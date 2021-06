EM 2021, Gruppe D: Tabelle und Ergebnisse - England, Kroatien, Schottland und Tschechien

Vier Wochen lang steht Fußball-Europa im Zeichen der EM. Goal schaut sich die Gruppe D mit England, Kroatien, Schottland und Tschechien genauer an.

Die Faustregel war eigentlich ganz einfach: In 'geraden' Jahren gibt es immer ein großes Fußball-Turnier im Sommer. Die Corona-Pandemie machte aber vieles, worauf man sich verlassen konnte, zunichte - und so war es auch mit der Europameisterschaft: Ein Jahr später als geplant gehen die 24 Teams nun an den Start - und in der Gruppe D treffen vier Teams aufeinander, die Großes vorhaben: England, Kroatien, Schottland und Tschechien.

Nach der Klub-Saison ist vor dem großen Turnier-Ereignis: Die EM in zwölf Städten zieht die Fußball-Fans in den kommenden Wochen in ihren Bann. Und die Spieler haben die Möglichkeit, sich mit einem Titelgewinn in ihrem Land unsterblich zu machen. In der Gruppe D haben die Kicker aus England, Kroatien, Schottland und Tschechien die Chance, zu Legenden zu werden.

Es ist dabei die Großbritannien-Gruppe, denn es finden sich sowohl England als auch Schottland im Team-Quartett wieder - und es wird in London und Glasgow gekickt. Noch höher einzuschätzen als die Schotten ist aber Kroatien, das bei der WM 2018 Vize-Weltmeister wurde. Außerdem kommt mit Tschechien eine Mannschaft dazu, die an alte Erfolge wie bei der EM 1996, als man Vize-Europameister wurde, anknüpfen möchte.

Wer gewinnt die "Battle of Britain' zwischen England und Schottland? Und trumpft Kroatien ähnlich stark wie noch bei der WM in Russland auf? Goal kümmert sich um die Gruppe D und präsentiert Euch alles, was Ihr zu den vier Mannschaften wissen müsst: Es geht in diesem Artikel um die Spiele, die Ergebnisse, die Tabelle und wie die Duelle aus London und Glasgow bei Euch per TV und LIVE-STREAM landen.

Die 51 Spiele der Europameisterschaft 2021: Das ist die Fußball-EM in Kurzform

Wettbewerb Europameisterschaft 2021 Offizieller Name: UEFA EURO 2020 Zeitraum 11. Juni bis 11. Juli 2021 Ursprünglicher Zeitraum 12. Juni bis 12. Juli 2020 Austragungsorte der Gruppe C London | England Glasgow | Schottland

EM 2021 - England, Kroatien, Schottland und Tschechien: Der Spielplan und die Ergebnisse der Gruppe D

Datum Uhrzeit Begegnung Ergebnis 13. Juni 2021 15.00 Uhr England vs. Kroatien -:- 14. Juni 2021 15.00 Uhr Schottland vs. Tschechien -:- 18. Juni 2021 18.00 Uhr Kroatien vs. Tschechien -:- 18. Juni 2021 21.00 Uhr England vs. Schottland -:- 22. Juni 2021 21.00 Uhr Tschechien vs. England -:- 22. Juni 2021 21.00 Uhr Kroatien vs. Schottland -:-

Highlight zum Start: Die WM-Halbfinal-Revanche - Die Gruppe D der Fußball-EM

Es geht gleich mit einem absoluten Highlight in der Gruppe D los: England trifft auf Kroatien - und damit gibt es die Revanche für das WM-Halbfinale 2018, das Kroatien nach einem 0:1-Rückstand noch durch ein Tor von Mario Mandzukic in der Verlängerung mit 2:1 für sich entschied. Das erste von sechs EM-Gruppenduellen könnte damit schon mit Blick auf den Gruppensieg entscheidend sein.

Schottland und Tschechien dürften normalerweise Schwierigkeiten haben, das Top-Duo von den ersten beiden Plätzen zu stoßen. Doch auch für den Gruppendritten kann es noch ein Achtelfinal-Ticket geben, sodass auch die Begegnung zwischen den Schotten und Tschechen am ersten Spieltag vorentscheidenden Charakter haben könnte.

EM 2021: Die Tabelle der Gruppe D

Platz Nation Spiele Torverhältnis Tordifferenz Punkte 1 England 0 0:0 0 0 1 Kroatien 0 0:0 0 0 1 Schottland 0 0:0 0 0 1 Tschechien 0 0:0 0 0

Wer kommt ins Achtelfinale? Das ist der EM-Modus

Als die EM noch mit 16 Teams ausgetragen wurde, war der Modus denkbar einfach: In den Vierergruppen kamen zwei Mannschaften weiter, zwei schieden aus. Da das Turnier aber inzwischen auf 24 Teams aufgestockt worden ist, ist das Ganze etwas komplizierter geworden. Eins aber bleibt: Die beiden Mannschaften, die nach ihren drei Spielen die ersten beiden Plätze belegen, dürfen sich freuen.

