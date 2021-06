EM 2021, Gruppe A: Tabelle und Ergebnisse - Italien, Türkei, Wales und Schweiz

Sommer 2021 - nach fünf Jahren ist endlich wieder EM angesagt! Goal wirft einen genauen Blick auf die Gruppe A mit Italien, Türkei, Wales und Schweiz.

Für viele Fußballanhänger:innen sind der Juni und Juli ein Grund zum Feiern: 2021 hat einen Fußballsommer! In der Gruppe A der EM sind vier spannende Mannschaften vertreten: Die Schweiz, Wales, die Türkei und Italien kämpfen hier um das Weiterkommen.

Lange musste man nach dem Ende des Vereinsfußballs nicht warten - gerade einmal zwei Wochen vor dem Auftaktspiel der EM 2021 fand noch das Finale der Champions League statt. Nun erwartet uns also das Kontinentalturnier - in diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf die Gruppe A.

Diese hat nicht grundlos den ersten Buchstaben des Alphabets als Indikator: "Gruppe A" bedeutet zwangsläufig auch, dass in dieser Gruppe das Eröffnungsspiel stattfindet - die Türkei und Italien eröffnen den Wettbewerb der Nationen.

Italien ist seit 27 Spielen ungeschlagen und geht als Favorit in die Gruppe - trotzdem dürfen wir die Spiele der vier Mannschaften mit Spannung erwarten. Goal erklärt alles rund um die Spiele, Ergebnisse, Tabelle und Übertragung der Gruppe.

Wettbewerb Europameisterschaft 2021 Offizieller Name: UEFA EURO 2020 Zeitraum 11. Juni bis 11. Juli 2021 Ursprünglicher Zeitraum 12. Juni bis 12. Juli 2020 Austragungsorte der Gruppe A Rom | Italien Baku | Aserbaidschan

EM 2021 - Türkei, Schweiz, Italien und Wales: Spielplan und Ergebnisse der Gruppe A

Datum Uhrzeit Begegnung Ergebnis 11. Juni 2021 21.00 Uhr Türkei vs. Italien -:- 12. Juni 2021 15.00 Uhr Wales vs. Schweiz -:- 16. Juni 2021 18.00 Uhr Türkei vs. Wales -:- 16. Juni 2021 21.00 Uhr Italien vs. Schweiz -:- 20. Juni 2021 18.00 Uhr Italien vs. Wales -:- 20. Juni 2021 18.00 Uhr Schweiz vs. Türkei -:-

Eröffnungsspiel in Rom - Gruppenphase geht nur zehn Tage: Die Gruppe A der Fußball-EM 2021

Wie bereits angekündigt ist das Eröffnungsspiel der diesjährigen Europameisterschaft die Begegnung von der Türkei und Italien - am Freitagabend um 21.00 Uhr geht es hier los.

Wie bei jeder anderen Gruppe auch findet das letzte Spiel jeder Nation parallel zur anderen Begegnung in der Gruppe statt. Am Sonntag, dem 20. Juni, werden wir also gegen 20 Uhr wissen wer sich als Gruppenerster und -zweiter für das Achtelfinale qualifiziert hat. Um zu wissen, ob der Gruppendritte ebenfalls weiterkommt, muss auf das finale Ergebnis der anderen fünf Gruppen gewartet werden.

EM 2021: Die Tabelle der Gruppe A

Platz Nation Spiele Torverhältnis Tordifferenz Punkte 1 Türkei 0 0:0 0 0 1 Italien 0 0:0 0 0 1 Wales 0 0:0 0 0 1 Schweiz 0 0:0 0 0

Die Qualifikation für das Achtelfinale der EM läuft folgendermaßen ab: Alle Gruppenersten und Gruppenzweiten der sechs Gruppen qualifizieren sich für die nächste Runde - zwölf Teilnehmer qualifizieren sich also auf diese Art und Weise.

Da man für ein Achtelfinale aber zwangsläufig 16 Mannschaften braucht, um in K.o.-Spielen die acht Gewinner auszuspielen, werden auch die vier besten Gruppendritten der sechs Gruppen weiterkommen - das kann auch in der Gruppe A noch eine wichtige Rolle spielen.

Die Gruppe A hat es in sich: Mit der Schweiz, Italien und Wales haben es gleich drei Teams bei der letzten EM in das Achtelfinale geschafft, Wales (1:3 gegen Belgien) und Italien (5:6 gegen Deutschland nach Elfmeterschießen) sogar bis in das Viertelfinale.

Es verspricht also viele dafür, dass hier vier Mannschaften auf hohem Niveau aufeinandertreffen - ein Grund mehr, sich die Spiele im TV und LIVE-STREAM anzuschauen. Aber ist das überhaupt möglich?

Gruppe A im Free-TV: Ihr müsst für die EM nichts bezahlen!

Gute Nachrichten für alle Fußballanhänger:innen: Das Kontinentalturnier Europas wird in diesem Sommer größtenteils im TV übertragen! Die beiden Rundfunkanstalten ARD und ZDF haben sich die Rechte an 41 der 51 Spiele gesichert und werden diese daher LIVE im TV zeigen.

Die zuständigen Sender werden dafür Das Erste und das ZDF sein. Auch die Gruppe A wird überwiegend im Free-TV gezeigt, nur das Spiel zwischen Wales und der Schweiz ist nicht kostenlos zu sehen.

Jedes Spiel der EM bei MagentaTV: So seht ihr die gesamte Europameisterschaft

Wer dieses Spiel aber unbedingt sehen möchte findet auch dafür eine Alternative: Der Pay-TV-Sender MagentaTV überträgt diesen Sommer nämlich jedes Spiel der EM - ohne Ausnahme!

Ihr seid interessiert? Hier kommt ihr zu der Kostenübersicht von MagentaTV. Alle drei Sender haben sich übrigens hochkarätige Personen an den Mikrofonen besorgt, sei es Kevin-Prince Boateng, Michael Ballack oder Bastian Schweinsteiger.

Die EM 2021 und Gruppe A im kostenlosen LIVE-STREAM? So einfach geht's!

Ihr habt keinen Fernseher, wollt aber trotzdem unbedingt die Fußball-EM in Farbe und LIVE verfolgen? Dann empfehlen wir einen der zahlreichen LIVE-STREAMS: Sowohl Das Erste (via Sportschau, daserste.de oder die ARD Mediathek), das ZDF also auch MagentaTV bieten LIVE-STREAMS an.

Auch die passenden Apps für Smartphone und Tablet findet ihr hier:

Wie sehe ich die Türkei, Schweiz, Wales und Italien LIVE im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Gruppe A der EM 2021