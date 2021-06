EM 2021, Gruppe E: Tabelle und Ergebnisse - Spanien, Schweden, Polen und Slowakei

Alle Augen sind in den kommenden Wochen auf die EM gerichtet: Goal blickt auf die Gruppe E mit Spanien, Schweden, Polen und der Slowakei.

Lange wurde gezittert, doch mittlerweile ist klar: Die Fußball-EM findet in diesem Sommer, mit einem Jahr Verspätung, statt - und es dürfen sogar Zuschauer in die Stadien kommen. Die Corona-Pandemie hat nicht nur im Sport vieles durcheinandergewirbelt, doch aktuell sieht es so aus, als ob das Turnier in den zwölf europäischen Stätten durchgezogen werden kann. In der Gruppe E stehen sich in den sechs Duellen vier Teams gegenüber: Spanien, Schweden, Polen und die Slowakei.

Mit dem Schwung der gerade beendeten Saison auf Klub-Ebene gehen die jeweils 26 Akteure in das Turnier, das in den kommenden Wochen die Schlagzeilen bestimmen wird. Spanien, Schweden, Polen und die Slowakei haben dabei ihre ganz eigenen Ziele, um die EM zu einem für sie erfolgreichen Turnier zu machen.

Die Ausgangslage in der Gruppe E ist klar: An Spanien führt normalerweise kein Weg vorbei, auch wenn Nationaltrainer Luis Enrique mit der Tatsache überraschte, dass er keinen einzigen Spieler von Real Madrid nominierte. Das liegt auch daran, dass mit Sergio Ramos ein Leistungsträger bei La Roja verletzt ist. Genauso nicht mit dabei ist auch der Star der Schweden: Zlatan Ibrahimovic. Der Routinier musste ebenfalls aufgrund einer Blessur absagen.

Polen wird sich auf den aktuellen Weltfußballer Robert Lewandowski verlassen, um möglichst weit im Turnier zu kommen. Die Slowakei schickt mit Marek Hamsik ebenfalls einen ganz erfahrenen Mann als Leader auf den Platz, der - wie schon bei der EM 2016 - für den Sprung ins Achtelfinale sorgen soll.

Wird Spanien seiner Favoritenstellung gerecht oder kann einer der drei Verfolger für eine Überraschung sorgen? Goal stellt Euch die Gruppe E vor und zeigt Euch alles, was Ihr zu den vier Teams wissen müsst: die Spiele, die Ergebnisse, die Tabelle und wie die Duelle aus Sevilla und Sankt Petersburg per TV und LIVE-STREAM gezeigt werden.

Die Europameisterschaft 2021: Der EM-Überblick

Wettbewerb Europameisterschaft 2021 Offizieller Name: UEFA EURO 2020 Zeitraum 11. Juni bis 11. Juli 2021 Ursprünglicher Zeitraum 12. Juni bis 12. Juli 2020 Austragungsorte der Gruppe E Sevilla | Spanien Sankt Petersburg | Russland

EM 2021 - Spanien, Schweden, Polen und Slowakei: Spielplan und Ergebnisse der Gruppe E

Datum Uhrzeit Begegnung Ergebnis 14. Juni 2021 18.00 Uhr Polen vs. Slowakei -:- 14. Juni 2021 21.00 Uhr Spanien vs. Schweden -:- 18. Juni 2021 15.00 Uhr Schweden vs. Slowakei -:- 19. Juni 2021 21.00 Uhr Spanien vs. Polen -:- 23. Juni 2021 18.00 Uhr Slowakei vs. Spanien -:- 23. Juni 2021 18.00 Uhr Schweden vs. Polen -:-

Was kann Lewandowski ausrichten? - Die Gruppe E der Fußball-EM

Es ist nie verkehrt, den aktuellen Weltfußballer in seinen Reihen zu haben. Doch im Fall von Polen und Robert Lewandowski bedeutet das auch, dass alle Augen auf den Stürmer vom FC Bayern München gerichtet sind. Kann er sein Team im Alleingang in die nächste Runde führen oder bekommt er tatkräftige Unterstützung von seinen Mannschaftskollegen? Oder scheitern die Rot-Weißen bei ihrem Vorhaben, das Achtelfinale zu erreichen?

Für Spanien und Schweden gab es vor dem Turnierstart Corona-Sorgen: Jeweils zwei Spieler hatten sich angesteckt, sodass die Vorbereitung in der letzten Woche vor dem Turnierstart nicht optimal durchgezogen werden konnte. Die entscheidende Frage ist, ob man das auch an den Leistungen in den drei Gruppenspielen merkt.

Die Slowakei geht zwar als Außenseiter in das Turnier, will aber, genau wie 2016 auch, überraschen. Damals überstand das Team um Marek Hamsik die Vorrunde und scheiterte erst im Achtelfinale mit 0:3 an Deutschland.

