Wer zeigt / überträgt Türkei vs. Italien live im TV und im LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung der EM 2021

In der Gruppe A stehen sich am Freitag die Türkei und Italien gegenüber. Goal verrät, wo die Begegnung im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird.

Es ist dieser eine Moment, auf den alle Fußball-Liebhaber ungeduldig warten, seitdem das Turnier im März vergangenen Jahres um zwölf Monate verschoben wurde: Dass im Stadio Olimpico die Pfeife des Schiedsrichters ertönt und die EM 2021 nach langer Unsicherheit offiziell eröffnet ist.

Gleich zu Beginn kommt es dabei in der Gruppe A zu einem interessanten Aufeinandertreffen: In Rom duellieren sich am Freitagabend die Türkei und Italien. Doch wird die Begegnung, die ein erster Fingerzeig im Rennen um den Einzug ins Achtelfinale ist, auch live im TV und im LIVE-STREAM übertragen?

Die Türkei und Italien eröffnen mit einem Jahr Verspätung die EM 2021: In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung der Begegnung im TV und im LIVE-STREAM. Zudem findet Ihr hier auch die Aufstellungen, sobald diese offiziell bekanntgegeben wurden.

Türkei gegen Italien live sehen: Die Begegnung bei der EM 2021 in der Übersicht

Begegnung Türkei - Italien Datum Freitag, 11. Juni 2021 | 21 Uhr Stadion Stadio Olimpico, Rom

Türkei gegen Italien: Wer zeigt / überträgt die EM 2021 live im TV?

Wenn Ihr Euch auf eine Übertragung der EM 2021 gefreut habt, haben wir an dieser Stelle gute Nachrichten für Euch: Alle 51 Spiele werden live im deutschen Fernsehen übertragen, denn neben den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF besitzt auch MagentaTV die TV-Rechte.

Das Erste zeigt / überträgt die EM 2021 live im Free-TV

Für die Begegnung zwischen der Türkei und Italien ist die ARD für die Übertragung zuständig. Um 20.15 Uhr begrüßen Euch Moderatorin Jessy Wellmer und Experte Bastian Schweinsteiger zu den Vorberichten, ehe Kommentator Florian Naß mit dem Anstoß am Mikrofon übernimmt.

Schon ab 18.50 Uhr könnt Ihr Euch in der Sportschau auf die EM 2021 einstimmen lassen. Dort versorgen Euch Moderator Alexander Bommes und die Expert*innen Stefan Kuntz, Almuth Schult und Kevin-Prince Boateng mit allen Hintergründen zur anstehenden Gruppenphase.

Die EM 2021 live im Pay-TV bei MagentaTV sehen

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben alle 51 Spiele der EM 2021 allerdings auch an MagentaTV sublizensiert. Neben den 41 Spielen, die ohnehin im Free-TV zu sehen sind, darf der Pay-TV-Sender auch zehn Spiele ohne deutsche Beteiligung exklusiv zeigen.

Es gibt jedoch einen Haken, denn die Übertragung der EM auf MagentaTV ist mit zusätzlichen Kosten verbunden: Um die Begegnung zwischen der Türkei und Italien live und in voller Länge zu sehen, ist ein kostenpflichtiges Abonnement für zehn Euro monatlich erforderlich.

Türkei gegen Italien: Wer zeigt / überträgt die EM 2021 im LIVE-STREAM?

Neben der TV-Übertragung besteht außerdem die Möglichkeit, sich alle Spiele der EM 2021 im LIVE-STREAM anzusehen. So dürfen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF sowie das kostenpflichtige MagentaTV die einzelnen EM-Spiele zusätzlich auch im Internet zeigen.

Das Erste zeigt / überträgt die EM 2021 im LIVE-STREAM

Über die Webseite von Das Erste könnt Ihr das Programm des TV-Senders rund um die Uhr auch unterwegs streamen. Alternativ könnt Ihr Euch die ARD-Mediathek auch als App herunterladen, das geht für Android-Geräte im Google Play-Store und für iOS-Geräte im App-Store.

Die EM 2021 im LIVE-STREAM von MagentaTV sehen

Bei MagentaTV könnt Ihr die Spiele der EM 2021 ebenfalls im LIVE-STREAM erleben: Dafür braucht Ihr nur ein gültiges Abonnement, eine stabile Internetverbindung und ein mobiles Endgerät. Auch für MagentaTV gibt es im Google Play-Store und im App-Store die passende Anwendung.

Türkei gegen Italien live sehen: Die Aufstellungen bei der EM 2021

Sobald die Aufstellungen offiziell bekanntgegeben wurden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird am Freitag gegen 20 Uhr der Fall sein. Klickt Euch deshalb später nochmals rein!

Türkei gegen Italien live sehen: Die Übertragung der EM 2021 auf einen Blick