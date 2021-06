EM 2021: Das sind die Stadien und Spielorte der Europameisterschaft

Zum 60-jährigen Jubiläum wird die EM in elf Städten aufgetragen. Hier findet Ihr alle Informationen zu den geplanten Spielorten und den Stadien.

Nach langem Warten soll die ursprünglich für 2020 geplante EM von Juni bis Juli diesen Jahres endlich über die Bühne gehen. Ihr interessiert Euch dafür, wo die Spiele ausgetragen werden? In diesem Artikel haben wir Euch alle Informationen zu den Spielorten zusammengetragen.

EM 2021: Wo werden die Spiele der Europameisterschaft ausgetragen?

Anlässlich des 60-jährigen Bestehens der EM wird die diesjährige Ausgabe in elf verschiedenen Städten ausgetragen. Nachdem die UEFA zunächst alle ursprünglichen Spielorte bestätigte, werden die EM-Spiele inzwischen nur in jenen Stadien stattfinden, in denen trotz COVID-19 Zuschauer erlaubt sind.

Aus diesem Grunde wurden die geplanten Austragungsorte Bilbao und Dublin aus dem Spielplan gestrichen. Die Spiele, die für Bilbao vorgesehen waren, wurden stattdessen nach Sevilla verlegt und die Spiele, die in Dublin ausgetragen werden sollten, wurden auf London und Sankt Petersburg aufgeteilt.

EM 2021: Das sind die Spielorte bei der Europameisterschaft

In der Folge stellen wir Euch die Spielorte im Detail vor. Wo wird gespielt, wie viele Zuschauer passen in das Stadion und welchem Verein gehört die Arena?

EM 2021: Wembley, London

SPIELORT London, England STADION Wembley Stadion KAPAZITÄT 90.000 Plätze ERÖFFNUNG 2007 VEREIN Englische Nationalmannschaft SPIELE drei Gruppenspiele, zwei Achtelfinals, beide Halbfinals, Finale

EM 2021: Stadio Olimpico, Rom

SPIELORT Rom, Italien STADION Stadio Olimpico KAPAZITÄT 72.698 Plätze ERÖFFNUNG 1932 VEREINE AS Rom, Lazio Rom SPIELE drei Gruppenspiele (inklusive Eröffnungsspiel), ein Viertelfinale

EM 2021: Nationalstadion, Baku

SPIELORT Baku, Aserbaidschan STADION Nationalstadion KAPAZITÄT 69.870 Plätze ERÖFFNUNG 2015 VEREIN Aserbaidschanische Nationalmannschaft SPIELE drei Gruppenspiele, ein Viertelfinale

EM 2021: Allianz Arena, München

SPIELORT München, Deutschland STADION Allianz Arena KAPAZITÄT 69.344 Plätze ERÖFFNUNG 2005 VEREIN FC Bayern München SPIELE drei Gruppenspiele, ein Viertelfinale

EM 2021: Krestowski-Stadion, Sankt Petersburg

SPIELORT Sankt Petersburg, Russland STADION Krestowski-Stadion KAPAZITÄT 68.134 Plätze ERÖFFNUNG 2014 VEREIN Zenit St. Petersburg SPIELE sechs Gruppenspiele, ein Viertelfinale

EM 2021: Olympiastadion, Sevilla

SPIELORT Sevilla, Spanien STADION Olympiastadion KAPAZITÄT 57.619 Plätze ERÖFFNUNG 1999 VEREIN Spanische Nationalmannschaft SPIELE drei Gruppenspiele, ein Achtelfinale

EM 2021: Puskas Arena, Ungarn

SPIELORT Budapest, Ungarn STADION Puskas Arena KAPAZITÄT 65.000 Plätze ERÖFFNUNG 2019 VEREIN Ungarische Nationalmannschaft SPIELE drei Gruppenspiele, ein Achtelfinale

EM 2021: Arena Nationala, Bukarest

SPIELORT Bukarest, Rumänien STADION Arena Nationala KAPAZITÄT 55.600 Plätze ERÖFFNUNG 2011 VEREIN Rumänische Nationalmannschaft SPIELE drei Gruppenspiele, ein Achtelfinale

EM 2021: Johan-Cruyff-Arena, Niederlande

SPIELORT Amsterdam, Niederlande STADION Johan-Cruyff-Arena KAPAZITÄT 54.990 Plätze ERÖFFNUNG 1996 VEREIN Ajax Amsterdam, niederländische Nationalmannschaft SPIELE drei Gruppenspiele, ein Achtelfinale

EM 2021: Telia Parken, Kopenhagen

SPIELORT Kopenhagen, Dänemark STADION Telia Parken KAPAZITÄT 38.065 Plätze ERÖFFNUNG 1992 VEREIN FC Kopenhagen, dänische Nationalmannschaft SPIELE drei Gruppenspiele, ein Achtelfinale

EM 2021: Hampden Park, Glasgow