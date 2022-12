Eintracht Frankfurt: Randal Kolo Muani angeblich Thema bei Milan

Milan will kommenden Sommer wohl einen Nachfolger für Olivier Giroud holen. Auch Randal Kolo Muani soll Thema sein.

WAS IST PASSIERT? Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt steht angeblich auf dem Zettel der AC Milan für einen möglichen Transfer im kommenden Sommer. Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, ist der französische WM-Teilnehmer einer von mehreren Kandidaten auf die Nachfolge von Olivier Giroud.

WAS IST DER HINTERGRUND? Giroud ist schließlich bereits 36 Jahre alt, zudem läuft sein Vertrag bei den Rossoneri ohnehin Ende Juni 2023 aus. Da außerdem der inzwischen 41-jährige Zlatan Ibrahimovic wohl nicht über den Sommer hinaus weiter machen wird und weder Divock Origi noch Nachwuchshoffnung Marko Lazetic bisher überzeugen konnten, will Milan laut Gazzetta nächsten Sommer einen neuen Mittelstürmer verpflichten.

Dabei soll Salzburgs Noah Okafor Transferziel Nummer eins sein. Neben dem Schweizer werden aber eben auch Kolo Muani sowie Jonathan David von Lille als Kandidaten genannt.

WIE GEHT ES WEITER? Kolo Muani war bekanntlich erst vergangenen Sommer vom FC Nantes nach Frankfurt gewechselt und hat sich bei der Eintracht auf Anhieb so gut zurecht gefunden, dass er es sogar in den WM-Kader von Vize-Weltmeister Frankreich schaffte. Milan soll indes bereits im Sommer an Kolo Muani dran gewesen sein und könnte der Eintracht nun rund 30 Millionen Euro für den 24-Jährigen bieten. In Frankfurt hat Kolo Muani einen bis 2027 gültigen Vertrag.