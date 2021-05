EM 2021: Darum findet die Europameisterschaft ein Jahr später statt

In wenigen Wochen startet die EM 2021, die ursprünglich schon für 2020 geplant war. Hier erfahrt Ihr, warum das Turnier später ausgetragen wird.

Die EM 2021 ist noch nicht gestartet und trotzdem kann man schon davon ausgehen, dass sie in mehrfacher Hinsicht in die Geschichtsbücher eingehen wird. So wird sie anlässlich des 60-jährigen Bestehens des Wettbewerbs in zehn europäischen Städten und einer asiatischen Stadt ausgetragen.

In erster Linie wird die diesjährige EM aber wohl in Erinnerung bleiben, weil sie ursprünglich schon vom 12. Juni bis zum 12. Juli 2020 stattfinden sollte, im März vergangenen Jahres aber um zwölf Monate verschoben werden musste. Nun soll das Turnier vom 11. Juni bis zum 11. Juli 2021 ausgetragen werden.

EM 2021: Warum musste die Europameisterschaft verschoben werden?

Vor einem Jahr liefen die Vorbereitungen für die EM bereits auf Hochtouren, als sich COVID-19 in rasanter Geschwindigkeit über Europa ausbreitete und die Organisatoren vor ungeahnte Herausforderungen stellte: Im März 2020 mussten fast alle Ligen innerhalb der UEFA ihren Spielbetrieb unterbrechen.

Das war für die UEFA insofern problematisch, als dass die Ligen keine Möglichkeit gehabt hätten, ihre Spielzeiten rechtzeitig vor der EM zu beenden. Um den Kalender zu entzerrren und ein solches Szenario zu vermeiden, hat die UEFA deshalb entschieden, das Turnier auf Juni 2021 zu verschieben.

Das ermöglichte der Bundesliga, die Saison bis zum 30. Juni, an dem die Verträge mancher Spieler ausgelaufen wären, zu beenden. Auch für die UEFA rentierte sich die Verschiebung der EM insofern, da somit auch die Champions League und die Europa League mit Finalturnieren im August zu Ende gespielt wurden.

EM 2021: Wo werden die Spiele der Europameisterschaft ausgetragen?

LAND STADT England London Aserbaidschan Baku Deutschland München Italien Rom Schottland Glasgow Russland Sankt Petersburg Dänemark Kopenhagen Spanien Sevilla Ungarn Budapest Niederlande Amsterdam Rumänien Bukarest

In einem separaten Artikel auf unserer Seite haben wir Euch alle Informationen zu den Austragungsorten zusammengefasst. Dort findet Ihr nicht nur die Stadien, in denen die Spiele stattfinden werden, sondern auch eine Übersicht, wie die Verteilung in der Endrunde aussieht.

EM 2021: Wie wird der Spielplan des DFB-Teams aussehen?

DATUM GEGNER SPIELORT 15. Juni, 21 Uhr Frankreich München 19. Juni, 18 Uhr Portugal München 23. Juni, 21 Uhr Ungarn München

Ihr möchtet wissen, auf welchen Sendern die Spiele des DFB-Team gezeigt werden? Hier liefern wir Euch alle Informationen zur Übertragung der EM 2021 im TV und im LIVE-STREAM. Zudem findet Ihr dort auch eine Übersicht über die anderen Spiele während der Gruppenphase.

So lautet der Fahrplan nach der Gruppenphase: