen vorweisen. Am Donnerstag wartet Olympique Marseille. "Es ist schwierig zu sagen, was fehlt", sagte Maza über die schwankenden Leistungen seiner Mannschaft: "Die Gegner waren sehr unterschiedlich. Ich glaube, das ist eher eine Sache, die mit uns zu tun hat. Und vielleicht hat man sich zu sehr erholt nach drei klaren Siegen, dass man denkt: okay, der vierte kommt jetzt auch ganz einfach. Aber ansonsten: es ist halt Fußball. Man kann ja nicht alles gewinnen."

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Vertrag bis 2030: Hat Ibrahim Maza eine Ausstiegsklausel?

Maza, der 2025 für kolportierte zwölf Millionen Euro von Hertha BSC nach Leverkusen gewechselt war, besitzt noch einen Vertrag bis 2030. Eine Ausstiegsklausel soll das Arbeitspapier dem Vernehmen nach nicht enthalten. Dementsprechend kostspielig fiele ein Transfer aus.

Laut Sky könnte PSG bereits im Winter konkrete Schritte einleiten, um Maza loszueisen. Paris-Saint-Germain sucht nach einem Ersatz für den schwer am Knie verletzten Khvicha Kvaratskhelia. Auch Said El Mala vom 1. FC Köln soll ein Kandidat in der französischen Hauptstadt sein.