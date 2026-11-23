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Einst galt Emre Mor beim BVB als riesiges Versprechen für die Zukunft. Nun erlebte er den nächsten Tiefpunkt in seiner Karriere, die er vorerst ruhen lässt.

Wie sein Verein NEC Nijmegen am Montag bekannt gab, wird Mor mit nur 29 Jahren vorläufig einen Strich unter seine kuriose Karriere ziehen und eine Pause einlegen. Wann und ob er überhaupt noch einmal zurückkehrt, ist offen. Der im Sommer geschlossene Zweijahresvertrag wurde "mit sofortiger Wirkung" aufgelöst.

"Seit ich ein kleiner Junge war, hatte ich nur einen Traum: Profifußballer zu werden. Diesen Traum leben zu können, bedeutet mir alles. Ich habe immer versucht, alles für den Sport zu geben, den ich so sehr liebe", wird Mor in der betreffenden Mitteilung vom Verein zitiert.

Allerdings habe er sich aufgrund von "einigen gesundheitlichen Problemen" nun dazu entschieden, "mich vorübergehend vom Profifußball zurückzuziehen und mich auf mich selbst zu konzentrieren". Mor sei "an einem Punkt angelangt, an dem ich auf meinen Körper hören, meine Grenzen respektieren und mein Wohlbefinden an erste Stelle setzen muss". Er sei aber "weiterhin zuversichtlich, was die Zukunft für mich bereithält".

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Mor sei "ein sehr talentierter Fußballer" und die sofortige Trennung sei nun "die beste Lösung für beide Seiten", sage Nijmegens Technischer Direktor Carlos Aalbers: "Die Gesundheit hat immer Vorrang. Wir wünschen Emre alles Gute in dieser Situation und alles Gute für die Zukunft."

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Mor war 2016 mit großen Vorschusslorbeeren für rund zehn Millionen Euro von Nordsjaelland zu Borussia Dortmund gewechselt, machte in seinem einzigen Jahr bei den Schwarzgelben aber nur 19 Pflichtspiele (ein Tor, zwei Vorlagen). Auf eigenen Wunsch wollte er den Klub dann nach nur einer Saison wieder verlassen, ein Wechsel zu Inter Mailand platzte auf der Zielgeraden, weil sein damaliger Berater Muzzi Özcan finanzielle Nachforderungen an die Nerazzurri stellte.

Wer weiß, wie Mors Karriere weitergegangen wäre, hätte dieser Wechsel geklappt. Der damals 20-Jährige trennte sich nach dem Inter-Desaster von seinem Berater und heuerte überraschend bei Celta Vigo an. Der BVB kassierte 13 Millionen Euro, weshalb der Mor-Transfer zumindest aus finanzieller Sicht ein durchaus erfolgreiches Geschäft für die Schwarzgelben war.

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Mors Karriere geriet indes schnell ins Stocken. Bei Vigo blieb er zwei Jahre, allerdings nur aufgrund eines dubioses Fotos auf einem Thron sitzend, den sein Name und seine Rückennummer zierte, in nachhaltiger Erinnerung. Seinen Sechsjahresvertrag beim LaLiga-Klub verbrachte er anschließend ausschließlich auf Leihbasis bei anderen Klubs - vorwiegend in der Türkei.

Mor spielte unter anderem für Galatasaray, Olympiakos Piräus und dann für Karagümrük. Letztgenannter Klub holte ihn dann, als er ablösefrei, nur um ihn sofort für zwei Millionen an Fenerbahce zu verkaufen und ihn wieder auszuleihen. Für Fenerbahce machte er letztlich immerhin 49 Spiele für Fenerbahce (6 Tore, 5 Vorlagen), durfte den Klub dann aber im Sommer abermals ablösefrei verlassen.

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Nijmegen nahm sich Mors an. "Letzten Sommer haben wir die Herausforderung gemeinsam angenommen, um uns gegenseitig zu unterstützen und ihm die Möglichkeit zu geben, sein Talent bei NEC unter Beweis zu stellen", erklärte Aalbers nun die damaligen Gedankengänge. Von Erfolg gekrönt war aber auch dieses Kapitel in Mors Karriere nicht.