Denn die beiden Gruppenersten sind im Achtelfinale sicher mit dabei. Aber auch das Team, das den dritten Platz in der Gruppe D belegt, darf sich noch Hoffnungen auf die Runde der letzten 16 machen. Schließlich geht es für dieses Team im Turnier weiter, wenn es zu den vier besten Dritten gehört. Ist das nicht der Fall, ist Schluss und der Traum vom EM-Titel ausgeträumt.

Die sechs Gruppenersten und die sechs Gruppenzweiten sowie die vier besten Gruppendritten dürfen das Finale in London weiter fest im Blick haben. Sie treten im Achtelfinale zum Start der K.-o.-Phase in den acht Partien gegeneinander an. Ab dann gilt in jedem Spiel: verlieren verboten.

EM 2021 LIVE im TV und LIVE-STREAM? Hier läuft die EM

England und Kroatien rechnen sich mit Sicherheit Titelchancen aus. Und sie können das mit den Leistungen der jüngeren Vergangenheit sowie dem stark besetzten Kader auch gut begründen. Wer bei einer WM unter die letzten Vier kommt, dürfte auch bei einer EM drei Jahre später ein gewichtiges Wörtchen mitreden können, wenn es um die Vergabe des Potts geht.

Schottland und Tschechien wollen den beiden Favoriten in die Suppe spucken - und damit sind sechs spannende Partien in der Gruppe D garantiert. Aber wo laufen die Spiele im TV und LIVE-STREAM?

Gruppe D im Free-TV: Kostenlos die EM-Spiele schauen

The same procedure as every großes Turnier: Wie schon in der Vergangenheit bei den meisten Welt- und Europameisterschaften sind es die ARD und das ZDF, die Euer Ansprechpartner sind, wenn es um die Übertragung der EM im Free-TV geht. Die öffentlich-rechtlichen Sender haben sich die Übertragungsrechte für insgesamt 41 der 51 Spiele gesichert und bringen Euch die Partie deshalb auf den Schirm. Sie zeigen diese Duelle LIVE im Free-TV.

Die Sender, die Euch mit den Spielen aus London und Glasgow versorgen, sind Das Erste und das ZDF. In der Gruppe D zeigen sie fünf der sechs Partien kostenlos im Free-TV. Nur beim Duell zwischen Schottland und Tschechien am ersten Spieltag müsst Ihr auf einen anderen Anbieter ausweichen.

Jedes EM-Spiel bei MagentaTV: Hier läuft das komplette Turnier

Dieser andere Anbieter ist im EM-Fall der Pay-TV-Sender MagentaTV. Er zeigt jedes Spiel der EM über die vollen 90 (oder 120) Minuten. Bei ARD und ZDF bleibt bei zehn Partien der Bildschirm schwarz, Magenta hingegen zeigt Euch wirklich jede Live-Minute aus den zwölf Stadien.

Wer also lieber ein paar Euro in die Hand nehmen möchte, um wirklich umfassend informiert zu sein, der muss sich an Magenta TV halten. Die Kostenübersicht des Senders haben wir hier für Euch. Es ist aber am Ende egal, für welchen Sender Ihr Euch am Ende entscheidet: Mit zahlreichen Ex-Profis als Experten nehmen sowohl ARD, ZDF als auch MagentaTV die EM-Partien auseinander und analysieren die 90 oder 120 Minuten. Mit am Start sind unter anderem Kevin-Prince Boateng, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Per Mertesacker, Fredi Bobic und Sandro Wagner.

Die Gruppe D der EM im LIVE-STREAM? So geht's!

Im Internetzeitalter gibt es natürlich immer mehr Leute, die zuhause kein TV-Gerät mehr haben, sondern lieber mobil streamen. Sie müssen deshalb aber nicht auf LIVE-Bilder von der EM verzichten, denn die Spiele werden von den drei Anbietern ARD, ZDF und MagentaTV im LIVE-STREAM übertragen. Das Ganze funktioniert somit auf dem Smartphone, dem Tablet oder dem PC, aber natürlich auch als Stream auf dem TV-Gerät. Das LIVE-STREAM-Angebot findet Ihr bei Das Erste (via Sportschau, daserste.de oder ARD Mediathek), dem ZDF und auch bei MagentaTV.

Die für das Streaming verfügbaren Apps für das Smartphone und das Tablet gibt es natürlich zum Turnier auch. Hier sind die Links für den Download:

