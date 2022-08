Edinson Cavani sagt Boca Juniors ab - Wechsel nach Spanien?

Edinson Cavani sieht seine sportliche Zukunft in Spanien - und nicht wie bereits vermeldet bei den Boca Juniors in Argentinien.

Aus dem bereits als fix vermeldeten Wechsel von Edinson Cavani zum argentinischen Top-Klub Boca Juniors wird offenbar doch nichts. Wie der italienische Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, wird Cavani das Vertragsangebot des Vereins aus Buenos Aires aus familiären Gründen nicht annehmen.

Der 35 Jahre alte Stürmer aus Uruguay will sich stattdessen seinen Wunsch von einem Wechsel in die Primera Division erfüllen. Interesse an Cavani soll vor allem der FC Villarreal haben.

Cavani war wohl BVB angeboten worden

Cavani war in der vergangenen Woche unter anderem Borussia Dortmund angeboten worden, als Ersatz für den länger ausfallenden Sebastien Haller. Die Dortmunder haben sich nun aber für Anthony Modeste vom 1. FC Köln entschieden.

Nach Ablauf seines Vertrages bei Manchester United ist der Uruguayer vereinslos. Zuvor spielte er in Europa bei Paris Saint-Germain, der SSC Neapel und US Palermo.