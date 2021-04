EM 2021: Findet die Europameisterschaft statt? Alle Informationen rund um die UEFA Euro 2020

Die Europameisterschaft startet bereits im Juni - wenn sie denn überhaupt stattfinden kann. Goal hat alle Infos zur EM 2021 für euch sortiert.

Die Europameisterschaft steht in diesem Jahr an - 24 Nationen sollen hierbei um den Titel kämpfen. Goal befasst sich in diesem Artikel näher mit der Ausgangslage rund um das beliebte Turnier.

"UEFA EURO 2020" heißt die EM offiziell, ursprünglich sollte diese ja auch 2020 ausgetragen werden, wurde aber um ein Jahr nach hinten verschoben: Wie auch die olympischen Sommerspiele in Tokio, Japan, soll dieser Sommer für den beliebten Nationenwettkampf geeignet sein.

Aufgrund der sich ständig verschiebenden Ausgangssituationen mit Blick auf die Corona-Pandemie lässt sich allerdings nichts mit absoluter Sicherheit sagen - daran konnte man sich in den letzten 13 Monaten bereits gewöhnen.

Wo findet die EM statt? Was war ursprünglich geplant? Werden Fans in die Stadien kommen dürfen? Goal fasst in diesem Artikel alle aktuellen Informationen zusammen. Wichtig: Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert, ihr braucht also keine Angst vor veralteten Informationen haben.

UEFA Euro 2020 wird zur EM 2021: Das war ursprünglich geplant

Bevor wir einen Blick auf die aktuelle Situation werfen, müssen wir natürlich einen Blick auf die ursprüngliche Planung werfen - schließlich lassen sich sonst die Entscheidungen für diesen Sommer schwer nachvollziehen.

Das wichtigste Detail an dieser EM, welches bei den bisherigen noch nicht der Fall war: Die EM sollte in gleich zwölf unterschiedlichen Städten ausgetragen werden!

Die @UEFA hat den #DFB und die @StadtMuenchen als Austragungsort für Spiele der UEFA EURO 2020 bestätigt. Somit trägt die deutsche Nationalmannschaft alle Spiele der Vorrunde in der Arena in München aus.



➡️ https://t.co/GkWCL2RA5C pic.twitter.com/hqFOGAVEnR — DFB (Verband) (@DFB) April 23, 2021

Alles Gute zum 60.: Das macht die EM 2021 so besonders

Der Grund dafür: Das Jubiläum zum 60-jährigen Geburtstag des Wettbewerbs. Im Dezember 2017 wurde den zwölf unterschiedlichen Städten daraufhin der Zuschlag gegeben - welche das waren, werden wir später erläutern.

Der Umstand, dass ein Dutzend verschiedene Städte in ebenso vielen Ländern die EM austragen sollte, hat auch für die Qualifikation seine Wichtigkeit: Da es jetzt nicht mehr nur ein oder zwei Austragungsländer gab (wie 2016 Frankreich oder 2012 Polen und die Ukraine) mussten alle europäischen Verbände am Qualifikationswettbewerb teilnehmen.

UEFA Euro 2020 / EM 2021: 24 Nationen, zwei Unbekannte

Wie schon bei der EM 2016, bei der Portugal den Titel gewinnen konnte, werden wieder 24 Nationen teilnehmen dürfen - das hat sich also nicht verändert. Neuheiten gibt es aber auch bei diesem Wettbewerb: Mit Finnland und Nordmazedonien nehmen gleich zwei Länder an dem Wettbewerb zum ersten Mal teil.

Auf der anderen Seite steht dagegen Deutschland: Es wird die 13. Teilnahme an einer EM-Endrunde für "Die Mannschaft" sein - Spitzenreiter! Auf Rang zwei findet man Spanien mit elf Teilnahmen.

🎟️ Important information for #EURO2020 ticket buyers, especially those with tickets for matches originally schedule for Bilbao and Dublin: ⬇️ — UEFA (@UEFA) April 23, 2021

Vom Achtelfinale bis zum Titel: So soll die EM 2021 ablaufen

Ansonsten hat sich beim Modus der "UEFA Euro 2020" im Vergleich zum Vorgänger vor vier (bzw. fünf) Jahren wenig verändert: Die sechs Gruppenersten und sechs Gruppenzweiten qualifizieren sich durch die Gruppenphase für die nächste Runde, zusätzlich kommen noch die besten vier Gruppendritten weiter.

Von ursprünglich 24 Mannschaften werden also 16 nach der Gruppenphase noch vertreten sein, von da an geht es im klassischen K.o.-System ohne Hin- und Rückspiel bis in das Finale. Ein Spiel um Platz drei findet dabei nicht statt.

EM 2021: Das ist der aktuelle Stand der Dinge

Die UEFA Euro 2020 hat nicht wie geplant im Jahr 2020 stattgefunden - das dürfte an dieser Stelle niemanden verwundern. Bereits am 17. März 2020 verkündete die UEFA, dass das eigentlich vom 12. Juni bis zum 12. Juli 2020 stattfindende Turnier um ein Jahr verschoben wird.

Das damals festgelegte Datum: Vom 11. Juni 2021 bis zum 11. Juli 2021 sollen die 24 Nationen um den Pott spielen. Seitdem hat sich in der (Sport-)Welt vieles verändert - dieses Datum ist aber geblieben. Am 11. Juni soll die EM also losgehen - daran hält die UEFA bisher fest.

