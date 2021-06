EM 2021, Gruppe B: Tabelle und Ergebnisse - Belgien, Dänemark, Russland und Finnland

Die erste paneuropäische EM findet in diesem Sommer statt! Goal schaut sich die Gruppe B mit Belgien, Dänemark, Russland und Finnland genau an.

Mit einem Jahr Verspätung ist es endlich so weit: Die Fußball-EM, eigentlich geplant für 2020, findet im Juni und Juli statt. Mit dabei sind in der Gruppe B vier Mannschaften, die um den Einzug ins Achtelfinale kämpfen: Belgien, Dänemark, Russland und Finnland.

Nachdem die Klub-Saison in Europa mit dem Champions-League-Finale zu Ende gegangen ist, steht nun das große EM-Turnier an, das erstmals in mehr als zwei Ländern ausgetragen wird. In der Gruppe B geht es zunächst in zwei Ländern zur Sache: in Dänemark und in Russland.

Damit sind auch schon zwei Teilnehmer genannt, die bei ihren Partien den Heimvorteil haben. Dazu kommt noch mit Belgien der Top-Favorit des Quartetts und mit Finnland ein echter EM-Neuling. Das Team um den Ex-Schalker Teemu Pukki sicherte sich zum ersten Mal in der Geschichte das Ticket für die EM.

Wer macht es den Belgiern am schwersten? Oder gelingt einem aus dem Außenseiter-Trio die große Überraschung und er lässt die Roten Teufel hinter sich? Goal nennt Euch alles, was in der Gruppe B wichtig werden wird: Spiele, Ergebnisse, die Tabelle und die Übertragung der einzelnen Partien.

EM 2021 mit 51 Spielen: So wird die Europameisterschaft ablaufen

Wettbewerb Europameisterschaft 2021 Offizieller Name: UEFA EURO 2020 Zeitraum 11. Juni bis 11. Juli 2021 Ursprünglicher Zeitraum 12. Juni bis 12. Juli 2020 Austragungsorte der Gruppe B Kopenhagen | Dänemark Sankt Petersburg | Russland

EM 2021 - Belgien, Dänemark, Russland und Finnland: Spielplan und Ergebnisse der Gruppe B

Datum Uhrzeit Begegnung Ergebnis 12. Juni 2021 18.00 Uhr Dänemark vs. Finnland -:- 12. Juni 2021 21.00 Uhr Belgien vs. Russland -:- 16. Juni 2021 15.00 Uhr Finnland vs. Russland -:- 17. Juni 2021 18.00 Uhr Dänemark vs. Belgien -:- 21. Juni 2021 21.00 Uhr Finnland vs. Belgien -:- 21. Juni 2021 21.00 Uhr Russland vs. Dänemark -:-

Drei Auswärtsspiele für Belgien - Endspiel ums Weiterkommen? Die Gruppe B der Fußball-EM 2021

Dänemark und Russland können auf die Unterstützung der eigenen Fans bauen, wenn es darum geht, es den Belgiern so schwer wie möglich zu machen, denn sie treten dreimal (Dänemark) und zweimal (Russland) im eigenen Land an.

Gut möglich ist es auch, dass es am dritten und damit letzten Spieltag zu einem kleinen Endspiel kommt: Dann trifft Russland in Kopenhagen auf Dänemark und das Weiterkommen dürfte für beide Nationen noch auf dem Spiel stehen.

EM 2021: Die Tabelle der Gruppe B

Platz Nation Spiele Torverhältnis Tordifferenz Punkte 1 Belgien 0 0:0 0 0 1 Dänemark 0 0:0 0 0 1 Russland 0 0:0 0 0 1 Finnland 0 0:0 0 0

Wer kommt ins Achtelfinale? Das ist der Modus der EM 2021

Das große Ziel jedes Teilnehmers ist es natürlich erst einmal, ins Achtelfinale zu kommen. Die beiden Gruppenersten stehen sicher in der Runde der letzten 16, aber auch der Gruppendritte hat noch eine Chance - wenn die Punktzahl stimmt. Denn nur die vier besten Dritten sind weiterhin im Turnier mit dabei, zwei Teams auf dem dritten Rang müssen nach Hause fahren.

