EM 2021, Gruppe F: Tabelle und Ergebnisse - Deutschland, Frankreich, Portugal, Ungarn

Bei der EM 2021 kämpfen in Gruppe F Deutschland, Frankreich, Portugal und Ungarn um die K.o.-Runde. Hier findet Ihr alle Ergebnisse und die Tabelle.

Wir suchen den Europameister 2021! In Gruppe F sind gleich drei Nationen vertreten, die sich berechtigterweise Chancen auf den EM-Titel ausrechnen. Deutschland bekommt es mit dem Weltmeister von 2018, Frankreich, und dem Titelverteidiger Portugal zu tun. Zudem komplettiert Ungarn die Hammergruppe.

Im Jahr 2016 wurde die letzte EM ausgetragen, seinerzeit siegte Portugal in einem engen Finale gegen Frankreich mit 1:0. Deutschland schied im Halbfinale gegen die Equipe Tricolore aus. Das DFB-Team hat im letzten großen Turnier von Joachim Löw als Bundestrainer zwei echte Bretter vor der Nase, die es in der Gruppenphase zu überwinden gilt.

In diesem Artikel findet Ihr alle wichtigen Informationen zur Gruppe F bei der EM 2021 - Tabelle, Ergebnisse, Spiele, die Übertragung der Duelle, und, und, und...

EM 2021, Gruppe F: Wichtige Eckdaten zur Europameisterschaft

Wettbewerb Europameisterschaft 2021, offizieller Name: EURO 2020 Zeitraum 11. Juni bis 11. Juli 2021 Modus Gruppenphase, K.o.-Runde Austragungsorte der Gruppe F München, Deutschland

Budapest, Ungarn Teilnehmende Nationen Deutschland, Frankreich, Portugal, Ungarn

Gruppe F der EM 2021: Die aktuelle Tabelle

Platzierung Nation Spiele Tore Punkte 1. Deutschland 0 0:0 0 1. Frankreich 0 0:0 0 1. Portugal 0 0:0 0 1. Ungarn 0 0:0 0

In die K.o.-Runde, also in das Achtelfinale der EM 2021, kommen die beiden besten Gruppenteilnehmer (also Erster und Zweiter) sowie die vier besten der insgesamt sechs Gruppendritten. Bedeutet für das deutsche Team, das auch Platz drei für den Einzug in die Runde der letzten 16 reichen könnte.

EM 2021: Deutschland, Frankreich, Portugal, Ungarn - Spielplan und Ergebnisse in Gruppe F

Insgesamt werden bei vier Gruppenteilnehmern sechs Spiele pro Gruppe ausgetragen, jede Nation tritt gegen jede andere an. Dementsprechend hat auch das DFB-Team drei Spiele zu bestreiten.

Datum Uhrzeit Begegnung Ergebnis 15. Juni 2021 18.00 Uhr Ungarn – Portugal -:- 15. Juni 2021 21.00 Uhr Frankreich – Deutschland -:- 19. Juni 2021 15.00 Uhr Ungarn – Frankreich -:- 19. Juni 2021 18.00 Uhr Portugal – Deutschland -:- 23. Juni 2021 21.00 Uhr Deutschland – Ungarn -:- 23. Juni 2021 21.00 Uhr Portugal – Frankreich -:-

Gruppe F: Heimvorteil für Deutschland - wie schlagen sich die Ungarn?

Alle drei deutschen Gruppenspiele werden bei der EM 2021 in München ausgetragen. Das bedeutet, dass die Stars des FC Bayern München in der heimischen Arena auflaufen dürfen. Aber: Auch Frankreich hat mit Lucas Hernandez, Corentin Tolisso, Kingsley Coman und Benjamin Pavard einige Bayern-Stars in seinen Reihen.

Dennoch: Im Kampf um den Einzug in die K.o.-Runde könnte der Faktor Heimspiel eine wichtige Rolle spielen.

🎙️ @ToniKroos über #FRAGER 🇫🇷🇩🇪: "Wir brauchen uns überhaupt nicht verstecken. Wir haben große Qualität im Kader, Frankreich ebenso. Dann gucken wir, was am Ende rauskommt. Wer vorher Favorit ist, ist für uns gar nicht so interessant."#DFBPK #EURO2020 #GER #Kroos #DieMannschaft pic.twitter.com/z6dFkpaDhx — Die Mannschaft (@DFB_Team) June 11, 2021

Interessant wird zudem sein, wie sich Außenseiter Ungarn in allen drei Spielen präsentiert. Die Osteuropäer würden mit Platz drei schon eine dicke Überraschung schaffen und dann sogar dafür sorgen, dass einer der drei Gruppenkonkurrenten - aka Mitfavoriten auf den EM-Titel - früh die Segel streicht.

