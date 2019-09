Juventus-Trainer Maurizio Sarri hat Verständnis für Reaktion von Emre Can nach CL-Ausbootung

Emre Can reagierte auf seine Nicht-Nominierung für den CL-Kader von Juventus zunächst wütend. Trainer Maurizio Sarri hat dafür Verständnis.

Maurizio Sarri, Trainer von , hat Verständnis dafür, dass Mittelfeldspieler Emre Can zunächst wütend darauf reagierte, nicht im Champions-League-Kader des italienischen Meisters zu stehen.

"Wenn ein Spieler unter so einer Entscheidung leidet, ist es offensichtlich, dass ich den emotionalen Aspekt berücksichtigen muss", sagte Sarri auf einer Pressekonferenz und fuhr fort: "Wir müssen dem Spieler die Chance geben, Dampf abzulassen und ihm dann gelassen gegenüberstehen. Ich glaube, ich habe das richtige Alter, um bestimmte Arten von Reaktionen zu verstehen."

Juventus: Emre Can nach CL-Ausbootung "sauer und wütend"

Anfang September war Can, wie auch Mario Mandzukic, nicht für das CL-Aufgebot Juves nominiert worden. Der deutsche Nationalspieler äußerte daraufhin, "einfach nur sauer und wütend" zu sein, "wie man mit mir umgeht". Zudem beklagte er, dass ihm Juve zugesichert habe, in der dabei zu sein, nachdem Can bereits Gespräche mit aufgenommen hatte.

Nur wenig später ruderte der 25-Jährige jedoch zurück und schrieb bei Instagram, dass er "nun nichts mehr sagen und auf dem Platz weiterhin kämpfen" werde. Can steht bei Juve noch bis 2022 unter Vertrag. In der aktuellen Saison kam er bisher einmal in der zum Einsatz.