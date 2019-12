Erling Haaland wechselt zum BVB: So viel soll Borussia Dortmund der Deal kosten

Erling Haaland wechselt zum BVB. Die Borussia lässt sich das Talent einiges kosten, denn neben der Ablöse werden wohl auch andere Zahlungen fällig.

Youngster Erling Braut Haaland wechselt für kolportierte 20 Millionen Euro von Red Bull Salzburg zu Borussia Dortmund. Der Bundesligist muss für den Transfer angeblich zusätzlich tief in die Tasche greifen.

Denn abgesehen von der festgeschriebenen Ablösesumme werden für die Dortmunder wohl noch weitere 25 Millionen Euro fällig. So kassiert Haaland-Berater Mino Raiola, der unter anderem Kaliber wie Paul Pogba, Marco Verratti und Zlatan Ibrahimovic zu seinen Klienten zählt, für den Deal laut dem Transferexperten Alfredo Pedulla 15 Millionen Euro Vermittlungsprovision. Weitere zehn Millionen Euro gehen demnach an die Familie Haaland, insbesondere an Vater Alf-Inge, der bei Haalands Karriereplanung bisher auch ein Wörtchen mitsprach.

Haaland soll beim BVB bis zu acht Millionen Euro Gehalt kassieren

Diese Zahlen decken sich mit einem Bericht der Bild, wonach für einen Haaland-Transfer ein 80-Millionen-Paket fällig wird.

Der 19-Jährige soll bei seinem neuen Arbeitgeber ein stolzes Gehalt von sechs Millionen Euro (plus zwei Millionen Euro Prämien) verdienen. Beim BVB unterschrieb er einen Vertrag bis 2024.