Um also die Hauptfrage des Artikels zu beantworten: Ja, Stand jetzt findet die Europameisterschaft 2021 statt!

UEFA in der Kritik: Ceferin hielt an Spielen vor Zuschauer:innen fest

Ein Kritikpunkt, der in den letzten Tagen und Wochen für viel Wirbel sorgte, war die kompromisslose Haltung der UEFA, dass die EM-Spiele vor Zuschauern ausgetragen werden sollen - mit Blick auf die enorm hohen Inzidenzzahlen an vielen Austragungsorten ein Akt des Wahnsinns, wie Expert:innen finden.

Der UEFA rund um Präsident Aleksander Ceferin war das erst einmal egal: Die UEFA hatte Garantien eingefordert, dass die ausgewählten Spielorte Zuschauer in die Stadien lassen. Dem konnte in Dublin (Irland) und Bilbao (Spanien) nicht Folge geleistet werden, woraufhin die UEFA die Spiele, die in diesen Städten geplant waren, auf andere Austragungsorte umverteilte.

München weiter mit dabei - Geisterspiele laut UEFA doch möglich

Auch am deutschen Austragungsort in München war lange Zeit unklar, ob die UEFA die Allianz Arena bzw. Fußball Arena München als Spielort beibehält, am Ende dürfen die Zuständigen aber weiterhin mit drei Gruppenspielen und einem Viertelfinale rechnen.

Mittlerweile hat sich auch die UEFA zu der Kritik geäußert und eingesehen, dass der Verband am kleineren Hebel sitzt, was den Einlass der Zuschauer betrifft: "Die Behörden vor Ort entscheiden vor den Spielen, ob Zuschauer zugelassen werden oder nicht", so Ceferin in der Welt am Sonntag vom 25. April 2021. Dass die UEFA allerdings gerne mit möglichst vollen Stadien spielen lassen würde, ist klar.

UEFA-Präsident Aleksander #Ceferin will die Gastgeberstädte der Fußball-EM nicht zu einer Zulassung von Zuschauern verpflichten. Die Behörden vor Ort entschieden vor den Spielen, ob Zuschauer zugelassen würden, sagte er @WELT_Sport.https://t.co/tJW7Qkaoew @DLF — Deutschlandfunk Sport (@DLF_Sport) April 25, 2021

Hier wird gespielt: Die Austragungsorte der EM 2021 | Stand 26.04.2021

Ursprünglicher Austragungsort Tatsächlicher Austragungsort Grund für Verlegung Amsterdam | Niederlande Amsterdam | Niederlande Baku | Aserbaidschan Baku | Aserbaidschan Bilbao | Spanien Sevilla | Spanien Keine Garantie für Zuschauereinlass trotz Covid-19-Pandemie Budapest | Ungarn Budapest | Ungarn Bukarest | Rumänien Bukarest | Rumänien Dublin | Irland Spiele auf Sankt Petersburg und London aufgeteilt Keine Garantie für Zuschauereinlass trotz Covid-19-Pandemie Glasgow | Schottland Glasgow | Schottland Kopenhagen | Dänemark Kopenhagen | Dänemark London | England London | England München | Deutschland München | Deutschland Rom | Italien Rom | Italien Sankt Petersburg | Russland Sankt Petersburg | Russland Brüssel | Belgien - Bereits 2017 gestrichen, Spiele finden in London statt

Fußball im TV und LIVE-STREAM: So wird die EM 2021 übertragen

Bis zu den einzelnen EM-Spielen ist es ja noch ein wenig hin - trotzdem kann es nicht schaden, einen Blick auf die Übertragungsmethoden der Europameisterschaft zu werfen.

In Deutschland können Fans aus aller Herren Länder aufatmen: Insgesamt 41 Spiele werden im Free-TV übertragen! Bei insgesamt 51 Spielen werden also etwa vier von fünf Partien bei kostenlosen Sendern zu sehen sein - die richtigen Anlaufstellen sind dabei das ZDF und Das Erste.

🧐 WHO AM I? pic.twitter.com/ALkuubNToI — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) April 23, 2021

MagentaTV, Das Erste, ZDF: So wird die EM 2021 im TV und LIVE-STREAM übertragen

Ihr wollt alle 51 Spiele in diesem Jahr LIVE sehen? Dann solltet ihr bei der Telekom vorbeischauen: Der hauseigene Sender MagentaTV wird alle 51 Begegnungen in diesem Sommer übertragen.

Die Fernsehsender sind dabei durchaus prominent: Sowohl Das Erste als auch das ZDF teilen sich die besagten 41 Spiele untereinander auf. Bei den Kommentator:innen und Moderator:innen gibt es so einige bekannte Namen, wir haben euch eine Übersicht zusammengestellt:

Schult, Prince-Boateng, Mertesacker, Schweinsteiger: ARD und ZDF mit prominenter Expertise

ARD ZDF Moderator:innen Jessy Wellmer

Matthias Opdenhövel

Alexander Bommes Expert:innen Almuth Schult

Thomas Broich

Kevin Prince-Boateng

Bastian Schweinsteiger Kommentator:innen Tom Bartels

Gerd Gottlob

Florian Naß Moderator:innen Jochen Breyer

Katrin Müller-Hohenstein Expert:innen Per Mertesacker Kommentator:innen Bela Rethy

Claudia Neumann

Martin Schneider

Oliver Schmidt

EM 2021: Diese Nationen nehmen an der Europameisterschaft teil