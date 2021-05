EM 2021: Datum, Termin, Spiele, Ort, Übertragung - alle Informationen zur Europameisterschaft

Nach langem Warten soll die EM von Juni bis Juli 2021 über die Bühne gehen. Goal verrät Euch alle wichtigen Informationen zur Europameisterschaft.

Es war bereits alles vorbereitet für eine unvergessliche EM, als COVID-19 die Austragung im Sommer 2020 unmöglich machte. In wenigen Wochen hat das lange Warten ein Ende - aus der EM 2020 wurde zwar die EM 2021, aber immerhin: Sie kann trotz der Pandemie stattfinden (Stand: 24. Mai 2021).

Wann soll die EM beginnen? Wo werden die Spiele ausgetragen? Wie lauten die einzelnen Gruppen? Wo wird das Turnier übertragen? Auf welche Gesichter setzen die Sender? In diesem Artikel fasst Euch Goal alle wichtigen Informationen rund um die Europameisterschaft zusammen.

EM 2021: Wann soll die Europameisterschaft stattfinden?

Ursprünglich hätte die EM schon vom 12. Juni bis zum 12. Juli 2020 stattfinden sollen, wegen der Corona-Pandemie musste das Turnier allerdings um zwölf Monate verschoben werden. Nun sollen die EM-Spiele zwischen dem 11. Juni und dem 11. Juli 2021 ausgetragen werden.

Das Turnier wird am Freitag, den 11. Juni, durch das Duell zwischen der Türkei und Italien eröffnet. Nach der Gruppenphase ist das Achtelfinale vom 26. bis 29. Juni, das Viertelfinale am 02. und 03. Juli, das Halbfinale am 06. und 07. Juli und das Finale am 11. Juli vorgesehen.

EM 2021: Wo werden die Spiele der Europameisterschaft ausgetragen?

Die EM 2021 wird anlässlich des 60-jährigen Bestehens des Wettbewerbs in elf verschiedenen Städten ausgetragen. Im März hat UEFA-Präsident Aleksander Ceferin allerdings verkündet, dass die Spiele nur in jenen Stadien stattfinden würden, in denen trotz COVID-19 Zuschauer erlaubt seien.

Deshalb wurden die ursprünglichen Austragungsorte Bilbao und Dublin aus dem Spielplan gestrichen. Die Spiele, die in Bilbao ausgetragen werden sollten, wurden stattdessen nach Sevilla verlegt und die für Dublin vorgesehenen Spiele wurden auf London und Sankt Petersburg aufgeteilt.

LAND STADT England London Aserbaidschan Baku Deutschland München Italien Rom Schottland Glasgow Russland Sankt Petersburg Dänemark Kopenhagen Spanien Sevilla Ungarn Budapest Niederlande Amsterdam Rumänien Bukarest

Das sind die Austragungsorte für die Gruppenphase der EM 2021:

Gruppe A: Rom und Baku

Rom und Baku Gruppe B: Sankt Petersburg und Kopenhagen

Sankt Petersburg und Kopenhagen Gruppe C: Amsterdam und Bukarest

Amsterdam und Bukarest Gruppe D: London und Glasgow

London und Glasgow Gruppe E: Sevilla und Sankt Petersburg

Sevilla und Sankt Petersburg Gruppe F: München und Budapest

Hier sollen die Achtelfinals der EM 2021 ausgetragen werden:

England, London

Schottland, Glasgow

Dänemark, Kopenhagen

Spanien, Sevilla

Ungarn, Budapest

Niederlande, Amsterdam

Rumänien, Bukarest

Diese Stadien sind für die Viertelfinals der EM 2021 vorgesehen:

Aserbaidschan, Baku

Deutschland, München

Italien, Rom

Russland, Sankt Petersburg

Hier sollen die Halbfinals und das Finale der EM 2021 stattfinden:

England, London

EM 2021: Wie lauten die Paarungen in der Gruppenphase?

GRUPPE A GRUPPE B GRUPPE C GRUPPE D GRUPPE E GRUPPE F Türkei Dänemark Niederlande England Spanien Ungarn Italien Finnland Ukraine Kroatien Schweden Portugal Wales Belgien Österreich Schottland Polen Frankreich Schweiz Russland Nordmazedonien Tschechien Slowakei Deutschland

EM 2021: Wo wird die Europameisterschaft gezeigt / übertragen?

Es gibt gute Nachrichten für alle, die sich auf eine Übertragung der EM 2021 im Fernsehen gefreut haben: Insgesamt werden 41 Spiele live im Free-TV zu sehen sein. Auch in diesem Jahr haben sich die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF die TV-Rechte an ausgewählten Spielen gesichert.

Ihr interessiert Euch für eines der Spiele, die nicht im Free-TV übertragen werden? Seit März ist bekannt, dass ARD und ZDF alle 51 EM-Spiele an das kostenpflichtige MagentaTV der Telekom sublizensiert haben. Dort sind zehn Gruppenspiele ohne deutsche Beteiligung exklusiv zu sehen.

EM 2021: Welche Gesichter führen Euch durch die Übertragungen?

ARD ZDF MagentaTV Moderator*innen: Jessy Wellmer

Matthias Opdenhövel

Alexander Bommes

Esther Sedlaczek Moderator*innen: Jochen Breyer

Katrin Müller-Hohenstein Moderator*innen: Johannes B. Kerner

Anett Sattler

Sascha Bandermann

Amelie Stiefvatter Expert*innen: Almuth Schult

Kevin Prince-Boateng

Bastian Schweinsteiger Experten: Per Mertesacker

Christoph Kramer

Peter Hyballa

Manuel Gräfe Expert*innen: Fredi Bobic

Michael Ballack Kommentatoren: Tom Bartels

Gerd Gottlob

Florian Naß Kommentator*innen: Bela Rethy

Claudia Neumann

Martin Schneider

Oliver Schmidt Kommentatoren: Wolff Fuss

Marco Hagemann

Jan Platte

Markus Höhner

Christian Straßburger

Benni Zander. Co-Kommentator: Thomas Broich Co-Kommentator*innen: Ariane Hingst

Hanno Balitsch nicht vorgesehen

EM 2021: Wer zeigt / überträgt die Gruppenspiele im TV und im LIVE-STREAM?