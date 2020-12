Dynamo Dresden vs. SC Verl: TV, LIVE-STREAM, TICKER und Co. - alle Infos zur Übertragung der 3. Liga heute

Dynamo Dresden empfängt den SC Verl. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie der 3. Liga heute live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird.

Am 16. Spieltag der trifft auf den SC Verl. Anstoß der Begegnung ist am Dienstag, den 15. Oktober, um 19 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden.

In der englischen Woche kommt es zum Spitzenspiel zwischen Dresden und Verl: Während die Gastgeber die Tabelle der 3. Liga mit 29 Punkten anführen, rangiert die Überraschungsmannschaft aus Verl mit 24 Zählern auf Rang drei.

Welches Team setzt sich am Dienstagabend durch und sichert sich den Dreier?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo die Partie zwischen Dynamo Dresden und dem SC Verl heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem informieren wir Euch hier über die Aufstellungen, sobald sie feststehen.

Dynamo Dresden vs. SC Verl heute live: Die Partie auf einen Blick

Duell Dynamo Dresden vs. SC Verl Datum Dienstag, 15. Dezember, 19 Uhr Ort Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden

Dynamo Dresden vs. SC Verl: Die 3. Liga heute live im TV sehen - geht das?

Leider wird die Begegnung zwischen Dynamo Dresden und dem SC Verl heute zwar nicht im frei empfangbaren TV übertragen, allerdings könnt Ihr trotzdem die kompletten 90 Minuten live im TV genießen - und zwar folgendermaßen:

3. Liga: MagentaSport zeigt Dynamo Dresden vs. SC Verl heute live im TV

Um Dresden gegen Verl heute live im TV verfolgen zu können, benötigt man Zugang zu MagentaSport . Der Pay-TV-Sender hat das Aufeinandertreffen in der 3. Liga heute live im Programm.

Dabei habt Ihr die Wahl: Entweder Ihr schaut Dynamo Dresden vs. SC Verl live im Einzelspiel an, oder Ihr verfolgt die Konferenz und bleibt somit auch über die Ereignisse bei den Parallelspielen auf dem Laufenden. Die Übertragung beginnt jeweils um 18.45 Uhr - also 15 Minuten vor Anpfiff.

Dynamo Dresden vs. SC Verl heute live im TV: So empfangt Ihr MagentaSport

MagentaSport ist ein kostenpflichtiger Sender der Telekom. Um den Kanal freizuschalten, ist ein Abonnement nötig. Lediglich Kunden der Telekom können im ersten Vertragsjahr kostenlos auf das Programm zugreifen.

Der Service von MagentaSport ist mithilfe von verschiedenen Pakten zu erhalten. Sämtliche Informationen zu den entsprechenden Angeboten findet Ihr auf der offiziellen Webseite.

Dynamo Dresden vs. SC Verl: Hier läuft das Spiel heute im LIVE-STREAM

Die Übertragung im LIVE-STREAM ist deckungsgleich mit der im TV. Auch hier könnt Ihr Euch ab 18.45 Uhr reinklicken und bereits die Vorberichterstattung anschauen. Um 14 Uhr erfolgt der Anstoß! Neben der Übertragung im TV zeigt Magentasport die Partie der 3. Liga heute auch via LIVE-STREAM. Hier gelangt Ihr zum LIVE-STREAM Dynamo Dresden vs. SC Verl.

Die Konditionen, um den LIVE-STREAM empfangen zu können, sind identisch mit jenen für das TV-Abo. Alle Details dazu findet Ihr oben oder auf der offiziellen Homepage von MagentaSport.

Dynamo Dresden vs. SC Verl heute live: Die Aufstellungen

Aufstellung Dynamo Dresden:

1 Broll - 16 Robin Becker, 4 Knipping, 39 Ehlers - 10 Weihrauch, 20 Kade, 5 Stark, 19 Jonathan Meier - 11 Diawusi - 14 Hosineer, 9 Sohm. - Trainer: Kauczinski

Aufstellung SC Verl:

32 Brüseke - 24 Lannert, 4 Mikic, 19 Jürgensen, 21 Ritzka - 8 Schwermann, 7 Mehmet Kurt, 11 Sander - 18 Yildirim, 13 Janjic, 9 Rabihic. - Trainer: Capretti

Dynamo Dresden vs. SC Verl: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER verfolgen

Wer keine Möglichkeit hat, das Duell zwischen Dynamo Dresden und dem SC Verl heute live im TV oder im LIVE-STREAM zu verfolgen, muss natürlich trotzdem nicht auf das Spiel verzichten: Der LIVE-TICKER von Goal zu Dynamo Dresden vs. SC Verl versorgt euch mit allen wichtigen Infos rund um die Begegnung.

Abgesehen von blitzschnellen Aktualisierungen bei Toren und Großchancen bleibt Ihr mit dem LIVE-TICKER ständig auf dem Laufenden und werdet über interessante Fakten und Statistiken rund um das Spiel informiert.

Dynamo Dresden vs. SC Verl heute live: Die Übertragung in der Übersicht