Denn: Die beiden Gruppenersten sind sicher im Achtelfinale, doch auch der Gruppendritte darf hoffen. Denn wenn der sich gut verkauft hat und zu den vier besten Dritten der gesamten Endrunde gehört, ist auch er weiter im Turnier mit dabei. Zwei Gruppendritte müssen zusammen mit den sechs Gruppenletzten nach Hause fahren.

Gruppe F der EM 2021: Deutschland, Frankreich, Portugal, Ungarn im TV und LIVE-STREAM sehen - Die Übertragung

Die Übertragung der EM 2021 ist eine Sache, die die Fans auf aller Welt nicht nur heute tangiert, sondern die ganze Veranstaltung über interessieren wird. Deutschland, Frankreich, Portugal, Ungarn - das sind die vier Gruppenteilnehmer.

Die Spiele finden, wie Ihr bereits mitbekommen habt, allesamt in München (Deutschland) oder Budapest (Ungarn) statt. Doch das bringt den Fans nicht viel, die die Spiele gerne live im deutschen TV und im LIVE-STREAM schauen wollen. Deswegen verraten wir Euch hier, wo alle Duelle in Gruppe F der EM 2021 gezeigt / übertragen werden.

Gruppe F der EM 2021 live im TV und LIVE-STREAM: Drei Sender halten Übertragungsrechte

Es sind bei diesem Großereignis genau drei Sender, die die Rechte an der Übertragung der EM 2021 besitzen. Die beiden Free-TV-Kanäle ARD und ZDF haben 41 von 51 Spielen der Europameisterschaft im Programm. Zehn Spiele, die nicht im Free-TV kommen, sind dafür bei MagentaTV zu sehen.

Der Pay-TV-Sender zeigt alle 51 Spiele der EM 2021 im Fernsehen. In der Gruppe F werden fünf Partien im Free-TV und damit kostenlos übertragen.

Die EM 2021 und Gruppe F im LIVE-STREAM verfolgen? Die Übertragung im Internet

Wenn Ihr während der EM 2021 viel unterwegs seid und deswegen nicht jedes Spiel live im TV anschauen könnt, gibt es Mittel und Wege, die Duelle auch im LIVE-STREAM anzuschauen.

Die Rechtelage bleibt auch hier gleich: ARD, ZDF und MagentaTV - das sind die drei Sender für die Übertragung der gesamten Europameisterschaft. Klickt einfach auf einen der LIVE-STREAMS: Sowohl Das Erste (via Sportschau, daserste.de oder die ARD Mediathek), das ZDF als auch MagentaTV haben LIVE-STREAMS im Angebot, die die Spiele in voller Länge zeigen.

Die dazugehörigen Apps für Smartphone und Tablet gibt es natürlich auch:

EM 2021, Gruppe F: Wer zeigt / überträgt Deutschland, Frankreich, Portugal, Ungarn live im TV und LIVE-STREAM?

Datum Uhrzeit Begegnung Übertragung im TV und LIVE-STREAM bei ... 15. Juni 2021 18.00 Uhr Ungarn – Portugal ZDF / MagentaTV 15. Juni 2021 21.00 Uhr Frankreich – Deutschland ZDF / MagentaTV 19. Juni 2021 15.00 Uhr Ungarn – Frankreich ARD / MagentaTV 19. Juni 2021 18.00 Uhr Portugal – Deutschland ARD / MagentaTV 23. Juni 2021 21.00 Uhr Deutschland – Ungarn ARD / MagentaTV 23. Juni 2021 21.00 Uhr Portugal – Frankreich MagentaTV

Wenn Ihr die wichtigsten Szenen der Partien sehen wollt, dann könnt Ihr auf DAZN die Highlights nur 60 Minuten nach Schlusspfiff sehen. Das geht mit dem Gratismonat sogar kostenlos - jetzt zuschlagen!

EM 2021, Gruppe F: Wer ist Favorit auf dem EM-Titel?

Weltmeister Frankreich ist bei Sportwettenanbieter bwin mit einer Quote von 5,00 Top-Favorit auf den Titelgewinn bei der Fußball-Europameisterschaft (11. Juni bis 11. Juli). Knapp dahinter folgen England (Quote 6,50) und Belgien (7,00).

Das Quartett mit Deutschland, Spanien, Italien und Titelverteidiger Portugal geht mit einer Titelquote von jeweils 9,00 ins Turnier. Die Niederlande folgt mit einer Quote von 15,00 bereits mit einigem Abstand.

Die Schweiz (Quote 67,00) und Österreich (Quote 101,00) dürften mit der Titelvergabe wenig zu tun haben. Größter Außenseiter für bwin ist Nordmazedonien (Quote 501,00).

Zum Auftakt am Freitag rechnet der Sportwettenanbieter mit einem Sieg der Italiener. Die Azzurri gehen mit einer Quote von 1,50 als großer Favorit in die Partie gegen die Türkei (Quote 8,00). (SID)