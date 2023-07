"Er hat sie allen geschenkt!" DeAndre Yedlin verrät, was Lionel Messi seinen Mitspielern bei Inter Miami geschenkt hat

Lionel Messi hat sich bei seinen neuen Mitspielern bei Inter Miami beliebt gemacht. DeAndre Yedlin verrät, was er seinen Kollegen geschenkt hat.

WAS IST PASSIERT? Der siebenfache Ballon d'Or-Gewinner Lionel Messi ist der neue Star bei Inter Miami und hat sich mit rosa-schwarzen Beats by Dre-Kopfhörern nun auch bei seinen Mitspielern noch beliebter gemacht.

WAS WURDE GESAGT? USMNT-Star DeAndre Yedlin sagte auf die Frage, wo diese Kopfhörer von Inter Miami erworben werden können - nachdem er nach dem 4:0-Sieg gegen Atlanta United im Ligapokal in der Mixed Zone ein Paar getragen hatte: "Da musst du Messi fragen. Messi hat sie für die Mannschaft gekauft. Ich weiß nicht, ob er sie gekauft hat, aber er hat allen Kopfhörer für sein erstes Spiel geschenkt."

WAS IST DER HINTERGRUND? Messi gab sein Debüt für Inter Miami gegen Cruz Azul, als er in der Nachspielzeit einen Freistoß in die obere Ecke zirkelte und damit den 2:1-Sieg besiegelte. Gegen Atlanta erzielte der Argentinier einen Doppelpack und sorgte damit für einen perfekten Start in Amerika.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty