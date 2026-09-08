Es gibt noch eine minimale Resthoffnung! FC Bayern bleibt wohl auf Sacha Boey sitzen

"Wir haben von Anfang an jetzt über vier Monate sehr klar kommuniziert. Es sind noch Märkte offen. Schauen wir mal, was passiert", hatte Bayerns Sport-Boss Max Eberl nach dem 0:0 gegen Schalke noch angesprochen auf die Zukunft von Sacha Boey gesagt.

Jene Märkte, wie zum Beispiel in Saudi-Arabien, sind nun aber ebenfalls seit Sonntag geschlossen und der Rechtsverteidiger steht immer noch beim deutschen Rekordmeister unter Vertrag. Der angestrebte Abgang des 25-Jährigen dürfte sich damit endgültig zerschlagen haben.

Zwar wäre ein Transfer in Richtung Schweiz (Transferfenster noch bis 8. September geöffnet) oder nach Griechenland (Deadline-Day am 15. September) theoretisch noch möglich, angesichts der sportlichen und finanziellen Erwartungen des Spielers aber eher unwahrscheinlich.

Nach Informationen der Bild befand sich der FC Bayern bereits in Gesprächen mit Klubs aus Saudi-Arabien über einen möglichen Transfer von Boey, der einem Wechsel in die Wüste grundsätzlich offen gegenüberstand. Am Ende hat der Transfer aber nicht geklappt.

Eine langfristige Perspektive unter Trainer Vincent Kompany hat der Franzose in München nicht. Sein Vertrag beim Rekordmeister läuft noch bis 2028. Eberl hatte Boey bereits im Juli öffentlich als Verkaufskandidaten bezeichnet - ebenso wie Joao Palhinha und Bryan Zaragoza, die den Klub inzwischen verlassen haben.

Sportdirektor Christoph Freund hatte derweil unlängst angekündigt, den Abwehrspieler bei einem Verbleib an der Isar wieder ganz normal in die Mannschaft integrieren zu wollen, nachdem er zuletzt aufgrund von Gesprächen mit anderen Klubs individuell trainierte.

"Wenn es so kommt, dass alle Märkte geschlossen sind und er hier bleibt dann wird er ganz normal Mitglied unseres Teams sein", so Freund. Boey habe sich "immer einwandfrei verhalten, er hat eine super Vorbereitung gespielt."