EM 2021: Die Tabelle der Gruppe E

Platz Nation Spiele Torverhältnis Tordifferenz Punkte 1 Spanien 0 0:0 0 0 1 Schweden 0 0:0 0 0 1 Polen 0 0:0 0 0 1 Slowakei 0 0:0 0 0

Wer erreicht das Achtelfinale? Das ist der EM-Modus

Ganz früher gab es nur acht Mannschaften bei einer EM, dann wurde auf 16 aufgestockt. Mittlerweile ist man bei 24 Teams angelangt, die vom EM-Titel träumen dürfen. Für den Turniermodus bedeutet das aber auch, dass es nicht ganz so einfach wird.

Die beiden Gruppenersten sind sicher weiter, das war schon immer so, egal, ob die nächste Runde dann Halbfinale, Viertelfinale oder, wie aktuell der Fall, Achtelfinale heißt. So weit, so einfach. Bei sechs Vorrundengruppen bedeutet das, dass zwölf Teams nach drei Partien ihr Ticket für die Runde der letzten 16 haben. Es fehlen aber noch vier Mannschaften - und die werden über die besten Gruppendritten gefunden: Vier kommen weiter, zwei scheiden aus - und dabei sind die gesammelten Punkte (und eventuell die geschossenen Tore) entscheidend.

EM 2021 LIVE im TV und LIVE-STREAM? Hier wird die EM gezeigt

Spanien will nach 2008 und 2012 wieder einmal ganz vorne bei der EM landen, aber Schweden, Polen und die Slowakei haben etwas dagegen. Sie wollen es den Iberern möglichst schwer machen - was wiederum den Zuschauern packende Partien garantiert. Wo laufen aber die sechs Spiele aus Gruppe E im TV und LIVE-STREAM?

Gruppe E im Free-TV: Die EM-Spiele kostenlos schauen

Die bewährten Anlaufstellen bei großen Turnieren lassen Euch auch im Fall der EM 2021 nicht im Stich: Die ARD und das ZDF sind am Start, wenn es um die Übertragung des Turniers aus den zwölf Städten im Free-TV geht. Sie haben sich wieder einmal die Übertragungsrechte für ein großes Turnier gesichert und zeigen Euch insgesamt 41 der 51 Spiele. Diese laufen LIVE und in voller Länge im Free-TV.

Die Sender, die Euch die Gruppe-E-Spiele aus Sevilla und Sankt Petersburg bringen, sind Das Erste und das ZDF. In der Gruppe E zeigen sie fünf der sechs Partien kostenlos im Free-TV, nur die Partie zwischen Schweden und der Slowakei am zweiten Spieltag läuft nicht auf einem der beiden öffentlich-rechtlichen Sender. Deshalb müsst Ihr Euch in diesem Fall um eine Alternative bemühen, falls Ihr auch diese 90 Minuten live sehen wollt.

Jedes EM-Spiel bei MagentaTV: Hier läuft das ganze Turnier

Diese Alternative hört auf den Namen MagentaTV. Der Pay-TV-Anbieter zeigt nicht nur 41 der 51 Partien, sondern wirklich jedes Spiel der EM über die vollen 90 (oder 120) Minuten. Bei ARD und ZDF bleibt bei zehn Partien der Bildschirm schwarz, Magenta hingegen zeigt Euch alles.

Wem das auch eine kleine Investition wert ist, der sollte sich bei MagentaTV umschauen. Die Kosten des des Pay-TV-Anbieters haben wir an dieser Stelle für Euch aufgelistet. Wenn Ihr echte Experten am Mikrofon hören wollt, ist es jedoch egal, ob Ihr Euch an die ARD, das ZDF oder MagentaTV haltet: Die drei Sender fahren geballte Analyse-Power in Person von zahlreichen meinungsstarken Ex-Profis auf: So sind unter anderem Kevin-Prince Boateng, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Per Mertesacker, Fredi Bobic und Sandro Wagner beim Turnier im Einsatz..

Die Gruppe E der EM im LIVE-STREAM? So geht's!

Wer bei dem hoffentlich schönen Wetter nicht vor dem TV-Gerät hocken will, sondern lieber von unterwegs mobil kurz mal bei der EM reinschauen möchte, der kann das ohne Problem mit den LIVE-STREAMS tun. Die drei Anbieter der TV-Übertragungen streamen das Ganze im Internet - und somit könnt Ihr mit dem Smartphone oder dem Tablet live bei der EM dabei sein. Das LIVE-STREAM-Angebot findet Ihr bei Das Erste (via Sportschau, daserste.de oder ARD Mediathek), dem ZDF und auch bei MagentaTV.

Die für das Streaming nutzbaren Apps für Smartphone und Tablet gibt es natürlich auch zum kostenlosen Download:

Wie sehe ich Spanien, Schweden, Polen und Slowakei LIVE im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Gruppe E