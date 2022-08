Erzgebirge Aue vs. Dynamo Dresden: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung – die Übertragung der 3. Liga

Heute steigt in der 3. Liga die Partie Erzgebirge Aue vs. Dynamo Dresden. GOAL hat Infos zur Übertragung live im TV.

In diesen Tagen finden in der 3. Liga die Partien des 6. Spieltags statt. Hierbei geht am Sonntag um 14.00 Uhr das Sachsen-Derby zwischen Erzgebirge Aue und Dynamo Dresden über die Bühne. Die Lila-Weißen und die Schwarz-Gelben nahmen drei und sechs Punkte mit.

Erzgebirge Aue wartet nach wie vor auf den ersten Sieg. Zuletzt erreichte die Elf von Timo Rost am 20. August eine Nullnummer in Saarbrücken. Hiermit riss eine Negativserie mit einer Niederlage in Mannheim und einem Heimdebakel gegen Wehen Wiesbaden. Für Dynamo Dresden begann der Monat mit Dreiern in Halle sowie zu Hause gegen Verl. Danach unterlag das Team von Markus Anfang jedoch bei Viktoria Köln und am 20. August vor eigenem Publikum gegen Elversberg.

Am 6. Spieltag in der 3. Liga findet heute um 14.00 Uhr das Sachsen-Derby Erzgebirge Aue vs. Dynamo Dresden statt. Bei GOAL bekommt Ihr alle Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER und zu den Aufstellungen.

Erzgebirge Aue vs. Dynamo Dresden: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Erzgebirge Aue vs. Dynamo Dresden Datum: Sonntag, 28. August 2022 Uhrzeit: 14.00 Uhr Stadion: Erzgebirgsstadion (Aue)

Erzgebirge Aue gegen Dynamo Dresden heute live im TV anschauen: Die Übertragung der 3. Liga

Die Senderechte an der 3. Liga berechtigen die Sender der ARD dazu, Partien im Free-TV zu zeigen. Konkret liefern Euch die öffentlich-rechtlichen Kanäle an jedem Wochenende einige Spiele ins Haus. Doch wie steht es um die Übertragung des Sachsen-Derbys Erzgebirge Aue – Dynamo Dresden?

Erzgebirge Aue – Dynamo Dresden heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

GOAL muss Euch diesbezüglich enttäuschen. Denn: Magenta Sport hält die Exklusivrechte am Aufeinandertreffen zwischen den Lila-Weißen und den Schwarz-Gelben. Zudem laufen üblicherweise Begegnung, deren Anpfiff samstags um 14.00 Uhr erfolgt, im Free-TV.

Erzgebirge Aue vs. Dynamo Dresden heute live im TV bei Magenta Sport

Infolgedessen kommt Ihr für Übertragung der Partie Erzgebirge Aue vs. Dynamo Dresden nicht um ein Abo herum. Hierbei stehen bei Magenta Sport Jahres- und Monatsabos zur Auswahl. Zudem hängen die Tarife von Eurem Telekom-Status ab. Wenn Ihr Kunden seid, müsst Ihr monatlich 4,95 Euro und 9,95 Euro auf den Tisch legen. Andernfalls müsst Ihr pro Monat 9,95 Euro und 16,95 Euro bezahlen.

Der Pay-TV-Sender versorgt Euch auf seiner Webseite mit zahlreichen Einzelheiten. Samstags um 14.00 Uhr bekommt Ihr zusätzlich die Konferenz ins Haus geliefert. Überdies beinhaltet das Programm unter anderem die Frauen-Bundesliga, Basketball (BBL, BBL Pokal, EuroLeague, Länderspiele), die HBL und die DEL. Doch nachfolgend findet Ihr die Übertragung des Spiels Erzgebirge Aue – Dynamo Dresden:

Übertragungsbeginn: 13.45 Uhr

13.45 Uhr Spielbeginn: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Moderation: Anett Sattler

Anett Sattler Kommentator: Andreas Mann

Andreas Mann Experte: Rudi Bommer

Erzgebirge Aue – Dynamo Dresden heute im LIVE-STREAM sehen

Wenn Ihr kein TV-Gerät zur Hand habt, ist Euch mit den LIVE-STREAMS geholfen. Denn: Magenta Sport strahlt sein gesamtes Programm ebenso im Internet aus. Obendrein müsst Ihr nicht extra für die Übertragung des Sachsen-Derbys Erzgebirge Aue gegen Dynamo Dresden einen Vertrag abschließen. Denn: Der Bezahlanbieter kooperiert mit der Plattform OneFootball. Dort müsst Ihr 2,99 Euro pro Drittliga-Spiel auf den Tisch legen. Überdies gilt es, die Applikation zu installieren.

Bei Erzgebirge Aue gegen Dynamo Dresden via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben

Außerdem könnt Ihr mithilfe des LIVE-TICKERS von GOAL zum Aufeinandertreffen Erzgebirge Aue – Dynamo Dresden im Bilde bleiben. Denn: Bei uns erfahrt Ihr alles zum Spielverlauf im Erzgebirgsstadion. Das erfolgt auch mithilfe von Push-Nachrichten.

Erzgebirge Aue gegen Dynamo Dresden im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Liga übertragen

Im Pay-TV: Magenta Sport Im LIVE-STREAM: Magenta Sport / OneFootball Im LIVE-TICKER: GOAL

Erzgebirge Aue vs. Dynamo Dresden: Die Aufstellungen zur 3. Liga

Die Aufstellungen folgen etwa 60 Minuten vor Spielbeginn.