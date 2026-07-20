Er gewann mit Eintracht Frankfurt die Europa League: Schalke 04 bastelt wohl an nächstem Transfercoup

Der FC Schalke 04 bastelt weiterhin auf Hochtouren an seinem Bundesliga-Kader. Nun bahnt sich angeblich ein echter Transferhammer an.

Wie die WAZ erfahren haben will, basteln die Königsblauen an einer Verpflichtung von Jesper Lindström von der SSC Neapel. Demnach werde ein Transfer in großen Schritten vorangetrieben.

Sowohl mit der Spielerseite als auch den Vertretern von Napoli habe es in den vergangenen Tagen große Fortschritte in den Verhandlungen über eine künftige Zusammenarbeit gegeben. Die klammen Knappen sollen auf ein Leihgeschäft inklusive Kaufoption abzielen. Möglich sei auch ein verpflichtender Kauf bei Erreichen des Klassenerhalts. Die Konditionen dürften jedenfalls stemmbar sein.

Lindström war in der vergangenen Spielzeit an den VfL Wolfsburg verliehen, wusste beim Absteiger aber nicht wirklich zu überzeugen. Auch aufgrund von Verletzungssorgen reichte es am Ende nur zu 15 Einsätzen, in denen nicht eine Torbeteiligung heraussprang. Dass der 26-Jährige in der Bundesliga brillieren kann, steht allerdings außer Frage. Vor seinem Wechsel nach Italien gehörte er zu den absoluten Stammkräften von Eintracht Frankfurt und hatte auch maßgeblichen Anteil am Europa-League-Triumph der Hessen in der Saison 2021/22.

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SSC Neapel bezahlte 30 Millionen für Jesper Lindström

Insgesamt erzielte Lindström je 14 Tore und Assists in 80 Pflichtspielen für die Eintracht, ehe Napoli im Sommer 2023 stolze 30 Millionen Euro für die Dienste des 18-fachen dänischen Nationalspielers auf den Tisch legte. Für den Topklub der Serie A blieb Lindström in seiner Premierensaison jedoch komplett blass, ehe er nach 29 meist sehr kurzen Einsätzen an den FC Everton verliehen wurde. Auf der Insel tat sich Lindström aber ebenfalls schwer, woraufhin Wolfsburg - vergeblich - auf eine Rückkehr zu alter Stärke hoffte.

Auf Schalke könnte Lindström einen weiteren Versuch unternehmen, sein Frankfurt-Gesicht zu seigen. Sportvorstand Frank Baumann kündigte indes schon an, dass die Kader-Planungen noch nicht abgeschlossen sind. "Ja, wir bekommen noch Transfers", betonte er. In Robin Gosens (32/AC Florenz), Satoshi Tanaka (23/Fortuna Düsseldorf) und Junior Adamu (25/SC Freiburg) hat der Traditionsverein aus Gelsenkirchen bereits drei vielversprechende Neuzugänge in seinen Reihen.



