EM 2021, Gruppe C: Tabelle und Ergebnisse - Niederlande, Ukraine, Österreich und Nordmazedonien

Das langersehnte EM-Turnier geht los! Goal blickt auf die Gruppe C mit den Niederlanden, der Ukraine, Österreich und Nordmazedonien.

Der Fußball-Sommer steht ganz im Zeichen der EM 2021. In mehreren Städten wird um den Titel Europameister gekämpft - und in der Gruppe C duellieren sich vier Teams, die alle zunächst den Einzug ins Achtelfinale schaffen wollen: Niederlande, Ukraine, Österreich und Nordmazedonien.

Die Klub-Saison in Europa ist Geschichte, alle nationalen Titel sind verteilt, die Auf- und Absteiger in den meisten Ländern bestimmt. Nun ist die Zeit gekommen, sich den ganz großen Spielen auf internationaler Ebene zu widmen. Und genau die bietet die Europameisterschaft. In der Gruppe C treten vier Länder an, gespielt wird in Amsterdam und in Bukarest.

Rumänien konnte sich für das Turnier jedoch nicht qualifizieren, sodass nur die Niederlande einen Heimvorteil in der Gruppenphase hat. Oranje bekommt es als top-gesetzte Mannschaft mit der Ukraine und Österreich mit zwei ehemaligen EM-Gastgebern zu tun. Dazu kommt noch mit Nordmazedonien ein Turnierneuling.

Was machen die Niederlande vor eigenem Publikum aus ihrer Favoritenrolle? Und welches Land darf am Ende über den Einzug ins Achtelfinale jubeln: die Ukraine, Österreich oder Nordmazedonien? Goal beschäftigt sich intensiv mit der Gruppe C und stellt Euch alles vor, was man zu diesem Team-Quartett wissen muss: die Spiele, die Ergebnisse, die Tabelle und wie die Duelle aus Amsterdam und Bukarest im TV und LIVE-STREAM übertragen werden.

Die 51 Spiele der EM 2021: So läuft die Europameisterschaft ab

Wettbewerb Europameisterschaft 2021 Offizieller Name: UEFA EURO 2020 Zeitraum 11. Juni bis 11. Juli 2021 Ursprünglicher Zeitraum 12. Juni bis 12. Juli 2020 Austragungsorte der Gruppe C Amsterdam | Niederlande Bukarest | Rumänien

EM 2021 - Niederlande, Ukraine, Österreich und Nordmazedonien: Der Spielplan und die Ergebnisse der Gruppe C

Datum Uhrzeit Begegnung Ergebnis 13. Juni 2021 18.00 Uhr Österreich vs. Nordmazedonien -:- 13. Juni 2021 21.00 Uhr Niederlande vs. Ukraine -:- 17. Juni 2021 15.00 Uhr Ukraine vs. Nordmazedonien -:- 17. Juni 2021 21.00 Uhr Niederlande vs. Österreich -:- 21. Juni 2021 18.00 Uhr Nordmazedonien vs. Niederlande -:- 21. Juni 2021 18.00 Uhr Ukraine vs. Österreich -:-

Reisestress für Österreich - Direktduell um Platz zwei? Die Gruppe C der EM 2021

Die Niederlande können es bequem angehen: Dreimal tritt Oranje in Amsterdam gegen die Gruppengegner an, während das Trio aus Ukraine, Österreich und Nordmazedonien pendeln muss. Besonders Österreich mit der Reiseroute Bukarest - Amsterdam - Bukarest hat es hart erwischt. Dabei geht es für Alaba und Co. höchstwahrscheinlich darum, sich hinter Holland einen Platz im Achtelfinale zu sichern.

Bei diesem Vorhaben könnte das letzte Gruppenspiel entscheidend werden, denn in Bukarest geht es für Österreich gegen die Ukraine, die durchaus ein Gegner auf Augenhöhe und damit ein Konkurrent um einen Platz unter den letzten 16 sein könnte. Was Nordmazedonien leisten kann, ist die große Frage. Einen kleinen Vorgeschmack lieferte das kleine Land aber jüngst in der WM-Qualifikation, als beim DFB-Team ein sensationeller 2:1-Auswärtssieg gelang.

EM 2021: Die Tabelle der Gruppe C

Platz Nation Spiele Torverhältnis Tordifferenz Punkte 1 Niederlande 0 0:0 0 0 1 Ukraine 0 0:0 0 0 1 Österreich 0 0:0 0 0 1 Nordmazedonien 0 0:0 0 0

EM 2021: Wer erreicht das Achtelfinale? Hier kommt der Modus

Sieben Spiele muss das Team bestreiten, das Europameister werden will - und dabei natürlich das letzte gewinnen. Ein Zwischenziel auf dem Weg nach ganz oben ist das Achtelfinale, in dem 16 Teams stehen. Somit ist klar, dass für acht Mannschaften bereits nach den ersten drei Partien Schluss ist.