Sechs Gruppenerste, sechs Gruppenzweite und vier Gruppendritte - und schon hat man die 16 Mannschaften zusammen, die in den K.-o.-Spielen beginnend mit dem Achtelfinale um alles oder nichts spielen.

EM 2021 live im TV und LIVE-STREAM? Hier wird die Europameisterschaft gezeigt

Von den vier Ländern, die in der Gruppe B vertreten sind, kam nur eines bei der letzten EM ins Achtelfinale: Belgien schaffte es in die Runde der letzten 16, in der es ein klares 4:0 gegen Ungarn gab. Im Viertelfinale war dann für die Roten Teufel gegen Wales überraschend Schluss (1:3). Russland, Dänemark und Finnland mussten zu diesem Zeitpunkt schon längst zuschauen.

In diesem Jahr wird es aber zwei, wenn nicht sogar drei Achtelfinalisten geben, die zunächst in der Gruppe B aufeinandertreffen. Spannung ist garantiert - aber kann man sich die Gruppenduelle aus Kopenhagen und Sankt Petersburg überhaupt im TV und LIVE-STREAM anschauen?

Gruppe B im Free-TV: Ihr müsst für die EM nichts bezahlen!

Ihr seid das schon von anderen großen Turnieren gewohnt: Die ganz großen Veranstaltungen, sei es eine EM oder eine WM wird meist kostenlos im Free-TV übertragen. Wie immer sind die ARD und das ZDF ganz vorne mit dabei, wenn es um die TV-Übertragungen geht. Sie haben sich die Rechte an 41 der 51 Spiele gesichert und zeigen diese LIVE im TV.

Die zuständigen Sender heißen entsprechend Das Erste und ZDF. In der Gruppe B werden fast alle Partien im Free-TV übertragen, nur das Duell zwischen Finnland und Russland ist nicht kostenlos zu sehen.

Jedes Spiel der EM bei MagentaTV: So seht ihr die komplette EM

Wenn dieses Spiel nicht in der ARD und im ZDF läuft, stellt sich natürlich die Frage, wo es stattdessen gezeigt wird. Die Alternative ist hierbei der Pay-TV-Sender MagentaTV, der jedes Spiel der EM überträgt!

Klingt für Euch nach einem interessanten Angebot? Hier ist die Kostenübersicht von MagentaTV. Die Experten-Unterstützung ist in jedem Fall auf jedem der drei Sender hochkarätig: So analysieren unter anderem Kevin-Prince Boateng, Michael Ballack oder Bastian Schweinsteiger das Geschehen aus den Stadien.

Die EM 2021 und Gruppe B im kostenlosen LIVE-STREAM? So geht's!

Selbst wenn Ihr keinen Fernseher habt, könnt Ihr die Fußball-EM LIVE verfolgen. Wie das geht? Ganz einfach: mit einem der zahlreichen LIVE-STREAMS: Sowohl Das Erste (via Sportschau, daserste.de oder die ARD Mediathek), das ZDF als auch MagentaTV bieten LIVE-STREAMS der Spiele an.

Auch die passenden Apps für Smartphone und Tablet stehen zum Download bereit:

Wie sehe ich Belgien, Dänemark, Russland und Finnland live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Gruppe B der EM 2021

Datum Anstoß Spiel Free-TV Pay-TV Austragungsort 12. Juni 2021 18.00 Uhr Dänemark vs. Finnland ZDF MagentaTV Kopenhagen 12. Juni 2021 21.00 Uhr Belgien vs. Russland ZDF MagentaTV Sankt Petersburg 16. Juni 2021 15.00 Uhr Finnland vs. Russland MagentaTV Sankt Petersburg 17. Juni 2021 18.00 Uhr Dänemark vs. Belgien ZDF MagentaTV Kopenhagen 21. Juni 2021 21.00 Uhr Finnland vs. Belgien ARD MagentaTV Sankt Petersburg 21. Juni 2021 21.00 Uhr Russland vs. Dänemark ARD MagentaTV Kopenhagen

