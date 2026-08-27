In den letzten Wochen buhlte die Borussia um Barca-Talent Fort. Ein möglicher Transfer steht allerdings kurz vor dem Scheitern, obwohl sich die Schwarz-Gelben zwischenzeitlich sogar in der Pole Position befunden haben sollen.

Am Mittwoch berichtete Sky, dass sich der spanische U21-Nationalspieler aufgrund der ausbleibenden schnellen Einigung für einen Transfer zu Real Sociedad entschieden hat. Auch die spanische Sport vermeldete bereits eine mündliche Einigung zwischen Fort und dem Ligarivalen des FC Barcelona.

Die Ablöse beim Wechsel nach San Sebastian zum Klub vom ehemaligen Hoffenheim und Stuttgart-Trainer Pellegrino Matarazzo soll übereinstimmenden Berichten zufolge acht Millionen Euro betragen. Der Deal beinhaltet zudem mehrere Absicherungen aus Sicht der Katalanen. So erhält Barca angeblich 50 Prozent bei einem zukünftigen Weiterverkauf des 20-Jährigen und verfügt zudem über eine Rückkaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro.

Die Verhandlungen zwischen Barca und dem BVB scheiterten offenbar, da sich die Vereine nicht auf das passende Transfermodell einigen konnten. Laut einem Bild-Bericht verlangte der spanische Meister 17 Millionen Euro Ablöse, die Dortmund allerdings nicht zahlen wollte. Die spanische Sportzeitung Mundo Deportivo brachte zugleich eine Alternative ins Spiel: So hätte die fixe Ablöse womöglich auf zehn Millionen Euro gedrückt werden können, wenn Barca im Gegenzug eine Rückkaufoption und eine prozentual hohe Beteiligung bei einem Weiterverkauf des Youngsters zugesichert worden wäre. So, wie es nun beim Sociedad-Deal offenbar der Fall ist.

Wie lief es für Hector Fort in der vergangenen Saison?

Fort ist noch ein relativ unbeschriebenes Blatt in Europas Spitzenfußball. Nachdem es in Barcelona bisher nur zu Kurzeinsätzen gereicht hatte, verbrachte er die abgelaufene Spielzeit leihweise beim FC Elche. Trotz der deutlich geringeren Konkurrenz blieb ihm aber auch dort der große Durchbruch verwehrt. Am Ende sprangen nur knapp über 600 Spielminuten verteilt auf 17 Auftritte heraus. In dieser Zeit steuerte Fort drei Tore und zwei Assists bei.

Beim BVB hätte er die Nachfolge von Yan Couto antreten sollen, der sich per Leihe Como 1907 anschloss.