Die beiden Gruppenersten sind sicher im Achtelfinale mit dabei, doch auch der Gruppendritte darf noch hoffen. Denn wenn er ausreichend Punkte gesammelt hat und zu den vier besten Dritten gehört, ist auch er weiter im Turnier mit dabei. Zwei Gruppendritte müssen zusammen mit den sechs Gruppenletzten nach Hause fahren.

Die Gruppenersten und Gruppenzweiten sowie die vier Gruppendritten treten dann im Achtelfinale zum Start der K.-o.-Phase an, wenn es dann in jedem Spiel heißt: siegen oder fliegen.

EM 2021 live im TV und LIVE-STREAM? Hier wird die EM 2021 übertragen

Die Niederlande sind noch nie Weltmeister geworden, obwohl sie dreimal im Finale standen. Den größten Moment erlebte das Land 1988, als es ausgerechnet in Deutschland Europameister wurde. 2016 fehlte Oranje beim Turnier in Frankreich, doch jetzt ist das Team von Frank de Boer wieder mit am Start. Die Ukraine und Österreich waren zwar Teilnehmer der EM 2016, aber das Turnier verlief für die beiden Teams nicht nach Wunsch, denn sie schieden als Gruppenletzte schnell aus.

Mit Sicherheit wollen sie es in diesem Jahr besser machen - und dasselbe gilt natürlich für Nordmazedonien, das sich zum ersten Mal auf der großen Bühne präsentieren darf. Wer setzt sich am Ende durch und darf mindestens vier Spiele absolvieren? Das zeigt sich in den Spielen in Amsterdam und Bukarest - und die werden auch im TV und LIVE-STREAM übertragen.

EM-Gruppe C im Free-TV: Kostenlos bei der EURO mit dabei sein

Es läuft in diesem Jahr so ab, wie es sich schon bei den vergangenen großen Turnieren bewährt hat. Egal, ob EM oder WM - die ARD und das ZDF sind die ersten Adressen, wenn es um eine LIVE-Übertragung im Free-TV geht. Das ist in diesem Jahr nicht anders: Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender besitzen die Übertragungsrechte für 41 der 51 Spiele nutzen das natürlich: Sie zeigen diese Duelle LIVE im TV.

Die Sender, die Euch die Bilder aus Amsterdam und Bukarest auf Euren TV bringen, heißen Das Erste und ZDF. In der Gruppe C werden alle sechs Partien im Free-TV und damit kostenlos übertragen.

Jedes Spiel der EM bei MagentaTV: So seht ihr die ganze EM

Eine weitere Alternative, die nicht ARD und ZDF heißt, ist bei dieser EM der Pay-TV-Sender MagentaTV, der jedes Spiel der EM überträgt. Während ARD und ZDF bei zehn Partien außen vor sind, hat Magenta wirklich jede Live-Minute des Turniers für Euch.

Wenn das für Euch nach einem verlockenden Angebot klingt, könnt Ihr Euch noch näher über Magenta TV informieren. Hier kommt die Kostenübersicht des Senders. Ganz egal, welchen Sender Ihr am Ende einschaltet: Die Experten-Power ist auf jedem der drei Sender gewaltig: So analysieren unter anderem Kevin-Prince Boateng, Michael Ballack oder Bastian Schweinsteiger das EM-Geschehen, Per Mertesacker, Fredi Bobic und Sandro Wagner sind auch mit dabei.

Die EM 2021 und Gruppe C im LIVE-STREAM? So funktioniert es!

Aber auch ohne TV-Gerät könnt Ihr bei der EM LIVE dabei sein, denn die Partien werden auch als LIVE-STREAM angeboten, sodass Ihr auch auf dem Smartphone, dem Tablet oder dem PC informiert bleibt. Klickt einfach auf einen der vielen LIVE-STREAMS: Sowohl Das Erste (via Sportschau, daserste.de oder die ARD Mediathek), das ZDF als auch MagentaTV haben LIVE-STREAMS im Angebot, die Euch in die Stadien in ganz Europa bringen.

Die passenden Apps für Smartphone und Tablet gibt es natürlich auch. Sie stehen hier für Euch zum Download bereit:

Die Übertragung der Gruppe C: Wie sehe ich Niederlande, Ukraine, Österreich und Nordmazedonien live?